«Когда умру, любимый»: английская поэзия Викторианской эпохи
Александр Лукьянов (сост., пер., предисл.). Истинная сущность любви: Английская поэзия эпохи королевы Виктории. М.: Водолей, 2019
На первый взгляд кажется, что сборник, объединивший 57 поэтов, составлен по формальному признаку, не связанному напрямую с литературой. Просто в большей или меньшей степени творчество всех его участников пришлось на годы правления королевы Виктории (1837 — 1901). А ведь за это время сменилось несколько литературных школ и направлений. Насколько уместно собирать под одной обложкой таких поэтов «озерной школы», как Уильям Вордсворт и Сэмюэль Кольридж, или представителя романтизма Джорджа Байрона, с одной стороны, и прерафаэлитов Ричарда Диксона, Джерарда Хопкинса или поклонника эстетизма Оскара Уайльда?
Писатель и переводчик Александр Лукьянов (Сергиев Посад) считает, что общим для поэзии, которую мы называем викторианской, было то, что она «развивалась в контексте романтизма (…) хотя викторианская поэтика в дальнейшем отошла от романтизма». Думается, не менее важным была и преемственность стихотворцев, как с предыдущими, так и последующими литературными эпохами. Поэтому сборник открывается переводом из Уильяма Блейка, который был старшим современником Виктории, но не дожил десяти лет до ее коронации.
В сборник вошли переводы мало известных поэтов, например, сестры основателя братства прерафаэлитов Данте Габриэль Россетти Кристины, которая в стихотворении «Когда умру, любимый» признавалась:
Я не увижу тени,
Не ощущу дождя;
И не услышу боле
Стенанья соловья.
Мечтая в полумраке —
Исчез закат, рассвет —
Возможно, я все вспомню,
А может быть, и нет.
Также приведена подборка стихов Альфреда Дугласа (Бози), друга Уайльда и Бернарда Шоу, который считал сэра Альфреда гениальным поэтом.
Увы! Воюет Время против Бед,
Смиряет болью вспомненных утрат,
Дает за злато скорби гниль и смрад
Раскаянья с забвением вослед.
Носить я должен траур много лет,
Душою вечно должен быть распят.
И мысли, словно волны, бросить в ад
Пустыни моря, должен дать обет.
Из других литераторов интересны переводы «озерника» Роберта Саути, который, впрочем, отрицал свою принадлежность к школе Вордсворта и Кольриджа, романтиков Уолтера Лэндора и Вальтера Скотта, который больше знаком отечественному читателю как исторический романист, и членов другой, также не очень знакомой группы «парнасцев» Остина Добсона и Роберта Бриджеса.
И это только малая часть сокровищ королевы. Ее долгая эпоха дала много больше настоящих поэтов.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»