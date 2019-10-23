



Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Проблема «черной оценки» недвижимости — это, вероятно, головная боль во многих странах. По украинскому законодательству, если ты часто покупаешь и продаешь недвижимость (продаешь более одного объекта в год или продаешь купленное в течение трех лет), то необходимо заплатить налог — 5% от стоимости имущества, которую определит профессиональный оценщик. Естественно, чем ниже оценка, тем меньше налог. И тем более естественно, что, во избежание лишних затрат, у нечестных оценщиков «покупали» оценки по заниженным суммами.

Во имя борьбы с жуликами от недвижимости, в начале 2018 года парламент предусмотрел создание «Единой базы данных отчетов об оценке». Оценщики должны направлять туда отчеты о своих оценках, а база — автоматически сравнивать их с рыночными ценами. Схема, казалось бы, предельно проста. Ан нет, не на Украине.

Ooobober.ru Покупка недвижимости

База принадлежит Фонду госимущества. Но уже прошлым летом оценщиков заставили сдавать отчеты в Фонд госимущества не напрямую, а через посредников: сайты «электронных площадок» (електронних майданчиків), которые не предоставляли никаких услуг, за исключением пересылки данных из одной точки в другую. И брали за эту виртуальную услугу совершенно реальные деньги. Если на портале Фонда госимущества отчеты размещались бесплатно, то у посредников такая услуга сразу стоила 500 гривен (почти 20 долларов), а в течение года выросла до 1356. И только за первый месяц своего существования сайты-посредники заработали минимум 23 миллиона гривен. И, как удивительно!!!, все три электронные площадки оказались связаны с именем народного депутата VI—VIII созывов (2007−2019 годы) Антоном Яценко. В историю украинской суверенной экономики Яценко уже вошел как создатель «Тендерной палаты», монопольного посредника в украинских государственных закупках.

С этим надо было что-то делать, и действий ожидали от новой власти народных слуг, таких монолитных и дисциплинированных. Они и «подействовали». 4 сентября группа народных депутатов (в том числе Павел Фролов, Роксолана Пидласа, Анастасия Красносельская, Ирина Верещук, Андрей Герус от «Слуги народа») зарегистрировала в парламенте законопроект №2047, который предлагает отключить авторизированные электронные площадки от Единой базы данных отчетов об оценке.

А 13 сентября 2019 года другая группа депутатов (от «Слуг» Александр Качура, Максим Зуев, Богдан Кицак, Алина Загоруйко, Евгений Пивоваров) зарегистрировали законопроект №2047−1, который предлагает создать унифицированную систему определения налоговой стоимости недвижимости, а также расширить функционал авторизированных электронных площадок. То есть — с точностью до наоборот.

Perohanych Верховная рада Украины

22 октября при голосовании за эти законы в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (где 20 «слуг» из 32 членов) мнения представителей ЗЕ-команды разделились. В принципе, ничего необычного: нормальный парламентский процесс. Но необычна реакция!

Александр Дубинский, депутат от партии «слуг» и заместитель председателя финансового Комитета сообщил, что«Офис президента настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Причина — обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось (!) голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. «площадок Яценко»…» Причем эти комитетчики получили 30, по другим версиям — 50 000 долларов (на всех). Бывший вице-премьер-министр (в правительстве Владимира Гройсмана) Павел Розенко уточнил, что подозрение выдвинуто против одиннадцати депутатов.

Дубинский выразил готовность пройти полиграф и уверенность в том, что детектор лжи успешно пройдет и он, и его «коллеги по финансовому комитету». Зато дальше — фактическое объявление того, что в польско-украинской истории называлось «рокош» (мятеж): «Однако, раз уж кто-то берет на себя смелость выдвигать такие обвинения, считаю, что детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента (!), и депутаты — которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва (вызывавшие в зале подозрения в возможной коррупции)». А дальше перечислил восемь таких законопроектов с указанием фамилий их авторов — всего 63 фамилии.

President.gov.ua Александр Дубинский

Все это вызывает вполне обоснованные сомнения в монолитности команды Зеленского, как депутатской, так и губернаторской. Ведь в воскресенье, 20 октября, Кабинет министров Украины согласовал отставку Михаила Бно-Айрияна и Виталия Комарницкого с должностей глав Киевской и Луганской областных администраций соответственно. Бно-Айриян, уволенный после 100-дневного управления Киевщиной, прокомментировал это событие цитатой из «Сада Гефсиманского» Андрея Чумака: «Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды — морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть».

И пока остается только гадать: вот это «ползать на коленях и умереть дважды» — это что, поведенческое правило новой украинской политической элиты? Но ведь тогда раскол неизбежен?