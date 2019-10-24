В то время, когда интернет ломится от отзывов и призывов о помощи родителей детей, которые могут получить бесплатную медицинскую помощь профильного врача, работающего в поликлинике лишь один раз неделю, что не позволяет вовремя установить правильный диагноз и назначить верное лечение, как и не позволяет собрать за короткий срок справки для оформления ребенка в детский сад, наши доблестные законодатели озадачены идеей создания вытрезвителей. Не закрытием торговых точек по розливу пива, расплодившихся в регионах в каждом доме в количестве нескольких штук, а именно созданием комфортных условий для проведения времени уставших от отдыха пьяниц!

Винсент Ван Гог. Пьяницы (по рисунку О. Домье). 1890

Сначала законодатели позволили регионам зарабатывать на открытии алкогольных точек, теперь хотят разрешить официально торговать пивом на стадионах во время матчей. Где логика? Такое ощущение, что мышление одних и тех же законодателей и экспертов, предлагающих и те, и другие меры, достигло апогея или дна, хотя, вероятно, дно еще не пробито, его еще старательно долбят!

Как с игорным бизнесом — сначала развели повсеместный игровой дурман, затем стали с ним же бороться. Сейчас реализуют нацпроекты, предусматривающие пропаганду здорового образа жизни, но не ликвидируют торговые пивные точки и собираются продавать пиво на объекте, символизирующем и воспитывающем здоровых дух в теле.

TaxRebate.org.uk Игорный бизнес

Самое безумное, что только можно придумать, — это свалить создание вытрезвителей на регионы и муниципалитеты, которые и являются рассадниками пивточек, позволяющих им пополнять бюджет. Именно такой ход событий предусматривает новый законопроект. Чтобы региональному и муниципальному бюджету было легче перенести возникновение новых обязательных расходов, к созданию вытрезвителей будет привлекаться бизнес. То есть новые учреждения планируется создавать в форме государственно-частного партнерства. А что нужно бизнесу? Прибыль! Кто ему будет платить? Государство за клиентов-пьяниц или клиенты, не способные удержаться от чрезмерного потребления алкоголя, возможно, промотавшие последние деньги?

Не проработан и механизм подбора клиентов по признаку опьянения. Готов ли созданный государственно-частный вытрезвитель забрать на перевоспитание мать-алкоголичку, продававшую свою дочь-маугли в сексуальное рабство за бутылку водки??? Об этой истории недавно писали СМИ. Сможет ли такая женщина оплатить услуги вытрезвителя? Конечно нет! Значит, она и дальше будет спиваться! Или присматривать и отбирать клиентов для учреждений будут на стадионах, где разрешат пить пиво? Ведь, если у человека нашлись деньги на билет на матч и пиво, то, вероятно, следуя этой логике, клиент сможет оплатить и прием в вытрезвитель?! Так для кого тогда возрождают вытрезвители? С какой целью? Не прибавится ли произвола со стороны непонятно каких органов, ведь ясности — на какие из них будут возложены полномочия по поиску клиентов, так и не наступило? Сотрудников МВД, как заявлял Герман Греф, нужно сократить. В сфере здравоохранения и вовсе коллапс — не хватает кадров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

Поводом для внесения законопроекта на рассмотрение депутатов, конечно же, стала обеспокоенность за преступления, совершаемые во время алкогольного опьянения, но это совсем другая история, регулируемая правоохранительными органами. Еще беспокойство законодателей вызвали случаи обмораживания выпивших людей, их нахождение в бессознательном или полусознательном состоянии в общественных местах. В этих случаях кто будет подбирать на улице или в общественных местах людей — скорая помощь? В США, например, не всякого выпившего человека можно принудить проехать в вытрезвитель, так как таким образом можно нарушить право человека на отдых. А если во время пребывания в вытрезвителе наступит смерть человека, кто, как и кого оповестит об этом, ведь до сих пор у нас в стране родственники не могут найти своих родных, случайно попавших в реанимацию и скончавшихся там! Но главное — кто возьмет на себя и понесет ответственность за смерть человека? Вряд ли кто решится на такой безрассудный поступок!

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Вот и получается, что законодатели то ли не понимают, для чего создают вытрезвители, то ли в погоне за деньгами не видят очевидных возможных последствий, то ли и вовсе не планируют заботиться о гражданах, а создают лишь очередные инструменты дохода и, возможно, ищут способ передать в частную собственность государственные помещения бывших вытрезвителей, по сути, находящиеся на балансе региона или муниципалитета, и создать на их базе свои частные мини-санатории для тех, кто может позволить себе после перепоя почистить кровь и комфортно отлежаться. Найдется ли рядом с такими клиентами место матерым алкоголикам? Очень сомнительно!