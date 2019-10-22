К концу октября 2019 года Республика Армения напоминает собой, используя фразу из знаменитого советского мультфильма, «неизвестного науке зверя». Терминология и фразеология режима «народного правительства» на том же уровне, что и во время триумфа «революционеров асфальта» Никола Пашиняна в 2018 году. Вот он берёт и, в соответствии с трамповской привычкой, со своего аккаунта в Facebook «вещает» буквально на днях: «Если во втором квартале 2018 года число безработных составляло 236 400 человек, то за аналогичный период текущего года этот показатель сократился до 207 200 человек». По его словам, сейчас в стране уровень безработицы составляет 17,7%. В сравнении с прошлым годом снижение составило 2,5%. Достижение? Ага… Сродни «достижения» режима АОД в 90-е годы. «Народный премьер» забыл сказать, что уменьшение числа безработных — это почти столько же, сколько совсем недавно, в течение истекших месяцев 2019 г. бежало из «революционно-новой Армении»? Точно так же «рапортовали» об «успехах» АОДовцы в те недалёкие ещё 90-е… Всё это до боли напоминает… большевисткую пропаганду времён советизации, когда в учебниках истории, не знаешь почему, за точку отсчёта экономических сравнительных успехов произвольно брался 1913 год «нехорошей Российской империи» и рядом ставились достижения Советского Союза, без каких-либо пояснений или углубленных исследований. Позже же в той или иной степени было показано, что наряду с ударниками комсомольских добровольцев, использовался полубесплатный труд заключённых — то на этой «стройке века», то на той, то на третьей…

Армения

Но мы говорим не о сравнениях, допустим, «что лучше — Россия до 1917 года или СССР в 1985−91 годы», наша задача понять, почему «народные» в Армении 2019-го прибегают ко лжи и иным извращённым формам «демократии». Сейчас в республике — на слуху вопрос о преследовании председателя Конституционного суда (КС) РА Грайра Товмасяна и… членов его семьи, его ближайших родственников. Типичный АОДизм 90-х — вот что такое «новая Армения» Пашиняна. А кто ждал иного? Воспитанник лидера АОД, первого экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна — и рядом наиболее преданные АОДисты третьей-четвёртой волн. «Старая гвардия"-то АОДа на пенсии, поди — одному Тер-Петросяну всё никак неймётся, которого тот самый народ, чьим именем клянётся-божится Пашинян, из-за откровенной ненависти в 90-е годы награждал оскорбительными прозвищами. И есть основания сравнивать Армению нынешнюю с 90-ми. Новая власть никого из преступников АОДовского режима не ищет, никаких обвинений не предъявляет, забыто дерзкое убийство бывшего начальника Ереванского управления Закавказской железной дороги Амбарцума Кандиляна, не менее дерзкое убийство бывшего члена комитета «Карабах» и экс-мэра Еревана Амбарцума Галстяна, весьма сведущего в вопросах, а кто ж в составе комитета «Карабах» был «подсадными утками», экс-председателя КГБ Армянской ССР Мариуса Юзбашяна… Поверьте, весь список убитых во время правления АОД намного длинней, чем список жертв окаянной ночи 1 марта 2008 года. Но Пашинян и его адепты предпочитают молчать о преступлениях и преступниках из АОД. К примеру, рядом с А. Галстяном в момент убийства был его брат Арсен (см.: https://a1plus.am/ru/article/198719). Писали, что он даже погнался за убийцами, но не догнал их. Но и он молчит, оправдываясь неразговорчивостью: «Лучше поговорите с близким другом-братом Амбарцума Ашотом Манучаряном». Манучарян — это бывший главный советник Тер-Петросяна по вопросам нацбезопасности. Но если откровенно — и он немногословен и несловоохотлив, когда речь заходит о 90-х гг. Ещё бы! Его вынудили уйти в отставку — причины он так не раскрывает. Арестовали и посадили за «шпионаж» не то «в пользу России», не то «в пользу Болгарии» заместителя Манучаряна — Вагана Авакяна… Есть ведь от чего стать несловоохотливым.

