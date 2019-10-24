В Нижегородской области стали чаще умирать от болезней системы кровообращения, снизилось число браков и упала рождаемость на фоне высокой смертности, а в сентябре 2019 года число зарегистрированных безработных относительно этого же месяца прошлого года выросло почти на 11%. ИА REGNUM выясняло, с какими итогами регион подошёл к концу третьего квартала 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

Население

Главная ценность страны — это человеческий капитал. С этим у Нижегородской области всё плохо уже много лет. Итоги за девять месяцев Нижегородстат пока не предоставил, но по итогам восьми месяцев естественная убыль населения составила 11 949 человек: родившихся было 19 421, а умерших — 31 370 человек. При этом не сгладил картину и спад смертности относительно того же периода 2018 года (с 33 156 человек). Рождаемость также продемонстрировала снижение — с 21 521 новорожденного годом ранее.

Из 31,37 тыс. нижегородцев 17 373 (55,4% от общего числа) умерли от болезней системы кровообращения, к которым относят инсульты, инфаркты, ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные болезни. Данная причина смерти занимала весомое место и в 2018 году, но показатель был существенно ниже — 14 099. К слову, проблема существует как минимум десять лет.

В больнице +

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На втором месте по причинам смерти нижегородцев — новообразования, на которые пришлось 4354 случая против 3929 годом ранее.

Негативная тенденция наблюдалась и в сфере регистраций брака: спад с 14 464 до 12 648 регистраций. Но позитивный момент также есть: число разводов также сократилось — с 9023 до 6972.

Пока демографическую картину Нижегородской области спасают мигранты: на 16 146 выбывших из региона за семь месяцев пришлось 20 290 прибывших в него. В основном переезжали жители других субъектов Федерации.

Рынок труда

Для того, чтобы развивался регион, его жители должны хорошо жить, поэтому вторым важным параметром для любой территории является показатель безработицы и трудоустройства, а также доходов населения в целом.

В Нижегородской области в августе в штатах компаний (без малого бизнеса) работали 781,1 тыс. человек (при общей численности населения области 3,214 млн человек). Ещё 29,1 тыс. человек трудились по совместительству и гражданско-правовым договорам. Безработными по итогам сентября 2019 года были зарегистрированы 6,8 тыс. человек, что составляет 110,8% к соответствующему уровню 2018 года.

«В среднем за июль-сентябрь 2019 года по итогам выборочного обследования рабочей силы в Нижегородской области 70,5 тыс. человек или 4% рабочей силы классифицировались как безработные», — отмечается в сообщении Нижегородстата.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

Доходы населения складываются из нескольких составляющих, основная из которых — зарплата. По итогам сентября среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области относительно сентября-2018 выросла на 6,9%, составив 33 909 рублей, а за девять месяцев — 34 348 рублей (номинальный рост на 7,1% при реальном росте зарплаты всего 2%).

Вот только далеко не во всех отраслях экономики зарплаты дотягивали до средней, и речь не только о бюджетниках, которых принято считать самыми обездоленными в этом плане. Для примера: ниже среднего уровня по региону оценивали работодатели труд своих сотрудников в сфере сельского хозяйства, где показатель был около 21 тыс. рублей, сфере добычи полезных ископаемых — около 20 тыс. рублей, обработки древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели) — около 22,48 тыс. рублей, строительства — 24,7 тыс. рублей, оптовой и розничной торговли — 24 тыс. рублей. На этом фоне даже бюджетники с зарплатами на уровне 29−34 тыс. рублей выглядят богаче.

На рынке труда не обошлось без задолженности. На начало октября 2019 года она составила 8632 тыс. рублей. Все долги датированы 2017-м годом.

Доходы населения

Говоря о доходах нижегородчан, не лишним будет вспомнить и выборочный опрос Росстата на тему бедности, в котором приняли участие 830 семей из области. Из общего числа респондентов тех, кому хватает только на еду, оказалось 5,4% против 4,7% годом ранее. Ещё 40,3% участников могут покупать еду и одежду, а вот на товары длительного пользования средств уже не хватает.

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Ещё один важный показатель для оценки реального положения в регионе — это численность пенсионеров, которые, даже достигнув возраста выхода на заслуженный отдых, вынуждены трудиться.

При численности населения в регионе свыше 3,214 млн человек на пожилых граждан приходится 1054 тыс. человек. То есть почти 33% жителей региона — это нетрудоспособное население (это если не брать в расчёт количество детей). Таким образом, на каждую тысячу трудоспособных нижегородцев приходится 522 пенсионера.

