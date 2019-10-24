



Украина

Коломойский против Порошенко: решающая схватка. Об этом в материале портала «ОстроВ» (Донбасс). Игорь Коломойский пытается снять возникшие у него при власти Петра Порошенко проблемы с США и Россией. В Штатах он пытается содействовать Дональду Трампу в получении компромата на Джозефа Байдена, попутно инициируя обвинения против Порошенко (Сэм Кислин), для России он оглашает свой «мирный план», который становится основой «формулы Зеленского». Коломойский начинает покупать уголь и электроэнергию из России. Его олигархический соперник Виктор Пинчук, опирающийся на демократов США, пытается, как и Коломойский, завести максимальное число своих людей в новую власть. В результате складывается ситуация, что в офисе президента больше влияния у Коломойского, в правительстве явно побеждает Пинчук, в парламенте среди «Слуги народа» больше депутатов, близких к системе Пинчука — Сороса, но люди Коломойского куда ярче и эффективнее (например, Александр Дубинский). То есть из конкурирующих привластных олигархов один ориентируется на республиканцев США, а другой — на демократов США: Украина и президент — на вынужденном шпагате. Порошенко и Пинчук оказываются ситуационными союзниками в борьбе против общего врага Коломойского. Коломойский договаривается с Арсеном Аваковым, и вдвоем они обязуются перед Зеленским поддерживать правопорядок в стране и — главное — контролировать протестную улицу. Порошенко вынужден пойти на тактическую капитуляцию: он встречается с Коломойским, соглашается на «извинения» и выплачивает первый транш (часть денег идет на обслуживание политической системы Зеленского). Порошенко торгуется об уменьшении суммы «извинений», взамен обещает снять проблемы Коломойского в США. Порошенко также принимает на себя обязательства «не раскачивать политическую лодку». Затем Порошенко и его политсила принимают активное участие в протестах противников «формулы Штайнмайера». Демократы США настаивают на признании украинских праворадикальных сил, прежде всего, полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористическими, что одновременно означает преследование Коломойского как спонсора терроризма (ответка Порошенко — Пинчука). ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ: на сегодня президент Зеленский не управляет ситуацией и не контролирует ее. Внутриукраинские сражения олигархов, выходящие на внешнеполитический уровень, являются для Украины угрозой даже большей, чем внешняя агрессии. Отсидеться в сторонке, делая вид, что он ни при чем, президенту Зеленскому не удастся.

Facebook Игорь Коломойский

Винницкий областной совет принял обращение к Зеленскому по формуле Штайнмайера, передает «Реал» (Винница). Они сделали это утром 18 октября, проголосовав за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «по недопущению реализации так называемой формулы Штайнмайера, которой, согласно Минским соглашениям, вводится особый статус Донбасса». Решение единогласно поддержали все 46 депутатов. Как правило, на сессию приходит свыше 60 избранников. В данном случае на повестке дня стоял один вопрос. Причем щепетильный. Не все хотели открытого «неповиновения» нынешней центральной власти. Но избежать этого не удалось. Винницкий облсовет стал девятым органом местного управления, который выразил свое негативное отношение к данной договоренности. Аргументация такая: в Винницкой области уступки России не воспринимаются обществом.

Волонтер, представитель в Польше «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Владислав Ковальчук в интервью польскому журналу Najwyższy czas рассказал о том, что думают военные о «формуле Штайнмайера», сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Что будет означать отступление украинских войск? Люди отвоевывали эти позиции, за них проливалась кровь. Можно сказать, что там, где украинская армия, там сейчас и граница. О Порошенко, который присоединился к протестам и сейчас позиционирует себя как самый большой враг «формулы Штайнмайера», у военных тоже есть свое мнение. В самой партии Порошенко не все являются плохими людьми, но трудно понять их логику. «Можно назвать нас радикалами, которые выполняли заказы, уничтожая рейтинг Порошенко перед выборами, — заявил Ковальчук. — Часть общества наивно поверила, что мы выполняли заказ Кремля. В Минских договоренностях есть все пункты «формулы Штайнмайера», и в интернете есть видео, где Порошенко положительно отзывается о ней. Можно обвинить нас во лжи или в том, что видео является монтажом врагов Порошенко. Но смысл-то отрицать, когда сам Штайнмайер подтвердил, что экс-президент присутствовал на переговорах по формуле. И тогда она не была предательством?»

