В книгах о морской войне в Первую мировую есть история о немецкой подводной лодке U-28, уничтожившей в Баренцевом море английский транспорт «Олив Бранч» и погибшей от его взрыва.

Немецкие подводники на вахте. Первая мировая война

Николай Залесский, военный историк: «В августе на северном морском театре действовала та же германская подводная лодка U-28. 20 августа она остановила английский пароход <Олив Бранч>, груженный боезапасами и военным имуществом. Команда на шлюпках покинула пароход. Лодка, подойдя на близкое расстояние, открыла артиллерийский огонь по пароходу. Второй снаряд попал в трюм с боеприпасами, взрыв парохода был настолько сильным, что подводная лодка U-28 получила повреждение и затонула» (1).

Татьяна Трошина, архангельский историк: «С 1 февраля 1917 года немцы объявили «неограниченную подводную войну»… Немецкие подлодки останавливали и досматривали промысловые суда. В августе (1917 г.) таким образом был захвачен английский пароход с боеприпасами. Команда его была высажена в шлюпки, а пароход взорван: от взрыва подорвалась и затонула сама подлодка» (2).

Как при взрыве парохода может погибнуть подлодка, если она не пришвартована к нему? Подводные лодки всегда держали досматриваемый пароход под прицелом орудия и торпедного аппарата, для чего им надо было находиться на некотором расстоянии от цели. Причем расстояние это не десять и не пятьдесят метров, а на большем расстоянии взрыв корабля вряд ли был ей опасен. Что случилось и почему историки об этом умалчивают?

Наиболее подробно случай описан в труде Гибсона и Прендергаста, но эта книга не отвечает на вопрос — как?!

Немецкая подводная лодка U-28 захватывает английский пароход Batavier . Март 1915 года

Гибсон, Прендергаст, английские историки: «…Осень (1917 года — прим. автора) была отмечена активностью подводных лодок у Нордкапа, на путях судов, шедших в Архангельск и обратно. 2 сентября груженный военными запасами пароход Olive Branch (4649 тонн) был атакован в этом районе лодкой U-28 (Шмидт) и покинут. С расстояния всего лишь 250 м подводная лодка открыла огонь и вторым выстрелом попала в трюм [227] с боеприпасами. Пароход взорвался, и взрыв был настолько сильным, что U-28 была потоплена {105}. Команда подводной лодки пыталась уговорить людей с Olive Branch взять их на переполненные шлюпки, но, естественно, в просьбе было отказано, и они погибли» (3).

И уважаемые британцы не развеяли туман над обстоятельствами гибели U-28. Но в русском издании книги в примечаниях есть ссылка 105: «Капитан Гуоткин-Уильямс рассказывает в своей книге «Under the Black Ensign» («Под черным флагом») хорошо известный эпизод, как тяжелый грузовик, сброшенный взрывом с палубы Olive Branch, упал на U-28 и потопил ее».

Ответ оказался на грани фантастики или анекдота. Вот как описывает его военный историк Андрей Ольховатый, ссылаясь на книгу Гуоткина-Уильямса (4). В Первую мировую войну около 5 млн тонн грузов были направлены из Европы и США в Архангельск. Транспорты шли не в конвоях, а в одиночку. На их пути немецкие подлодки ставили мины, атаковали их торпедами и артиллерийским огнем или останавливали для досмотра, высаживали команду и топили. До войны в русской флотилии Северного Ледовитого океана кораблей было до смешного мало, а в таким потоке грузов и проблем они просто захлебнулись. В помощь русским англичане сформировали эскадру тральщиков, базирующихся на Иокаганьке и в Архангельске. Гуоткин-Уильямс служил на кораблях этой эскадры. Когда летом 1917 года немцы резко активизировались, Гуоткин-Уильямс командовал кораблями этой эскадры.