То, что АОД и АОДовцы, пусть даже мимикрировавшие в различные организации партии — основной ресурс премьера Пашиняна, не вызывало сомнений и в 2018 г. И пусть даже костяк сегодняшнего АОД называется «Армянский национальный конгресс» — в Армении это, надо сказать, мало кого обманывает. Достаточно и того, что верхушка «АНК» начинается со… всё того же Л. Тер-Петросяна. Иные вопросы просто отпадают сами собой. А вот тот факт, что партнёром и ресурсом Пашиняна стали террористы и группы «Сасна црер», мимикрировашие, в свою очередь, в «общенациональную партию» с таким же названием — это уже типичный политический моветон… И именно это взвинтило очень многих, в том числе силовиков-профессионалов…

Зато «народный премьер» и члены его «секты», как уже звучали оценки в Армении в отношении сторонников и защитников Пашиняна, тащили на допрос («задали несколько вопросов»…), да ещё в Службу нацбезопасности (СНБ) Армении, престарелого отца Г. Товмасяна, его дочек. В отношении сестры председателя КС — известной журналистки Анжелы Товмасян, другие «меры». Ликвидирована её авторская программа на телеканале «Кентрон» — «Перед зеркалом», причём никому не помешало то, что, по слухам, телеканал якобы принадлежит «оппозиционному» олигарху-депутату и лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну. А в одну из ночей в здание, где находится пресс-клуб «Айели» («Зеркало») той же А. Товмасян, вошла и напала на пресс-клуб группка молодых адептов «пашизма». Уголовное дело по заявлению журналистки вроде завели. Но… В Армении никто не верит, что нападавшие понесут наказание. До сих пор не понесли наказание лица, нападавшие и пытавшиеся публично унизить другого человека, вставшего в оппозицию «пашизму» — активиста Нарека Маиляна. Дело дошло до того, что о бездействии власти в деле Маиляна заговорил… даже российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Дмитрий Налбандян. Старая мельница в Аштараке

Один из экс-премьеров Армении, Грант Багратян неоднократно обвинял Пашиняна в отсутствии программы экономического развития. Именно Багратян, да ещё — в эфире передачи «Перед зеркалом» (!), в качестве председателя партии «Свобода», обратившись к публикации премьер-министра Пашиняна в Facebook о том, что правительство обсуждает возможность возврата дебиторского остатка в размере 56 млрд драмов порядка 9 тысячам хозяйствующих субъектам с условием, что эти средства будут вложены в экономику, заявил, что это не имеет никакого отношения к экономической революции. «Послушай, ты что, рэкетом занимаешься? Верни людям их деньги, о чём идёт речь, разве это твоё дело? То есть, что это за добро ты делаешь людям? И это называется экономическая революция?» — заявил Багратян. Понятно стало, за что «закрыли» передачу-то Анжелы Товмасян?.. Экс-премьер также отметил, что это открытый рэкет, отметив при этом, что они до 1996 г. работали, не взимая НДС на границе. «Сейчас всё время говорят о грабеже, так называйте грабителем того, кто конкретно что-то украл, докажите что-то конкретно. Знайте, где находитесь и что говорите», — сказал Багратян. Касаясь в данном контексте заявлений об увеличении бюджета, Багратян отметил, что существенного увеличения бюджетных поступлений за этот период нет. «Было сказано, что за 6 месяцев увеличился на 25% — 152 млрд, я сказал: успокойтесь, это цифра снизится, поскольку 15% вы уже обязаны были иметь больше. В этом году бюджетные поступления должны составить 1 трлн 539 млрд, и что дальше? Наступает июль, за 7 месяцев цифра уже снизилась с 25% до 23%, за 8 месяцев эта цифра еще снизится, то есть эти 25% будут постепенно снижаться», — заявил экс-премьер.

Но, конечно, не всё «крутится» в стране вокруг эпопеи с семьёй Товмасянов или же враньём властей об «экономических успехах» и «снижении безработицы». В конце концов, Пашинян «взъелся» на Г. Товмасяна за то, что честно, во время заседания КС Армении по искам адвокатов первого президента Республики Арцаха — НКР и второго президента Армении Роберта Кочаряна вынес вердикт, подтвердивший антиконституционность статьи закона, согласно которой «революционеры асфальта» устроили задержание и препровождение под стражу Р.Кочаряна. Говоря сугубо по-народному, Г. Товмасян «не лёг» под Пашиняна, и того злоба заела. И тогда пошло то, что уже выше описано, правда, перед этой травлей семьи Г. Товмасяна были, вероятней всего, некие требования о преждевременной отставке Г. Товмасяна с поста председателя КС Армении. На что он как-то ответил при общении с представителями СМИ: уйду тогда, когда завершатся мои полномочия, в оговоренном законом порядке, а не по желанию или диктату «народного премьера». В республике даже прозападные эксперты и правозащитники уже расценивают акцию устрашения Г. Товмасяна и членов его семьи как недостойное поведение и грубое нарушение любых норм любой демократии. А первопричина — незаконное содержание Р. Кочаряна под арестом, в то же время как бы уходит на третий план. Впрочем, вскоре будет новый всплеск ажиотажа вокруг «дела Кочаряна» — ведь Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иски адвокатов первого президента Арцаха.

