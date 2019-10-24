В Японии, как всегда, с озабоченностью комментировали прошедшие в России стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром-2019», в которых приняли участие соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения (РСВН), командования дальней и военно-транспортной авиации, подразделения и воинские части Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северный флот. Газета «Санкэй симбун» сообщала, что осуществлено 16 пусков межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и запускаемых с подводных лодок баллистических ракет «Синева». Для сравнения указывается, что в 2017 году на аналогичных учениях в России было произведено лишь четыре запуска баллистических ракет.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское оружие

Газета высказывает предположение, «не является ли целью учений намерение Путина сдерживать США». При этом приводится разъяснение Министерства обороны РФ о том, что «учения не подразумевают в качестве противника конкретную страну и имеют сугубо оборонительный характер».

Kremlin.ru В Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Военные учения «Гром-2019»

А вот китайское издание Sohu, оценивая ядерный потенциал России, прямо указывает, что «США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил». И добавляет: «В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира».

Объясняя особое внимание российского военно-политического руководства к поддержанию высокой боевой готовности ракетно-ядерного оружия, издание отмечает: «Решение Вашингтона выйти из соглашения о ядерном разоружении, в том числе из важнейшего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, оказало сильное стратегическое давление на Россию. Однако своими учениями «Гром-2019» Москва ясно дала понять всему миру, что в ближайшие годы ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами».

По мнению Sohu, современная Россия, сдерживая потенциального противника, не будет втягиваться в разорительную гонку вооружений. Для такого сдерживания нет необходимости безмерно наращивать ядерный потенциал, а достаточно иметь средства ответного удара, нанесение которого причинит противнику неприемлемый ущерб. «Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — заключает он.

mil.ru Расчет «Искандер-М»

Как отмечают российские СМИ, в ходе учений «Гром-2019» все запущенные боезаряды поразили намеченные цели. Министерство обороны РФ сообщило: «Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».

Военные эксперты и аналитики отмечают важность проведенных стратегических маневров, которые решают задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед Министерством обороны. «Гром-2019» стал проверкой готовности вооружения и боевой техники, а также способствовал проведению обучения кадрового состава стратегических войск. Подобные маневры, показывающие способность России обеспечить безопасность и целостность государства в ответ на угрозу со стороны агрессора, являются очевидным сигналом Москвы потенциально недружественным странам, считают аналитики.