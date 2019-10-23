Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских сил из северных районов Сирии в очередной раз указало на то, что на Ближнем Востоке для администрации США существует два ключевых интереса: сдерживание Ирана и безопасность Израиля, пишет Жерар Аро в статье для издания Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фигуры

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Что касается сдерживания Тегерана, то Соединённые Штаты недавно направили дополнительные войска в Саудовскую Аравию, которая является главным региональным противником Ирана. Что касается безопасности Израиля, то Трамп неоднократно заявлял, что предложит план мира между Израилем и палестинцами. Учитывая то, что мирная инициатива может сыграть важную роль в предвыборной кампании США в 2020 году, Трампу придётся в ближайшее время решить, как именно выполнить взятое на себя обязательство после того, как новое израильское правительство вступит в должность.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Трамп поручил своему зятю Джареду Кушнеру разработать детальный план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Несмотря на то, что новый план представляет собой некоторый отход от предыдущих дипломатических усилий США, направленных на то, чтобы побудить израильтян и палестинцев к заключению мирного договора под эгидой США, новый подход Вашингтона может оказаться не таким уж плохим, как может показаться, поскольку Израиль и Палестина не способны самостоятельно достигнуть прогресса и предложить свой собственный план. Палестинская администрация утратила легитимность, которая понадобилась бы ей для того, чтобы пойти на уступки. Между тем Израиль сильно отклонился вправо, по этой причине правительство не сможет предложить Кнессету мирный план, приемлемый для обеих сторон.

Теоретически внешний арбитр может преодолеть возникшие препятствия. Более того, тесные связи Кушнера с Израилем, как это ни парадоксально, могут сыграть позитивную роль. Как показывает история, страны, одержавшие победу в геополитических противостояниях, почти никогда добровольно не отказываются от плодов своей победы. Израиль, региональная сверхдержава с постиндустриальной экономикой, обладающая ядерным оружием и опирающаяся на союз с США, несомненно, имеет все средства для того, чтобы навязать свою волю слабому палестинскому противнику.

Израильско-палестинское мирное урегулирование не может не учитывать этот дисбаланс сил. Более того, никакая внешняя сила, будь то крупнейшие европейские державы или даже арабские правительства, не может повлиять на сложившийся баланс сил: в ЕС произошёл раскол по данному вопросу, а государства Персидского залива в значительной степени де-факто стали союзниками Израиля против Ирана.

Official U.S. Navy Page Солдаты США и Израиля

Поэтому ключ к разрешению конфликта оказался в руках Израиля. При этом сложно будет убедить израильскую общественность согласиться на создание иностранного государства, возможно, враждебного, всего в 15 километрах от столицы Израиля. Всё это помогает объяснить многочисленные недавние шаги Трампа в пользу Израиля, включая перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и признание аннексии Израилем Голанских высот. Цель Кушнера — показать израильтянам, что они могут доверять Трампу, когда речь заходит о мирном урегулировании. Учитывая то, что сейчас Трамп более популярен в Израиле, чем премьер-министр Биньямин Нетаньяху, можно сказать, что американский подход работает.

Разработка плана Кушнера завершена. План представляет собой 50-страничный документ. Несмотря на то, что содержание данного документа держится в секрете, скорее всего, он во многом совпадает с позицией Израиля. План США может предоставить палестинцам большую степень автономии, но не полноценное государство, что также связано с сохранением большинства израильских поселений на Западном берегу Иордана. Можно ли сказать, что план Кушнера обречен на провал?

В июне 2019 года администрация Трампа выдвинула отдельное предложение о масштабной экономической помощи Западному берегу и сектору Газа, включая инвестиции в размере около $50 млрд в течение десяти лет. Такой пакет помощи вполне может понравиться людям, испытывающим острую экономическую нужду. Более того, на Западном берегу продолжающееся расширение израильских поселений вскоре сделает невозможным территориальный компромисс, необходимый для создания жизнеспособного палестинского государства.

Beivushtang Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа

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Палестинцам придётся делать выбор между неудовлетворительным компромиссом и постоянным (а вскоре необратимым) ухудшением их положения. Возможно, они придут к выводу, что заключение соглашения станет хорошим первым шагом. По крайней мере так считает Кушнер, который неоднократно заявлял, что его план окажется «лучше для палестинцев, чем они думают».

Теперь все зависит от Трампа, который публично пообещал предложить мирный план обеим сторонам. Но независимо от того, какое именно решение примет Трамп или кто победит на президентских выборах в США в 2020 году, ясно одно: Израиль и палестинцы не могут достичь мирного соглашения самостоятельно. Это теперь признают даже самые ярые сторонники Израиля в США. Любая последующая попытка урегулирования конфликта должна основываться на признании этой реальности.

Так же как и предыдущие президенты США, Трамп вполне может так и не достигнуть израильско-палестинского мирного урегулирования. Но, даже предложив соглашение по мирному урегулированию, Трамп может создать модель, которой мог бы воспользоваться его преемник.