Андрей Ольховатый, военный историк: «…Германские подлодки не ограничивались поставкой мин, а зачастую всплывали и топили торговые суда артиллерийским огнем или закладывая взрывчатку. Вот как выглядела боевая работа эскадры (помимо траления мин) на одном примере. 9 июня 1917 года с российского парохода «Нонни» был принят SOS: его преследовала и обстреливала подводная лодка. Эскадра направила на помощь патрулирующий тральщик. Тем временем с «Нонни» пришла радиограмма о том, что впереди ледовое поле. Гуоткин-Уильямс посоветовал попытаться через него пробиться, так как подлодка наверняка не станет пробиваться через лед. Совет оказался правильным, и подлодка повернула назад» (5).

U-28 в боевом походе

Но командир немецкой подлодки оказался опытным охотником за торговыми судами. Список побед Георга Шмидта, а он командовал U-28, действовавшей у мыса Нордкап в Баренцевом море, был обширным. Капитан-лейтенант Г. Шмидт родился 4 ноября 1882 года, в 1901 году окончил морское кадетское училище и успешно прошел ступени военно-морской карьеры, заслужив три ордена, в том числе Железный крест. С января 1917 года Шмидт командовал U-28 и к сентябрю потопил 15 английских, норвежских и русских судов общим водоизмещением 35,5 тыс. тонн. Самым результативным для него стал июнь 1917 года, когда U-28 потопила девять судов (6). В день, о котором идет речь, Г. Шмидт увеличил список побед еще на два транспорта.

Андрей Ольховатый: «Спустя два часа пришел SOS от британского судна Perla о том, что его вдоль кромки льда преследует подлодка. Через полчаса с Perla пришло последнее радио. Тральщик обследовал кромку ледового поля и встретил подозрительную норвежскую шхуну, похожую на ту, о которой упоминалось в радиосообщении с «Нонни» , — там было сказано, что она была вместе с подлодкой. Быстрый осмотр шхуны не выявил ничего подозрительного, и ее пришлось отпустить. Вскоре с тральщика заметили впереди по курсу пароход. При приближении к нему стало видно, что пароход сидит в воде очень низко, а рядом с ним подлодка. Тральщик открыл по ней огонь, однако подлодка быстро погрузилась под воду. Пароход затонул, но, к счастью, большая часть экипажа сумела сесть в шлюпку. Тральщик принял их борт.

Оказалось, что они были с торпедированного британского судна Marie Elsie. Во время возвращения на базу тральщик наткнулся еще на одну шлюпку — на этот раз с потопленного судна Perla. Как выяснилось, еще четыре шлюпки с экипажем Perla дрейфовали где-то в ледовом поле в 200 милях от берега. Тральщик бросился на поиски и вскоре нашел три шлюпки, а поиски четвертой оказались безрезультатными (спустя некоторое время выяснилось, что их подобрало норвежское судно)» (5).

Капитан-лейтенант Г. Шмидт был четвертым командиром U-28, и, несмотря на его талант, успех принадлежал также экипажу и лодке, считавшейся везучей. U-28 построили в 1913 году на верфи в Данциге. Она имела надводное водоизмещение 675, подводное — 867 тонн, длину 64 метра, надводную скорость 16,7 узла, подводную — 9,8 узла и дальность плавания 9779 миль. На вооружении лодка имела четыре торпедных аппарата, шесть торпед, одно 105-мм орудие. Экипаж составлял 39 человек (7). За пять боевых походов в 1914—1917 гг. она отправила на дно 40 судов противника общим водоизмещением 90 тыс. тонн, повредила три судна и два захватила в качестве приза (8).

На свое несчастье 2 сентября 1917 года U-38 встретила в 85 милях от Нордкапа в Баренцевом море британский пароход «Олив Бранч» («Оливковая ветвь»), следующий с боеприпасами в Романов-на-Мурмане. Пароход был ровесником U-28, его построили в Глазго в 1912 год, и первоначально дали имя «Беллорадо». Как и U-28, он считался везучим — в феврале 1917 года отбился от немецкой подводной лодки, вступив с ней в артиллерийскую дуэль. В перестрелке погибли три члена экипажа «Беллорадо», но пароход спасся, сменил владельцев и был переименован в «Олив Бранч». На флоте переименование корабля считается плохой приметой.

