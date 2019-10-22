Алексей Белов. Реформа города Екатерины II (по материалам губерний Центральной России). М.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2019

Алексей Белов. Реформа города Екатерины II (по материалам губерний Центральной России). М.: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2019

Исследование историка Алексея Белова (Центр изучения территории и населения России ИРИ РАН) выходит за пределы заявленной в названии темы. Помимо собственно анализа градостроительства императрицы, он подробно пишет о предшествовавшей реформам ситуации и о новшествах, вызванных реформами в сфере административного деления.

Город в доекатерининскую эпоху, отмечает ученый, несмотря на вестернизацию Петра I, оставался в значительной степени рудиментом отечественной модели феодализма. Он продолжал мыслиться в первую очередь в милитаристских категориях: крепость с гарнизоном под командованием воеводы.

Екатерина изменила социальный состав городов, служилые люди уступили место «городовым обывателям». В ходе реформ произошла унификация административной системы, появились, в числе прочих больницы, аптеки, полиция, существенно улучшилась инфраструктура. Ведь даже в старой столице империи Москве («порфироносной вдове», как называл ее Пушкин) мосты были «живые» или «наплывные», то есть временные. Исключение составлял, пишет историк, лишь Большой каменный (Всесвятский) мост.

Касаясь пожарной охраны, Белов обращает внимание, что в 1678 г. «только в трех городах Центральной России из 31 (без Москвы) были специальные пожарные инструменты». Так в Суздале имелась «труба заливная медная» (помпа), а в Калуге и Можайске 8 и 2 «багров для пожарного времени». Правда, оставались еще две трубы заливные во Владимире, но они оказались «от долгого лежания обе к употреблению негодны».

Также царица предприняла изменения в области социальной защиты населения. В связи с этим первоначально планировалось использовать церкви и монастыри, но они физически не справлялись с приемом нуждающихся. Не помогло и строительство «инвалидных городов», специальных поселений для увечных воинов. Поэтому в 1764 г. вышел указ, в котором частные лица призывались к помощи обездоленным.

Насколько удачным был новый урбанизационный проект? Насколько в итоге изменился русский город? Белов отмечает, что «именно в ходе целенаправленных реформ екатерининского правления он качественно преобразился: утратил феодальные черты и обрел облик и содержание, под которым мы понимаем не только пореформенный, но и современный нам город».

Так что Гавриил Романович Державин был не прав, когда в посвященном государыне стихотворении «Фелица» называл ее «богоподобная царевна Киргиз-Кайсацкия орды!». Все-таки в орде не строили европейские города.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».