Wanderer777 Техника националистического полка

Выборы в Польше: отношение к Украине либо никак не изменится, либо ухудшится из-за слабости официального Киева, полагают BukNews (Черновцы). «Нам надо будет готовиться, что всякие маргиналы будут снова лаять на Украину, ходить против бандеровцев и так далее», — говорит председатель Фонда поддержки демократических инициатив Юрий Миндюк. В свою очередь председатель организации «Междуморье» Игорь Мазур отмечает, что итог выборов в Польше можно считать положительным, поскольку, несмотря на определенный накал исторических вопросов, запрета эксгумации граждан Польши, которые погибли во времена Второй мировой войны, все же есть взаимопонимание между руководством двух государств в восприятии общего врага. По его словам, «именно «Право и Справедливость» (PiS) как партия власти и «Слуга народа» на Украине, как и в свое время «Блок Петра Порошенко», имеют общее видение укрепления сотрудничества на международном уровне и укрепления обороноспособности двух государств на фоне агрессии России. Надо различать националистов и ультранационалистов («Фаланга», «Конфедерация»), от которых исходят акты агрессии в отношении граждан Украины и диверсии вроде разрушения памятника в Закарпатье «фалангистами». Ведь все ультраправые и ультралевые в Европейском союзе курируются ФСБ». Директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко считает, что риторика о «волынской резне» сохранится и даже усилится с целью заставить Украину «покаяться». Он подчеркивает: «Если украинская власть будет вести себя так же бесхребетно, как и сейчас, можно не сомневаться, что польская сторона усилит давление и таки может добиться своего. Если мы все-таки будем идти на уступки России, что приведет к уменьшения санкционного давления на Россию, то Варшава резонно задумается, какой толк от такого хилого союзника, и вообще перестанет рассматривать нас как субъект, тем более равного партнера, и будет работать с нами только с позиции собственных интересов и «дипломатической силы».

В Житомире состоялся украинско-польский бизнес-форум, информирует «Житомир.info» (Житомир). К обсуждению совместных возможностей присоединились более 20 украинских предпринимателей, около 20 представителей польского правительства, деловые центры и представители общин. Депутат Богдан Кицак подчеркнул, что Польша является важным партнером, и отметил, что Украине есть что предложить другим странам. «Республика Польша является одним из главных стратегических партнеров Украины, — сказал Кицак. — Не только в плане общественно-политическом, а и экономическом. Это подтверждают цифры, поскольку в структуре торговли Украины и ее внешнеэкономических связей Польша занимает одно из ведущих мест — это 6,89% за 2018 год». Представители Польши рассказали о технических вопросах. Но главное — это институциональные и финансовые инструменты. «Думаю, что пока они не работают настолько хорошо, чтобы польско-украинский бизнес развивался, — отметил советник министра инвестиций и развития Польши Кшиштоф Сивек. — Это такой момент, когда теоретически все просто. В Польше сильный средний и малый бизнес, который готов инвестировать и развивать отношения с Украиной, но это не такое развитие, которое должно быть».

Facebook.com/bohdan.kytsak Богдан Кицак

Закарпатские венгры обиделись на председателя Закарпатской областной государственной администрации из-за некорректного высказывания, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). Общество венгерской культуры Закарпатья (KMKSZ) обнародовало заявление относительно некорректного высказывания Игоря Бондаренко, который на днях дал интервью, сказав, что ему нравится, как глава МИД Украины называет закарпатских венгров «украинцами венгерского происхождения». Бондаренко также заявил, что закарпатские венгры должны учиться в школах на украинском языке если не на все 100%, то хотя бы на 50%. KMKSZ задело то, что венгров Закарпатья назвали украинцами венгерского происхождения. «Мы хотим напомнить лидеру Закарпатья статьи 53, 92 и 119 Конституции Украины, которые официально используют термин «коренные народы и национальные меньшинства» в соответствии с европейской практикой. Действующие законы и двусторонние соглашения также используют термины «украинские венгры» и «закарпатские венгры», а не «украинцы венгерского происхождения». Это не только непонятно, но и оскорбительно для нашего общества», — говорится в заявлении.

В венгерском городе Хатван (центральная Венгрия), где проходил ежегодный фестиваль пива, произошла драка между местными и иностранцами, рассказывает Mukachevo.net (Мукачево). В социальных сетях обвинили в драке украинских работников. Правоохранители дают другую версию событий. В Хатване действительно живет много украинцев, они преимущественно работают на промышленных предприятиях. По словам местных жителей, особых проблем с работниками не возникает. Все конфликты обычно возникают лишь на фоне злоупотребления алкоголем и языковых границ. Поэтому в магазинах теперь решили даже размещать объявления на украинском. Но проблемы с работниками с Украины существуют. Так, в городе Шарвар на западе Венгрии на одном из пивных баров появилась табличка с надписью «Только для членов клуба». Произошло это, как выяснили журналисты, по причине агрессивного поведения украинских работников. После этого владелец бара и принял решение установить табличку. Причем на венгерском и английском языках, которые большинство украинских работников не понимают. Зато венгерские работодатели охотно привлекают украинцев, ведь местные не хотят работать за минимальную заработную плату.