Дмитрий Налбандян. Араратская долина. Ясный день

Недавно стало известно, что «дело Кочаряна» сподвигло «народных асфальтщиков» на ещё одну подлость. Автор данных строк и сам весной 2018 г. писал, причём именно для ИА REGNUM: нет никакой революции и «борьбы с системой», если не вскрывается гнойный узел конституционных проблем страны, который был зачат ещё приснопамятным АОД и Л. Тер-Петросяном в 1995 г. Законопроект, по сути развязывающий руки премьеру, будет обсуждён в ходе предстоящей сессии НС. В том, что он будет принят, сомневаться не приходится. Странно во всём этом другое: то, что именно те, кто столько времени постоянно твердил о сшитой «по меркам Сержа Саркисяна Конституции», с удовольствием пользуются этим «костюмом». Один надел его, другие угодливо подгоняют «костюм» к его фигуре. Бывшие парламентские коллеги Пашиняна из фракции «Просвещённая Армения» инициировали законопроект, касающийся руководителей СНБ и полиции, которым «Просвещённая Армения» пытается привести последних в поле парламентского контроля. Документ будет обсужден в ходе предстоящей сессии НС во втором, окончательном чтении, после чего, пожалуй, можно ожидать скандальных назначений. Проектом предлагается изъять из списка должностей служащих полиции и органов нацбезопасности должности директора СНБ и начальника полиции, причислив их к политическим должностям. А критерии назначения на эти должности уравнять с требованиями, предъявляемыми к кандидату в депутаты. То есть теперь директором СНБ или начальником полиции может стать любой, кому исполнилось 25 лет (!), кто владеет армянским и последние 4 года является только гражданином РА и столько же времени постоянно проживает на территории республики. Ни образовательного ценза, ни званий и чинов, ни профессионализма и опыта не предполагается. Иными словами, теперь премьер кандидатов на пост глав СНБ и полиции сможет искать не в этих системах. А ведь ещё полгода назад фракция «Просвещённой Армении» активно боролась, чтобы Пашинян не надел «костюм» Сержа Саркисяна, предлагая свой проект структуры правительства. Проект, в котором силовые ведомства трансформировались бы в министерства и были подотчётны парламенту и который урезал бы и без того широкие полномочия премьера.

Но, как теперь стало понятно, всё это было видимостью активной борьбы. Поскольку теперь уже фракцию «Просвещённой Армении» (лидер — Эдмон Марукян) не волнует, что их законодательная инициатива расширяет не рамки парламентского контроля, а возможности действующей власти, развязывая ей руки. Поскольку теперь к числу занимающих высокие посты непрофессионалов могут прибавиться ещё и непрофессиональный директор СНБ и любительского уровня начальник Полиции. В их решимости угодить премьеру, авторы законопроекта проигнорировали даже прозвучавшие после принятия документа в первом чтении резкие оценки профессионалов. Законопроект подверг резкой критике, в частности, министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, долгие годы проработавший в системе нацбезопасности. Он убеждён, что эти структуры должны быть аполитичными и руководить ими должны исключительно профессионалы, а не политики. Спор о неприемлемости предлагаемых изменений продолжился также и в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении в профильной парламентской комиссии. Впрочем, единственным, кто противился, оказался депутат фракции «Процветающей Армении» Геворк Петросян. Но одними лишь голосами членов этой фракции отклонить законопроект невозможно. А фракции власти и «Просвещённой Армении» в этом вопросе (и не только в этом вопросе) давно единодушны. В том же, что законопроект открывает опасные лазейки, позволяющие назначать на ключевые посты силовых структур людей, руководствуясь не профессиональными качествами и опытом службы, а политической преданностью, сомневаться не приходится. Как и в том, что предлагаемый проектом подход никак не связан с институтом парламентского контроля. Однако на самом деле задачу привести силовые структуры в поле парламентского контроля проект не решает, поскольку для этого необходимо внести изменения в структуру правительства. Зато документ чреват опасностью поставить силовые структуры на службу партийным, узкополитическим целям, что, судя по происходящим в стране событиям, само по себе уже является угрозой демократическим свободам и принципу верховенства права. На этом фоне так ли уж случайны инициатива Эдмона Марукяна и то, что всё ещё остаются вакантными должности директора СНБ и начальника Полиции? И вся Армения тут же «вспомнила», насколько закамуфлированными, так сказать, непрозрачными оказались недавние отставки директора СНБ А. Ванецяна и начальника Полиции В. Осипяна…