Противник обнаружен. Немецкие подводники в Первой мировой войне

Г. Шмидт не был убийцей экипажей противника, как, например, капитан Вальтер Швигер, Щмидта вспоминали как офицера, указывавшего шлюпкам с потопленных пароходов направление к берегу. Торпедировав «Олив Бранч», он позволил экипажу погрузиться в шлюпки и отплыть от обреченного судна. Что «Олив Бранч» не взлетел на воздух после попадания торпеды — чудо № 1. Мы не может утверждать, что Шмидт знал, что на судне тысячи тонн взрывчатых веществ, — история известна со слов команды «Олив Бранч», которой без свидетелей ничего не стоило приврать. Со слов британцев, события развивались так:

Андрей Ольховатый: «2 сентября торпеда с U-28 угодила в машинное отделение британского судна Olive Branch. К счастью, судно не сразу пошло ко дну, и у его экипажа было достаточно времени, чтобы сесть в спасательные шлюпки. В этот момент подлодка всплыла и приблизилась к тонущему судну на расстояние в две с небольшим сотни метров, чтобы добить его из пушки. Первый же выстрел оказался и последним, причем не только для судна, но и для подлодки. Раздался мощный взрыв — судно везло боеприпасы. Тяжелый грузовик, перевозившийся на баке судна, взрывом был подброшен высоко в воздух и обрушился прямо на подлодку, которая быстро затонула…» (5).

Погрузка торпеды на немецкую подводную лодку. 1917 год

Попадание грузовика в подводную лодку — чудо № 2. И это еще не конец истории. Большая часть экипажа U-28 незадолго до взрыва вышла на палубу поглядеть, как артиллеристы будут топить «неудачника». Когда грузовик упал на лодку и она стала тонуть, вышедшие на палубу офицеры и матросы оказались в воде.

Андрей Ольховатый: «Большая часть экипажа находилась на палубе подлодки и поэтому очутилась в воде. Несколько немецких подводников поплыли в сторону спасательных шлюпок с Olive Branch, прося взять их на борт. Как потом объясняли моряки с Olive Branch, шлюпки были заполнены, а кроме того, некоторые из немцев были вооружены. Так или иначе, немцев в шлюпки не взяли, и их поглотил океан… Экипажу Olive Branch повезло больше: спустя некоторое время все они (за исключением погибшего при взрыве торпеды кока) высадились на берег в Норвегии» (5).

К сентябрю 1917 года у германских подводников сложилась устойчивая репутация безжалостных убийц экипажей мирных судов и пассажиров. И небезосновательно. Особенно прославился вышеупомянутый командир U-88 Вальтер Швигер, потопивший пассажирскую «Лузитанию». После этого военного преступления немецких подводников последовали десятки таких же. Никто с «Олив Бранч» не стал разбираться, были ли капитан Г. Шмидт и его экипаж гуманистами или нет. Их просто не взяли в шлюпки. Предлогом стал якобы револьвер у кого-то из экипажа U-28. Пройти на шлюпке за несколько дней 85 миль до берега, не попав в шторм, — чудо № 3.

Андрей Ольховатый: «Как вспоминал Увоткин-Уильямс, через некоторое время германское радио сообщило, что одна из их «гуманных» подлодок, торпедировав британский пароход, всплыла на поверхность, чтобы узнать, какую помощь она может оказать экипажу торпедированного судна, ничего не зная об опасном характере груза. В этот момент, к несчастью, судно взорвалось, и взрыв так повредил подлодку, что она затонула. Ее экипаж, оказавшийся в воде, поплыл «с револьверами в зубах» в сторону спасательных шлюпок, прося взять их. Однако жестокие англичане отказались сделать это, и «наши доблестные моряки погибли» (5).

Почему историки ограничиваются «от взрыва погибла и подводная лодка» — без объяснения причин? Думаю, они не верят в чудеса, которые иногда происходят — когда все звезды и напряжения сходятся в одной точке.

Экипаж потопленного парохода спасается на шлюпке. Первая мировая война. Средиземное море

Примечания: