Турецкая наступательная операция «Источник мира» завершена. Одновременно с этим подошла к концу и еще одна, хоть и скоротечная, фаза в затяжной и чрезвычайно сложной политической игре на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего за каких-то 18 дней на огромном пространстве от Вашингтона до Стамбула и от Москвы до Дамаска развернулась и выплеснулась в публичное пространство дипломатическая игра США, России и Турции. Точнее, публичное пространство, на этот раз, вопреки обыкновению, стало ключевой частью этой партии.

Как и всегда, многие подробности закулисных договорённостей и планы сторон на случай провала останутся неизвестными широкой публике еще долгие годы, однако даже то, что стало достоянием СМИ, в сочетании с ясным пониманием интересов ключевых игроков региона позволяет понять неявную суть произошедшего.

Интересы США

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии еще в конце 2018 года, однако, как признался недавно сам глава Белого дома, на него сразу же «насели» генералы и военные промышленники, а вывод войск так до конца и не состоялся. Само же военного присутствие американцев в САР для хозяина Овального кабинета представляло собой пренеприятную проблему, этакую непроходящую мозоль.

Во-первых, оно было наследием политики Барака Обамы по содействию свержению Башара Асада, политики, которую Трамп не поддержал и не продолжил.

Дональд Трамп

Во-вторых, с Путиным и Эрдоганом, главами двух центров силы в регионе, у Трампа сложились относительно хорошие отношения. То есть с этими людьми он разговаривал на равных, на языке интересов, договоренностей и уступок, а не на языке требовательного господина, на котором американский лидер разговаривает со всяким главой государства, которого не считает достойным участия в глобальной политической игре. И вот именно для этих двух «партнеров» Трампа военное присутствие американцев являлось серьезной преградой на пути к урегулированию сирийского вопроса, а значит, в обмен на такой вывод с них можно было бы чего-то требовать… И тут, конечно, неспособность Трампа за целый год добиться осуществления собственного публично отданного приказа бросала густую тень на его репутацию.

Неразрешимым для Белого дома в плане вывода войск оставался курдский вопрос. Дело в том, что сирийские курды уже по факту наличия вооруженной силы, контроля над территориями и отказа от передачи этого контроля и этих вооружений Сирийской армии противопоставили себя этой самой армии, а значит, противопоставили себя и старшему союзнику Сирии — России, с ее господствующими в воздушном пространстве ВКС с их точечными ударами. И это не говоря о деструктивной роли, для которой готовили курдов США при прошлой президентской администрации, о их дружеских отношениях с антиасадовской «демократической оппозицией», также взращённой США для свержения сирийского правительства и развязавшей гражданскую войну… Американские силы, тонким слоем «размазанные» по курдским военным объектам, служили в том числе и гарантией того, что ВКС России по этим объектам не ударят: ведь военных эксцессов между США и Россией ни та ни другая сторона допустить не может.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Поэтому и возможности сирийской армии по борьбе с курдскими формированиями оказывались ограниченными.

Таким образом, если бы американцы ушли, то ничто не мешало бы сирийскому наступлению, а значит, получилось бы, что Трамп бросает своих союзников прямо под бомбы Путина, которого в публичном пространстве США зачастую преподносят как жестокого и жадного до войны диктатора. Такого медиаурагана Трамп допустить, разумеется, не мог. Особенно в предвыборный период.

Так как же вернуть домой солдат из находящейся за океаном Сирии, да еще так, чтобы курды остались целы, американские СМИ довольны и ко всему интересы «партнеров» оказались учтены? До недавнего времени ответа на этот вопрос не было.

Интересы России

Судьба Сирии и урегулирование ситуации в регионе с самого начала операции ВКС и союза с САР в 2015 году стала для российского руководства делом принципиальным, вопросом международной репутации. Именно содействие России в сирийском урегулировании стало основой для наращивания влияния России на Ближнем Востоке, выхода на новый уровень отношений с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией и еще целым рядом ключевых игроков. Не довести до конца этот процесс было бы просто невозможно, это означало бы перечеркнуть все предыдущие достижения.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Однако террористы-исламисты, борьба с которыми стала формальным поводом для российского военного вмешательства, вот уже почти год как побеждены, по крайней мере официально. Вот-вот, в конце октября, начнет работу сирийский Конституционный комитет, призванный выработать новый компромиссный главный закон государства. Однако официальное правительство САР и его войска все ещё не имеют контроля над огромной частью — чуть ли не половиной — своей страны… так как эти территории контролируют курдские вооруженные формирования, которые поддерживают деньгами, оружием и «живым щитом» своих солдат США и которые правительство Асада считает сепаратистами.