Средний размер пенсий в области — 13 927 рублей, и, судя по тому, что 230,7 тыс. пенсионеров работают (22% от общего числа), этого «дохода» для жизни недостаточно. Власти, похоже, считают иначе. По их мнению, нижегородцам, чтобы скромно жить, достаточно 10 456 рублей. Именно такова установленная величина прожиточного минимума по области в расчёте на душу населения во втором квартале 2019 года. Для пенсионеров показатель и вовсе — 8 637 рублей.

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Напомним, Нижегородская область является пилотным регионом по реализации программы по снижению бедности. Планируется, что число нижегородцев, живущих за чертой бедности, вдвое снизится к 2024 году. На сегодня их 9,9% от числа жителей (более 300 тысяч). В программе также участвуют Кабардино-Балкария, Татария, Приморский край, Ивановская, Липецкая, Новгородская и Томская области.

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И наконец, если среднедушевые денежные доходы населения в первом полугодии выросли на 4,8%, составив 31 723 рубля в месяц, то реальные, наоборот, упали на 1%. Последнее произошло после того, как доходы населения скорректировали на индекс потребительских цен.

Говорить о доходах жителей нельзя без учёта того, как вели себя цены на основные товары в рассматриваемый период. В первую очередь речь о продовольствии.

С начала года индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 102,3%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области с начала года повысилась на 1,6%, составив 3790 рублей, а стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг повысилась на 2,8%, составив 15 493,1 рубля.

По отдельным товарам цены в сентябре 2019 года к декабрю 2018 года выросли следующим образом: на хлеб — на 6,4%, рыбу — 2,4%, молоко — 3,3%, крупы и бобовые — на 10,6%, макаронные изделия — 6,5%, одежду и обувь — в среднем на 1%, медикаменты — на 6,4%. Тарифы на жилищные услуги в среднем выросли на 3,5%, на коммунальные — 5,7%. Особенно заметен был рост на услугу «обращение с твердыми коммунальными отходами» (в свете мусорной реформы, что стартовала с 1 января 2019 года) — на 22,8%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Бытовые услуги стали обходиться нижегородцам дороже на 2,7%, услуги в системе образования — на 4%, услуги пассажирского транспорта — 3,9%, медицинские услуги — на 2,7%.

«Цены на непродовольственные товары в сентябре 2019 года повысились на 0,3%, с начала года — на 2,8% (в сентябре 2018 года — на 0,4%, с начала года — на 3,9%)», — отметили в Нижегородстате.

Услуги и торговля

Состояние кошельков жителей можно оценить также по итогам рынка услуг и торговли. Несмотря на рост цен, оборот розничной торговли в сентябре 2019 года вырос на 4,2%, составив 64,4 млрд рублей. Прирост же по итогам девяти месяцев относительно декабря 2018 года был скромнее — всего 1,4%, до 575 млрд рублей.

При этом нижегородцы больше стали покупать пищевых товаров, чем непродовольственных — изменилось соотношение в общей структуре оборота розничной торговли (с 47,4% до 48% и 52,6% до 52% соответственно).

Экономика: лидеры и аутсайдеры

В сфере экономики Нижегородской области ситуация меняется в зависимости от сегмента. В сельском хозяйстве, где по итогам девяти месяцев 2019 года объём производства продукции составил 58 607,8 млн рублей, в сентябре уменьшилось поголовье крупного рогатого скота — на 3,4% (249,9 тыс. голов), птицы — на 5,4% (9821,3 тыс. голов), но при этом свиней стало на 18,2% больше (257,5 тыс). В сентябре производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 10,6%, производство молока — на 4,2%, а производство яиц упало на 4,8%.

«В январе-сентябре 2019 года в сельскохозяйственных организациях в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) наблюдается тенденция сокращения удельного веса производства мяса крупного рогатого скота и птицы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом увеличилась доля мяса свиней», — уточняется в докладе.

В сфере строительства, где с 1 июля 2019 года перешли на новый формат привлечения средств дольщиков, наблюдалось увеличение объема работ — на 28,2%, до 131 745 млн рублей.

В сфере транспорта грузооборот вырос на 24,9%, а пассажирооборот, наоборот, за девять месяцев 2019 года упал на 5,5% относительно того же периода 2018 года. В последнем показателе в расчёт взяты только регулярные перевозки по маршрутам.

В целом индекс промышленного производства в январе-сентябре 2019 года в регионе составил 107,1%.

Такова на сегодня социально-экономическая картина в Нижегородской области.