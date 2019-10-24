Одну из важнейших тем, касающихся международной безопасности, осветила японская газета Asahi Shimbun. Издание ссылается на офицера вооружённых сил США высокого ранга. По словам источника издания, 18 октября 2019 года Японию посетили ряд высокопоставленных должностных лиц правительства Соединённых Штатов и провели встречу со своими японскими коллегами из секретариата национальной безопасности, министерства обороны и министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

Источник сообщил, что в ходе встречи обсуждался ряд вопросов. Одной из тем на повестке дня была тема развёртывания новых американских ракет средней дальности.

Газета пишет, что данные планы появились сразу после того, как в августе 2019 года прекратил своё действие Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД).

Следует заметить, что прекращение действия ДРСМД произошло 2 августа 2019 года. А на следующий день, 3 августа, находясь в Сиднее, министр обороны США Марк Эспер заявил агентству Reuters, что выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии. По поводу сроков размещения глава Пентагона сказал следующее: «Я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается».

Navylive.dodlive.mi Запуск крылатых ракет Томагавк по авиабазе Шайрат в Сирии

По мнению министра, выход из ДРСМД позволяет США усилить позиции в отношении Китая. По словам Эспера, более 80% китайского арсенала составляют ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 километров. «Так что для них (китайцев) не должно стать сюрпризом то, что мы тоже хотели бы иметь такие возможности», — добавил глава Пентагона.

14 августа 2019 года посол США в России Джон Хантсман дал интервью радиостанции «Эхо Москвы». Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не будут размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Хантсман сослался на заявление Марка Эспера от 3 августа и добавил: «Скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе».

18 августа 2019 года США провели лётное испытание крылатой ракеты наземного базирования в обычном оснащении. Пентагон сообщил, что «испытываемая ракета была запущена из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полёта». Собранные данные и результаты будут использованы «для информирования минобороны США о развитии будущих возможностей средней дальности».

Министерство обороны РФ позже уточнило, что был произведён запуск крылатой ракеты «Томагавк» с универсальной пусковой установки Mk41.

21 августа министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News заявил, что испытания крылатой ракеты на дальность, запрещённую ДРСМД, были необходимы для сдерживания Китая. Он также сказал, что Соединённые Штаты хотели удостовериться, что располагают средствами для противодействия Китаю. А для этого, по словам Эспера, в том числе необходимы и ракеты средней дальности.

Jp.usembassy.gov Министр обороны США Марк Эспер на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Токио, Япония, 7 августа 2019 года

Кстати, Марк Эспер был официально назначен на должность министра обороны 24 июля 2019 года. Свой первый зарубежный визит Марк Эспер совершил в Азию. Он посетил Японию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Монголию. Целью визита были переговоры, чтобы ограничить влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Именно в ходе этой поездки, находясь в Австралии, 3 августа 2019 года глава Пентагона сделал заявление о необходимости скорейшего размещения новых американских ракет в Азии.

Анализируя публикацию в газете Asahi Shimbun и сопоставляя её с визитом Марка Эспера в Японию 2 августа 2019 года, приходишь к выводу, что состоявшаяся 18 октября 2019 года встреча высокопоставленных должностных лиц правительства США со своими японскими коллегами — это, как минимум, уже вторая встреча по вопросу развёртывания американских ракет средней дальности.

Если рассматривать Японию как площадку для размещения новых ракет США, то необходимо ещё иметь в виду планы по развёртыванию на японской территории в префектурах Акита и Ямагути двух комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Каждый такой комплекс включает 24 пусковые установки Mk41 для запуска противоракет SM-3. Система Aegis Ashore должна быть развёрнута на территории Японии к 2023 году.

Как указывалось выше, Mk41 — это универсальная пусковая установка. Она способна снаряжаться крылатыми ракетами «Томагавк». Достаточно загрузить соответствующее программное обеспечение, заменить в пусковых установках SM-3 на «Томагавки», и система противоракетной обороны превращается в ракетную ударную систему средней дальности. Дальность полёта крылатой ракеты «Томагавк» в зависимости от типа боевой части (обычной или ядерной) находится в пределах 1,6−2,5 тысячи километров. В настоящее время идёт работа над увеличением дальности полёта до 3−4 тысяч километров.

Пусковая установка MK41 для запуска крылатых ракет Tomahawk на эсминце DDG-62 «Фитцджеральд»

Кстати, один комплекс системы ПРО Aegis Ashore уже развёрнут на территории Румынии. Второй должен встать на боевое дежурство в Польше в 2020 году. Поэтому не стоит сильно доверять словам посла США в России Джона Хантсмана о неразмещении американских ракет меньшей и средней дальности в Европе.

Опции ПРО Aegis Ashore будут доступны в Японии только с 2023 года. С учётом заявления Марка Эспера о желательности развёртывания новых ракет в течение нескольких месяцев, скорее всего, речь идёт о подвижных наземных ракетных комплексах с крылатой ракетой «Томагавк». Можно предположить, что их основные тактико-технические характеристики скоро появятся в открытом доступе.

Кроме того, ранее минобороны США сообщало, что до конца 2019 года запланированы испытания баллистической ракеты средней дальности наземного базирования. Какая ракета и пусковая установка будут тестироваться, пока неизвестно. Тут всё несколько сложнее, чем с «Томагавком». Американские военные в начале сентября 2019 года полагали, что в случае достижения прогресса по проекту в течение ближайших 12−18 месяцев баллистические ракеты средней дальности наземного базирования могут быть развёрнуты в начале 2020-х годов.

Надо чётко понимать, что Япония не сможет отказаться от размещения американских ракет средней дальности наземного базирования. Ведь страна фактически находится под протекторатом США. На японской территории размещена самая крупная американская военная группировка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Её численность составляет около 40 тысяч человек. В Японии находится более 130 объектов вооружённых сил США.

Можно даже говорить о том, что страна со времён окончания Второй мировой войны и до сих пор оккупирована американскими войсками. И по настоящий момент она полностью контролируется Соединёнными Штатами в своей внешней политике.

NAVFAC Военно-морская база США в Окинаве

На саммите СНГ 11 октября 2019 года президент России Владимир Путин среди главных угроз международной безопасности назвал вопрос развёртывания американских ракет: «Собираются размещать её (ракету средней дальности) в Азии. Они публично об этом заявили. Ведут переговоры с Японией и с Южной Кореей».

До этого мероприятия Владимир Путин в начале октября 2019 года, в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что появление ракет средней и меньшей дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ со стороны России, поскольку такой шаг Вашингтона создает новые угрозы.

Китай также негативно отреагировал на планы США, объявленные 3 августа 2019 года Марком Эспером. На специально созванном 6 августа 2019 года брифинге для журналистов директор департамента по контролю над вооружениями министерства иностранных дел КНР Фу Цун подчеркнул: «Китай не останется безучастным и будет вынужден принять контрмеры, если США развернут наземные ракеты средней дальности в этой части света (в Азиатско-Тихоокеанском регионе)».

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-17 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Он также дал совет другим странам, особенно Японии, Южной Корее и Австралии, «проявлять осторожность» и не позволять США размещать подобные ударные системы на своей территории, подчеркнув, что это «не будет служить интересам национальной безопасности этих стран».

Таким образом, японцам следует знать, что размещение американских ракет средней дальности наземного базирования на территории страны приведёт к ответным мерам со стороны Китая и России. История может повториться в несколько иной интерпретации, и в случае ядерного конфликта Япония получит новые Хиросиму и Нагасаки.