Разве это похоже на окончание гражданской войны, когда все складывают оружие и садятся за стол переговоров? Разве это похоже на полную победу Асада? А если не победил Асад, то не победил и его старший союзник Путин, так ведь? Именно так.

Наличие американских войск в контролируемых курдами районах САР являлось мощным фактором, подрывающим все усилия России по урегулированию конфликта в регионе. О мире в стране говорить было еще преждевременно.

Defense.gov Американские солдаты в окрестностях Манбиджа

Как же наладить диалог с курдами и вовлечь их в мирный процесс, если они выстроили всё общение со своими верными и влиятельными кураторами-американцами именно на враждебности к Дамаску? Как способствовать установлению Асадом контроля над всей территорией Сирии, если военный вариант исключён ввиду все того же «живого щита» из американских военнослужащих? До недавнего времени ответа на эти вопросы не было.

Интересы Турции

В отличие от США и России, Турция находится в эпицентре сирийского кризиса не фигурально, а вполне буквально, так сказать, географически. И поэтому интересы руководства этой страны в отношении сирийского конфликта куда более приземленные, не замутнённые претензиями на мировое господство или реваншистскими амбициями. Проблема турецкого правительства на этом фронте — это курды как таковые.

Курды для Эрдогана, в отличие от Трампа, — это не нежеланный и неудобный союзник, доставшийся «в наследство» от старой администраций. В отличие от российского руководства турки не могут рассматривать курдов просто как еще одну антиправительственную группу в САР, к которой нужно найти особый подход. Для турецкого правительства проблема курдов на территории Сирии является прямым продолжением проблемы курдов, проживающих на территории самой Турции. Тех самых курдов, которых представляет радикально оппозиционная Курдская рабочая партия, тех самых курдов, которых подозревают в совершении терактов в Анкаре и Стамбуле, тех самых курдов, которые оказываются главным очагом сопротивления на политическом поле Турции, где уже с 2003 года доминирует Реджеп Эрдоган.

Akparti.org.tr Реджеп Тайип Эрдоган на съезде Партии справедливости и развития

До тех пор пока у курдов в Сирии под контролем значительные территории, на которых в том числе находятся нефтяные месторождения, пока они находятся под защитой США и пользуются их поддержкой, в том числе и военной, и у турецких курдов не переведутся оружие и средства на продолжение борьбы.

В этой ситуации обеспечение непроницаемости сирийско-турецкой границы, по обе стороны которой живут курды, становится первоочередной задачей. Возможно, было бы еще лучше вовсе оккупировать контролируемые курдами районы Сирии и таким образом на корню извести сам источник поддержки курдов в Турции, а не просто перекрыть к нему доступ. Ведь правительство САР, похоже, не может отбить эти территории, а урегулировать этот вопрос постфактум в дипломатическом ключе или даже обойтись без его урегулирования будет хоть и сложно, но вполне реально, как показывает практика оккупированных Израилем у той же самой Сирии Голанских высот.

Однако это все же программа-максимум, а вот обеспечение непроницаемости границы — суровая необходимость, злободневная проблема, не дающая о себе забыть.

Но как обеспечить такую непроницаемость, если с сирийской стороны границу контролируют курды, поддерживаемые США, которые, в свою очередь, являются союзниками Турции по НАТО? Нельзя же просто пренебречь этим фактом, наплевать на возможные жертвы среди американцев и чрезвычайно опасные последствия таких жертв и скомандовать войскам «В атаку»? Как потом выстраивать отношения с Россией, на территорию союзника которой они вторгнутся? До недавнего времени ответа на эти вопросы не было.

Сирийская оперетта

Именно с такими раскладами интересов США, Россия и Турция подошли к началу череды событий, стремительно сменявших друг друга на протяжении этих судьбоносных для Сирии 18 дней. Эти события, а точнее шаги заинтересованных сторон, многие из которых были поданы чуть ли не как враждебные по отношению к остальным игрокам, формируют такую сложную, противоречивую, но все же гармоничную постановку, что невольно задаешься вопросом, а не договорились ли стороны заранее о такой хитроумной драматургии… Однако никаких официальных данный о таких договорённостях нет, и остается предполагать, что сверхпрофессиональные артисты исполнили все экспромтом. Смотрите сами.

Движение началось с Эрдогана. Он бескомпромиссно объявил о скором начале военной операции турецких войск на сирийской земле. Его как будто разом перестали волновать сложности с американскими солдатами в курдских окопах, перестала волновать реакция Дамаска и, что более важно, Москвы. Атакуем, и все тут.