Уроженка села Буяны Луцкого района Людмила Млош с 1992 года проживает в Германии, где возглавляет Центральный союз украинцев (ЦСУН), сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Людмила говорит, что росла в патриотической семье, где праздновали религиозные праздники и ходили в церковь. А когда Людмила вышла замуж за военного и почувствовала вкус гарнизонной жизни, поняла, что будет воспитывать своих детей на основе украинских традиций. Сейчас в Германии более 500 тысяч украинцев, которые сосредоточены преимущественно в столице. Людмила отмечает, что немецкое правительство способствует ЦСУН. Ему предоставляют бесплатно помещения, значительную поддержку украинцы получают от посла в Германии Андрея Мельника. Как подчеркивает Людмила, «русский мир» прилагает немало усилий, чтобы выставить события на востоке Украины внутренним конфликтом государства. Поэтому украинцам «следует подавать больше правдивой информации со своей стороны, хотя немцы очень заинтересованы получать российский газ и готовы за это закрывать глаза на безнаказанность российских партнеров». По словам Людмилы, украинцы в Германии заметно сплотились после «революции достоинства». Начали передавать гуманитарную помощь, способствовать лечению бойцов в немецких госпиталях и отдыху детей из Донбасса. Однако есть и такие, которые льнут к «русскому миру». Это семьи военных, которые остались после распада СССР, выходцы из восточных областей Украины. Они до сих пор говорят по-русски и празднуют День Советской армии.

К реализации проекта строительства мостов в Запорожье подключили китайцев, передает «Индустриалка» (Запорожье). А именно, компанию China Road and Bridge Corporation СRВС. Государственное агентство автомобильных дорог Украины и китайская фирма заключили меморандум о сотрудничестве с целью реализации проекта строительства мостового перехода через реку Днепр в Запорожье. Сотрудничество предусматривает взаимодействие в продвижении имплементации проекта и в дальнейшем будет способствовать получению кредита для финансирования проекта, обмен технической информацией. China Road and Bridge Corporation — это одна из четырех крупнейших государственных компаний в Китае, которые занимаются строительством дорог.

Антимонопольный комитет рассматривает два дела по государственной компании «Мотор Сич», информирует «Новый день» (Запорожье). По словам главы комитета Юрия Терентьева, с 2016 года акциями «Мотор Сич» владеют несколько компаний с Панамо-Виргинских островов. «Их номинальные владельцы — граждане Китая. Контрольный пакет акций «Мотор Сич» по документам принадлежит не Богуслаеву, а китайцам». Терентьев добавил, что если сделка состоялась без разрешения Антимонопольного комитета, покупатель должен быть привлечен к ответственности. «Второй вопрос — это новая концентрация между «Укроборонпромом» и группой Skyrizon. Мы изучаем этот вопрос: не нарушает ли это монопольное законодательство, кто будет реальным бенефициаром? Ведь не понимая, кто будет владеть компанией, мы имеем право отклонить заявление. Кто знает, может за Skyrizon, Xinwei и Вань Дзинь (мажоритарный владелец Skyrizon по данным СБУ — ред.) стоит кто-то один, а они — номинальные владельцы», — заявил Терентьев. Все доказательства по этому делу, сказал глава комитета, они собирают из иностранных юрисдикций, а именно США.

