На сайте правительства РФ появилось сообщение об одобрении правительством и внесении на рассмотрение Госдумы проекта изменений в статью 33.1 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Что предлагают изменить?

Белоруссия

Сейчас, в соответствии с вышеупомянутой статьёй, иностранцы, претендующие на получение российского гражданства, могут быть признаны носителями русского языка в случаях, когда они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Чтобы быть признанным носителем русского языка, то есть человеком, ежедневно использующим его в различных сферах жизни, нужно пройти собеседование на специальной комиссии.

Если человек действительно является носителем русского языка — никаких проблем. Комиссия поймёт это за несколько секунд. Но если перед комиссией — житель Белоруссии или Украины, то в абсолютном большинстве случаев всем очевидно, что данная процедура — пустая формальность и ненужная трата времени. Это и предлагают отменить.

То есть жителям Белоруссии и Украины не надо будет проходить эту комиссию, но все остальные формальности (и немаленькие), связанные с получением российского гражданства, остаются в силе. И заметьте, что речь идёт о людях, собственными руками написавших заявления о приёме в российское гражданство, а не о каких-то там «цэевропейцах».

Только и всего. Но в националистических изданиях в Белоруссии и на Украине случился прорыв плотины с известно чем. По мнению свидомитов, кстати, изъясняющихся на прекрасном русском языке, данный законопроект с головой выдаёт агрессивные планы России по завоеванию гордых незалежных государств.

А один известный белорусский сайт, примазывающийся к памяти советских партизан, хотя и продолжающий духовную традицию нацистских полицаев, заявил о том, что в списке государств, граждан которых предполагается освободить от собеседования, не хватает Казахстана.

Akorda.kz Флаг Казахстана

В общем, как можно понять из потока сознания свидомых, Россия скоро оккупирует и Белоруссию, и Украину, и Казахстан. Чтобы этого не случилось, на проходящей сейчас в Белоруссии переписи населения всем гражданам «синеокой» надо указывать в качестве родного языка белорусский. Вот такая логика. И всё это написано на чистом русском языке, потому что писали бы они на белорусском — никто бы их не читал, подписка была бы в разы меньше.

Кстати, эти самые националистические издания недавно радостно сообщали, что 5 октября члены польской общественной организации «Молодые Крэсы» в очередях на белорусско-польской границе (с белорусской стороны) агитировали за то, чтобы люди на переписи записывались поляками. И ничего? Польского посла никуда не вызвали?

Кому непонятно, поясню. «Крэсами» (буквально — окраинами) в Польше называют территории Литвы, Белоруссии и Украины, входившие до сентября 1939 года в состав польского государства. Конечно, поляки на переписи и так запишутся поляками, и это нормально. Для этого не надо проводить никакие акции. Весь фокус в том, что поляками призывали записываться тех граждан Белоруссии, кто поляками не является.

В общем, сколько можно уже обвинять белорусское государство и его карманную «оппозицию» в двойных стандартах. Здесь и так всё понятно.

Суть в том, что если государство не только не может обеспечить людям нормальных возможностей заработать на жизнь, но даже не может внятно ответить на вопрос о национальной идентичности, народ из такого государства будет разбегаться. И будут объявлять себя хоть русскими, хоть поляками, хоть эфиопами. И неважно, кто из-за «зова крови», а кто — чисто по «колбасным» соображениям.

Новый российский законопроект — всего лишь маленький намёк на то, что России нужны люди из бывших советских республик, не заражённые русофобией. В действительности — изменение мизерное, и даже пока не принято. Польша действует куда более решительно и открыто. Но даже такого небольшого намёка хватило, чтобы российские патриоты пришли в восторг, а враги России — в ярость.

Будем надеяться, что это не последний шаг в правильном направлении. Но хочу успокоить господ свидомитов, — никто на ваши земли и на вас лично не претендует. Деградируйте дальше.

Это раньше, в те времена, когда миллионы пахарей шли с сохой за лошадью, миллионы рабочих стояли у станков, и миллионы солдат шли в атаку, мощь государств измерялась территорией и населением. В наше время это уже не так. Тот раунд всемирной политической «большой игры» уже закончился, и «географические новости» не успели принять в нём участие, так как просто не существовали тогда. Теперь из территорий нужны только важнейшие участки, а из людей — только лучшие и патриоты. На смену количеству приходит качество, и похоже, что российская власть думает именно об этом.

Те, кто уже принял местечковые мифы новообразованных бантустанов, кто расплевался со своим русским происхождением за обещание заплесневелых «печенек» из-за западного бугра, России не нужны. Хотите — нищайте вместе со своей новой родиной, хотите — уезжайте собирать клубнику и чинить унитазы в Польше, а хотите — прыгайте на площадях с требованиями впустить вас в Европу вместе с вашей квартирой, дачей и гаражом за кружевные трусики.

Россия со временем заберёт самых умных, самых умелых и не болеющих русофобией. Тех, кто русофобией всё-таки заразился, но в профессиональном плане ещё что-то представляет, заберёт Польша. А у вас, свидомые «патриоты», будут продолжать объяснять нищающему и стареющему оставшемуся населению то, что «этот год был самым тяжёлым», «надо подождать ещё пару лет», «во всём виноват Путин», «скоро здесь будет новая Швейцария», «суровые годы настали», «в борьбе не сдадимся врагу» и так далее.