Он, как какой-нибудь театральный злодей, положил глаз на беззащитную восточную красавицу, и тут уже ее возлюбленному, златокудрому прекрасному принцу придётся выбирать, защищать свою суженую или бежать в страхе.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

В ответ на это 6 октября Трамп дает приказ об отводе американских военных из Сирии в Ирак, тем самым оставляя курдов без поддержки перед лицом наступления турок. Конечно, он тут же подвергается жесточайшей критике в Вашингтоне: за предательство союзников его критикуют и республиканцы, и демократы, а что до СМИ, то здесь и вообще, кажется, разразилась настоящая истерика. Трамп, как бы опомнившись, из Твиттера грозит уничтожить турецкую экономику, если войска Турции позволят себе лишнего с курдами…

Златокудрый принц бежал от сражения, бросил красавицу на растерзание злодею и лишь грозит издалека кулаком…

9 октября турецкие военные переходят границу и начинается операция «Источник мира». Вскоре мировая общественность узнает о первых потерях и первом отступлении курдов. Американские СМИ, задающие тон глобальной информационной повестке, безапелляционно винят в происходящем лично Трампа, а даже не Эрдогана, давшего зеленый свет вторжению. Трамп, в свою очередь, стойко защищает свое решение традиционными аргументами в стиле «вернем наших ребят домой», «хватит тратить деньги на войны вдали от дома» и «это не наша война».

Злодей набрасывается на красавицу, а посрамленный принц говорит: «Это была не любовь, а так, мимолетная страсть».

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

14 октября почти одновременно происходят два важнейших события. Сперва Трамп как бы во исполнение своих угроз вводит санкции в отношении турецкой экономики и всех лиц, причастных к «Источнику мира». Западные СМИ, хоть и не прекращают давления на Белый дом из-за предательства курдов, но благосклонно воспринимают введение «карающих санкций» против агрессора.

И сразу после этого становится известно, что накануне курды провели переговоры с представителями Асада на русской военной базе Хмеймим и согласились допустить правительственные силы и российскою военную полицию на свою территорию для создания буферной зоны. И в тот же день, 14 октября, российская военная полиция входит в имеющий ключевое значение приграничный город Манбидж. Бои между турками и курдами начинают сходить на нет.

Примечательно и чрезвычайно важно, что новость о совершенно неожиданном (по крайней мере для стороннего наблюдателя) союзе курдов с правительством Асада и русскими приобрела сенсационный характер и большое хождение только на Ближнем Востоке и в России, а вот в американских и глобальных СМИ эта новость прошла только в аналитических выпусках для специалистов и особо интересующихся, а в обычные новости не попала, так как там все было занято новыми санкциями Трампа, новыми подробностями импичмента и другими «важнейшими» темами.

Красавица бежит от злодея к нелюбимому, но хорошо знакомому местному пареньку, от которого некогда ушла к принцу, ведь у паренька есть старший брат, способный ее защитить.

Mil.ru Военная полиция РФ

И действительно, Асад и его правительство, от которого когда-то отмежевались курды, желавшие заручиться расположением администрации Обамы, теперь, спустя восемь лет гражданской войны, предстали совершенно в другом свете, ведь на их стороне Россия, сила, с которой на Ближнем Востоке не считаться не может никто. Теперь это не просто один из лидеров небольших ближневосточных стран, окутанный сложной паутиной дипломатических, религиозных и родственных связей, это человек, друзья которого становятся друзьями России и чьи враги становятся врагами Путина. Так как Трамп себя из сирийского уравнения устранил, выбор между открыто враждебным Эрдоганом и просто авторитарным Асадом стал очевиден.

Целая неделя, прошедшая между выводом американских войск и обнародованием новых курдско-сирийских отношений, позволила создать в американских СМИ «дымовую завесу» из новостей, через которую не смогла пробиться та самая главная новость, которая могла бы Трампа уничтожить. Ведь если бы в Америке поняли, что Трамп фактически передал курдов с рук на руки «стратегическому оппоненту» Путину и его сподручному, «кровавому палачу своего народа» Асаду, скандал достиг бы поистине исторических масштабов, и это наверняка стало бы одной из главной тем риторики каждого противника Трампа на все оставшиеся годы его президентства.

Конец первого акта.

Далее мы видим причудливое повторение того же манёвра, причем исполненное с ещё большей грацией.

