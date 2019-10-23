Буквально на следующий через день после того, как Москва и Анкара договорились в Сочи о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, в Ирак с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Марк Эспер. Американцы очень внимательно и заинтересованно наблюдали за ходом, а главное — итогами сочинских переговоров, потому что накануне США резко выступили против продолжения Турцией операции и грозили ей самыми различными санкциями, вплоть до войны, загоняя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ситуацию безвариантного выбора решения.

Иван Шилов ИА REGNUM

И оно состоялось. Генеральный штаб вооруженных сил Турции сообщил о приостановке боев в Сирии. Согласно сочинским договоренностям, курдские формирования, контролирующие северные территории Сирии, будут отведены на расстояние до 32 километров от границы, а на сирийских территориях к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира» появятся российско-турецкие патрули, которые будут следить за территориями на глубину до 10 километров от границы. В целом это должно устраивать американцев. Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая в фонде Heritage Foundation с лекцией о внешней политике, заявлял, что «продолжение военной операции в Сирии не отвечало интересам Турции как члена НАТО». Только Турцию как участника Североатлантического альянса остановили всё-таки не американцы, а Россия.

Для Эспера это не должно выглядеть как «сенсация». Теперь для шефа Пентагона важно определить, как после Сочи будет меняться так называемое сирийское досье. Тут имеются самые разные варианты. Но если попытаться ответить на главный вопрос, а что это было, то ответ таков: США покинули Сирию, хотя, утверждает турецкое издание Yeni Çağ, в этой стране остаются около 200 американских военных, которые будут прикреплены к Демократическим силам Сирии (YPG) и снова разместятся здесь для защиты как курдских сил, так и нефтяных и газовых месторождений. К тому же Вашингтон не отказывается от контроля воздушного пространства, особенно на востоке Сирии и на юге трассы М4 к востоку от Евфрата.

The White House Марк Эспер и Дональд Трамп

Из Сирии на территорию соседнего Ирака уже переброшены примерно 1000 американских военнослужащих. Эспер в Багдаде обсуждает условия пребывания военных в этой стране. Как утверждает западное издание Stars and Stripes, переговоры проходят сложно, так как «иракские военные заявляют, что все американские войска из Сирии имеют разрешение только на въезд в автономный курдский регион северного Ирака». Вашингтон уверяет, что намерен проводить операции против группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в случае необходимости действовать на иранском направлении. Багдад ставит эти заявления под сомнение, тогда как Эрбиль всячески подчеркивает «позитивную роль, которую играют возглавляемые США коалиционные силы в северном Ираке, защищая и помогая его жителям».

Появляется интрига: сирийские курды, вступившие в альянс с Дамаском при посредничестве Москвы, фактически оказываются вне американского контроля, тогда как иракские рассчитывают на американскую поддержку. И такой расклад сил лишает Турцию прежней военно-политической маневренности как на иракском, так и сирийском направлениях. В этой связи многие западные эксперты считают, что как слова, так и действия США и России «постепенно усиливают впечатление, что между двумя странами существует некая договоренность о претворении в жизнь какого-то сценария». Именно в этих условиях из уст Лаврова прозвучало, на первый взгляд, неожиданное заявление:

«Все структуры курдов на сирийской территории должны быть прочно вписаны в правовое поле Сирии, сирийскую Конституцию, а на территории Сирии не должно остаться незаконных вооруженных формирований».

Mil.ru Российский патруль. Сирия

Ровно тот же самый сценарий, который пытались реализовать США в Ираке, чтобы сохранить целостность этой страны. Если такой ход событий, которые воспринимается пока на уровне интуиции и ощущений, станет реальностью, то Ближний Восток вступит в новую эпоху, а Вашингтон начнет дистанцироваться, по выражению президента США Дональда Трампа, от «абсурдных» и «бесконечных» войн в этом регионе. При этом, по всем признакам, Белый дом передает эстафету России. «Голос Америки» уже без кавычек пишет об усилении роли Москвы на Ближнем Востоке, хотя это не означает утерю способности Вашингтона влиять на события в регионе.

Тонко чувствующие ситуацию в регионе турецкие эксперты не случайно утверждают, что у Анкары был исторический шанс принять эстафету от американцев в регионе, если бы, как пишет турецкое издание Birgün, «не ошибочная ее политика в Сирии, которая привела, во-первых, к актуализации курдского вопроса, во-вторых, к появлению в Сирии российских военных». Теперь Эрдогану «приходится держаться за протянутую Путиным руку и следовать в русле астанинского процесса». Далее Москве необходимо склонить Анкару к диалогу с Дамаском, укрепить диалог между Дамаском и курдскими формированиями в Сирии и, используя «курдскую карту», запустить работу конституционного комитета по Сирии.

На 13 ноября запланирована встреча Эрдогана с Трампом. «Большая игра» на Ближнем Востоке продолжается.