



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Пока правящая польская партия «Право и Справедливость» разбирается с итогами немного противоречивых для нее выборов в Сейм, пытается оспорить результаты голосования в Сенат и в обстановке секретности сглаживает противоречия между внутренними фракциями и группировками в ходе обсуждения состава правительства, внешней политикой страны сегодня, похоже, занимаются только журналисты и эксперты. И будучи не связанными правилами в той степени, в какой их должны придерживаться сотрудники МИД Польши, проговаривают важные вещи.

Нерв мировой политики сегодня пульсирует в Сирии, где сталкиваются интересы великих держав. Очередной эпизод «большой игры» прошел вчера в Сочи, где более шести часов шли переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. И хотя Ближний Восток далеко отстоит от Польши, да и интересов у нее в этом регионе не так много, сирийский конфликт польские журналисты анализируют, как вовлеченные изнутри люди, сопоставляя с собственной историей и проецируя на современность. Так, популярный польский портал Onet увидел во встрече Путина и Эрдогана следующее: «Ялта 1945 — Сочи 2019. Сейчас это и наше предательство». Как поясняет издание, «Россия и член НАТО (Турция — С.С.), страна, которая является нашим союзником, страна, безопасность которой мы обязаны защищать, если нас об этом попросят, страна, которая обязана защищать нас, если на нас нападут, эта страна и россияне решили, что курды не имеют права решать свою судьбу. Всё это при полной пассивности США, которые вышли из Сирии». Поэтому «давайте вспомним, что Дональд Трамп, который хвалил храбрость варшавских повстанцев на Красинской площади в Варшаве — это тот самый Трамп, который сегодня говорит, что «США не обещали курдам, что будут защищать их вечно».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Заявления для прессы по итогам российско-турецких переговоров

Это заявление многослойно и, как капусту, его нужно аккуратно раздеть. Во-первых, в нём содержится констатация того, что НАТО больше не видится силой, способной оказывать боевую поддержку своим членам, а сирийский конфликт, возможно, окажется тем гвоздем, который вобьют в крышку гроба альянса. Соответственно, проваливается концепция Варшавы, обозначенная прежним правительством «Гражданской платформы» — Польской крестьянской партии и поддержанная затем правительством «Права и Справедливости», о «важности» так называемого восточного фланга НАТО, в центре которого находится Польша, равно как само понятие восточного фланга. Ведь договоренности между Анкарой и Москвой дают основания полагать, что южный фланг альянса, в центре которого была Турция, либо теряет свой смысл, либо должен подвергнуться кардинальной перестройке. Более того, повисает в воздухе уточнение по так называемому восточному флангу НАТО, сделанное PiS, в соответствие с которым он является политическим прикрытием двустороннего польско-американского военного союза, многомиллиардных покупок у Вашингтона оружия и техники, размещения на польской территории инфраструктуры армии США. Ведь Трампу доверять нельзя. Отсюда второй слой — если покровительство не Соединенных Штатов, то кого?

Напрямую это не проговаривается, однако подразумевается, что такой альтернативой может выступить только Германия. Собственно, оказавшаяся сейчас в оппозиции «Гражданская платформа» это и делала. Ориентация на Берлин предполагала, что Варшава следует в хвосте немецкой политики безопасности и заграничной политики. То есть Польша в тот период практически не заботилась о своей армии, не выходила за флажки «демократических ценностей», сделав смелые шаги лишь два раза — во время так называемой перезагрузки отношений с Россией и зимой 2013−2014 года в ходе государственного переворота на Украине. Но поскольку субъектом политики была в этих случаях не сама Польша, конфликт между Берлином и Москвой довольно быстро вывел Варшаву из игры. Сегодня оппоненты PiS пытаются вернуться к прежнему порядку, аргументируя это «предательством Трампа». Но смена вектора с американского на немецкий не меняет сам принцип подстраивания под чужие интересы и чужую стилистику. Трудно будет Польше полагаться и на «зонтики» — Европейский союз и НАТО. Как отметил в интервью Polskie Radio 24 бывший польский дипломат Рышард Жултанецкий, эти два альянса не являются чем-то вечным, которое никогда не исчезнет. Он призвал не «пытаться угодить другим любой ценой, к чему мы имеем склонность», четко определить «польский национальный интерес» на публичных дебатах, а «Польша должна иметь вариант выживания без ЕС и НАТО».

Lukas Plewnia Логотип партии «Право и Справедливость»

Что подводит нас к третьему слою: как будет выглядеть положение Варшавы в ближайшем будущем. Некоторые польские комментаторы при описании ближневосточного кризиса выражают симпатии курдам, вольно или невольно ассоциируя с этим народом поляков, мол, маленьких обижают. Но на самом деле общего здесь мало. В отличие от курдов, у поляков есть свое государство с признанными границами, и сама польская нация более сплоченная. Если с кем и стоит сравнивать Польшу в данном контексте, то с Турцией, которая, подобно Польше, преувеличивает свою значимость для Запада. Между тем безопасность и территориальную целостность Турции альянс сегодня обеспечить не может. Польша вроде бы в лучшей ситуации, однако это пока не полыхнула «польская Сирия» — Украина. Когда у Варшавы останется только один вариант действий на украинском направлении, активное втягивание, будет ли ей помогать Запад? Сомнительно. Анкаре в итоге пришлось вопреки историческому опыту ради соблюдения своих национальных интересов научиться договариваться с Россией. И эта ставка оправдала себя. Полякам тоже придется договариваться с русскими, с русскими в принципе всегда лучше договариваться.