17 октября завершаются переговоры между американской делегацией во главе с вице-президентом Пенсом, госсекретарём Помпео и Реджепом Эрдоганом. По итогам переговоров, которые показательно проходят на повышенных тонах, причём именно Помпео угрожает Турции войной, Эрдоган объявляет прекращение огня на пять дней. В течение этих пяти дней он ещё неоднократно будет грозить продолжением боевых действий…

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган и Майк Пенс на переговорах в Анкаре

В это время «на земле» между турецкими военными и курдами продолжают ездить российские и сирийские патрули, и любое наступление турок грозит перерасти в войну с гораздо более сильным противником, совершенно не связанным никакими обязательствами по линии НАТО. То есть результат переговоров с американцами — прекращение огня — по сути обеспечен описанным выше ситуативным союзом курдов с Асадом, а совсем не жесткой риторикой американцев. Однако ни Эрдоган, ни Путин, ни Асад нисколько не сопротивляются тому, что именно Трамп объявляет себя единоличным автором перемирия. Американские СМИ ликуют.

Златокудрый принц присылает к злодею напудренного посла с ультиматумом, злодей косится на пудовые кулаки старшего брата нового жениха красавицы и, мило улыбаясь, соглашается подумать. Толпа беснуется и чествует златокудрого принца.

И наконец 23 октября вся комбинация завершилась одним решительным движением. И снова два события, и снова в инфополе одно полностью затмит другое. В этот день после переговоров в Сочи Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали соглашение по Сирии, где гарантируется ее территориальная целостность, совместное наблюдение за непроницаемостью границы, четко очерчивается буферная приграничная зона и зоны ответственности сторон, причем большая часть территории, запланированная к захвату в рамках турецкого «Источника мира», отходит в зону контроля сирийской армии и российской военной полиции, а курды отодвигаются от границы вглубь страны.

Kremlin.ru Российско-турецкие переговоры в Сочи

Об этом историческом соглашении, однако, не суждено узнать широкой американской публике, так как в это же время Дональд Трамп громогласно заявил с трибуны Белого дома, что Турция заверила его в полном прекращении военных действий в Сирии и что «этот исход создан нами, США, и никакой другой страной», и в том же выступлении объявляет о снятии наложенных десять дней назад санкций. Вот уже эта новость становится хитом и американских, и глобальных СМИ. Америка оказала могучее экономическое давление, и слабая Турция тут же поджала хвост и отступила, мы и без солдат можем принудить кого-угодно выполнять нашу волю — вот посыл Трампа и его администрации. И в отсутствие альтернативной информации именно этот посыл доминирует в американском инфополе.

Старший брат платит злодею символические отступные, тот отказывается от своих нападок, местный паренёк ведёт красавицу под венец, а златокудрый принц хвалится тем, как все его боятся.

Занавес.

Вернёмся к тому, с чего начинали. К интересам сторон. Перед нами редчайшая ситуация, когда три игрока с, казалось бы, взаимоисключающими интересами смогли так тонко сманеврировать один вокруг другого, что все вышли победителями и никто не проиграл.

Дональду Трампу удалось одновременно вывести войска из Сирии, устранить себя из сложного и ненужного ему сирийского уравнения и получить так нужную ему в предвыборной гонке внешнеполитическую победу, ведь для американского избирателя именно он победил турок и защитил курдов, и причём не ценой жизней американских солдат, а всего лишь силой своей дипломатии. Да ещё и курдские силы в процессе пострадали очень незначительно. На все вопросы нашлись ответы, все интересы оказались учтены.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Российской стороне удалось продемонстрировать всему Ближнему Востоку, что даже Турция пасует перед малейшей угрозой конфликта с Москвой, удалось наладить мирный диалог между Асадом и курдами, продемонстрировать приверженность союзу с Сирией и, наконец, значительно увеличить территорию, контролируемую сирийской армией. На все вопросы нашлись ответы, все интересы оказались учтены.

И, наконец, Эрдогану удалось гарантировать безопасность границы, которую теперь будут на равных правах патрулировать российские и турецкие военные. К тому же ему удалось избавиться от американско-курдской дружбы, которая постоянно подогревала курдские деструктивные начинания и обеспечивала курдам все новые и новые денежные вливания из бездонных американских кошельков. Да и с Россией удалось сохранить вполне дружеские отношения, так как и российская сторона оказалась в выигрыше. На все вопросы нашлись ответы, все интересы оказались учтены.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи

Итак Трамп, Эрдоган и Путин разыграли в Сирии замечательную комбинацию. Каждый остался по-своему доволен, никто не ушёл обиженным. И не так уж важно, было ли это сделано по предварительной договорённости или такой выход нашёлся «на лету», главное, что трое лидеров, каждый из которых отлично умеет ломать противников об колено или на крайний случай бросать их через бедро, в этот раз решили вместо драки все-таки узнать, что кому нужно, и обменяться тем, что у кого есть. Что это, если не добрый знак?