Два первых украинских катера типа «Айленд», переданные Украине американцами в порядке помощи, прибыли в одесский порт, рассказывает «Думская» (Одесса). Это первый опыт приобретения военной техники для Военно-морских сил Украины у иностранной государственной структуры без участия «Укроборонпрома». Заместитель начальника штаба ВМС Украины по евроинтеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко рассказал о задачах новых боевых единиц, их роли в структуре ВМСУ и недостатках артиллерийских катеров отечественного производства типа «Гюрза-М». Рыженко был одним из первых, кто понял важность приобретения для украинского флота американских катеров, именно он убедил командование флота согласиться на предложение заокеанских союзников. В настоящий момент достигнута договоренность о поставке еще четырех «Айлендов». По словам Рыженко, их передадут Украине на куда более выгодных условиях, чем первые два. «Возникла идея создать дивизион многоцелевых патрульных катеров с мореходностью, которая позволяла бы применять их в Черном, Азовском и даже Средиземном морях (чего очень не хватает текущим отечественным проектам), — говорит офицер. — Основные задачи катера типа «Айленд» в ВМС Украины: охрана портов, пунктов базирования, морских путей, объектов морской индустрии Украины в пределах исключительной морской экономической зоны и, конечно, наблюдение за морской обстановкой и сбор данных по судоходству. Катера могут также использоваться для противоминных, аварийно-спасательных, специальных операций. Кроме того, есть возможность установить на них дополнительное оборонительное вооружение. Кто знаком со стратегией ВМСУ-2035 — это пакеты возможностей Sea Control и MDA/ISR. Катер очень экономичный, при скорости 12 узлов расход топлива составляет всего 150 литров в час. Таким образом, запасы горючего в 37 тонн позволяют выполнять задачи в течение семи-десяти суток (по стандарту НАТО — это требование для корвета). 30-летняя практика применения катеров в США показала их эффективность в различных погодных условиях морей и океанов». Что касается малых бронекатеров типа «Гюрза-М», то, по словам Рыженко, их применение ограничено Азовским морем и реками, причем с низкими возможностями огневого поражения. Реалии показали, что катер «Гюрза-М» не может выполнять задачи в Черном море при волнении 3 балла и более. Кроме того, оказалась неудачной концепция бронирования катера — он вышел тяжелым и дорогим. В реалиях морского боя броня его не спасет, что было подтверждено 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Ошибка была в том, что из полицейского речного катера пытались сделать боевой морской. Коснувшись перспектив развития Военно-морских сил, капитан первого ранга отметил, что проекты ракетных катеров «Лань» и «Веспа» давно устарели. Усилия сейчас надо сосредоточить на проекте ракетного катера водоизмещением до 400 тонн, который должен нести ракеты, торпеды, артиллерию калибра более 40 мм, зенитно-ракетный комплекс для самообороны, БПЛА и, возможно, управляемый многофункциональный дрон.

Мужчина чуть не попал в тюрьму за резкие пророссийские призывы, пишет «Редпост» (Харьков). «Вынесен приговор стороннику «Русской весны», — заявляет издание. — Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который публиковал призывы к сепаратизму в социальных сетях. Согласно материалам расследования, в ноябре — декабре 2018 года обвиняемый разместил на своей странице в Facebook ряд антиукраинских призывов. Уроженец села Куриловка утверждал, что Харьков, Донбасс, Одесса и Херсон «всегда принадлежали России». Мужчина также предлагал оказывать информационную поддержку так называемым ЛНР и ДНР. «В это непростое время правления хунты мы должны как никогда держаться друг за друга, скооперироваться и показать, что власть всегда за народом! Я как истинный сторонник «Русской весны» призываю всех неравнодушных людей высказать свой протест фашистской власти», — написал подсудимый. В ходе разбирательства сепаратист признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой. За распространение материалов с призывом изменить конституционный строй и захватить государственную власть суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Однако реальное наказание мужчине заменили на однолетний испытательный срок».

В поселке Краковец во Львовской области разгорелся конфликт на религиозной почве, передает Zaxid.net (Львов). В субботу, 19 октября, прихожане Украинской греко-католической церкви пытались силой выгнать из церковного дома священника Ивана Кащука, который, по их словам, предал греко-католиков и перешел в православную Церковь — сначала в Украинскую автокефальную православную церковь, затем в ПЦУ. Видео конфликта в Facebook обнародовала жительница Краковца Галина Маик-Борух. Как видно, участники конфликта выясняли отношения криками, дерганьем, доходило и до драки. Одни требовали, чтобы священник покинул дом, построенный на средства церковной общины, другие защищали отца. Во время конфликта даже побили стекла в окнах дома, где живет священник. «На место происшествия выезжали работники Яворовского отдела полиции. Конфликт был урегулирован. По данному факту проводится проверка. Сейчас священник остается в церковном доме», — заявила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Одесские «евромайдановцы» обвиняют других уличных активистов в рэкете, сообщает «Таймер» (Одесса). Член распущенной группировки «Уличный фронт», представитель «Евромайдана» из Кировограда Демьян Ганул обвинил в вымогательстве активиста общественной организации «Украина цэ мы» Виталия Голодка. Как сообщил Ганул у себя в Facebook 21 октября, жертвой рэкета стал одесский «евромайдановец» Сергей Гуцалюк. «К его бизнесу пришли «патриоты» — за получением неправомерной выгоды а-ля 90-е», — написал уличный активист, добавив, что стоит за вымогателями именно Голодок, а с документами у Гуцалюка «все в порядке». «Возникает интересный вопрос: если «Украина — это они», то кто тогда мы? Пора с этими «патриотами» заканчивать!» — заключил Ганул.