Дмитрий Налбандян. Аштарак. На пастбище. 1971

Масла в огонь подлило заявление Специальной следственной службы (ССС) Армении 21 октября вечером о задержании бывшего зам. руководителя аппарата Национального Собрания Армении «А.Б.» (официально были озвучены лишь инициалы) по подозрению в совершении служебного подлога в рамках дела «об узурпации власти» в Конституционном суде. Как сообщила пресс-служба ССС, в процессе прекращения полномочий экс-главы КС Гагика Арутюняна, чиновники, руководствуясь групповыми интересами, лично, а также с помощью не занимающих официальные посты лиц, совершили служебный подлог. В ответ на распространённую информацию, пользователи соцсетей написали, что речь идёт об Арсене Бабаяне и выразили свое возмущение. «Задержать Бабаяна Арсена? Нет, уже не смешно», — написала на своей странице в Facebook политолог, азербайджановед Анжела Элибегова. По мнению же зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна, Бабаян задержан по нелепому обвинению. Он считает, что задержание Бабаяна является одним из новых проявлений нападок властей на главу Конституционного суда Г. Товмасяна. Причём сделано это было в рамках версии, озвученной пресс-секретарем премьер-министра Армении Владимиром Карапетяном, заявившем, что «Гагика Арутюняна заставили подать в отставку». «А уже вечером Бабаяна задержали в рамках этой новой глупости», — написал Ашотян. Юрист, эксперт конституционного права, сопредседатель Международного центра по развитию парламентаризма Гоар Мелоян заявила, что никто не может быть задержан или арестован из-за действий, предусмотренных частью 1-й статьи 314-й (Служебный подлог) УК Армении, совершенных до 21 октября 2018 г., при наличии закона «Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни-Еревана и 100-летием провозглашения независимости Первой Республики Армения». И это не может быть неизвестно правоохранительным органам Армении. «Следовательно, в данный момент Арсен Бабаян незаконно лишён свободы. Его задержание крайне незаконно и преследует неправомерные цели», — написала Мелоян. Она призвала всех правозащитников и представителей гражданского общества оказать поддержку в защите прав Бабаяна. Вот как сильно желание Пашиняна «засадить» председателя КС Армении Г. Товмасяна! Предпринимаются откровенно антизаконные акции, которые вкупе с преследованием членов семьи Товмасяна свидетельствуют уже о типичной личной диктатуре премьер-министра.

Тем не менее не меньше, если не больше, внимание граждан Армении привлекает стуация, сложившаяся в отношениях Пашиняна с военными. Думается, вряд ли «на ровном месте» совсем недавно по всем армянским СМИ гулял «разговор» о том, что «народные асфальщики» готовятся отправить в отставку и министра обороны Давида Тонояна. Потом, правда, эти «разговоры» опровергли и Д. Тоноян, и сам премьер Пашинян. А осадочек-то остался… По одной простой причине. Герой Арцаха, участник Освободительной войны и бывший секретарь Совета безопасности Арцаха-НКР генерал Виталий Баласанян, ушедший в отставку с вполне внешне пристойным объяснением — идёт кандидатом в президенты НКР на президентских выборах 2020 г., недавно провёл пресс-конференцию в Степанакерте. Пересказывать всё содержание пресс-конференции не имеет смысла. Но вот оценки ранга «лакмусовой бумажки»: 1) видение Арцахского вопроса у Пашиняна такое же, как у Л. Тер-Петросяна, и это — оценка настоящего участника войны, а не «кабинетного деятеля»; 2) Пашинян — предатель; 3) если кто-то посмеет неважно кого (хотя все поняли, о каких людях речь…) в Арцахе терроризировать или угрожать им и членам их семей, да ещё с использованием террористов (т.е. «Сасна црер»), то пусть не обижаются, «один раз простили — больше не будет», и вообще — «террористов уничтожают, такая практика во всём мире»…

Это не просто слова — именно генералу Баласаняну приписывают срыв антирусского «похода» выше уже упоминавшегося И. Мурадяна и большей части «Сасна црер» зимой 2014 г. в Арцах, «на смену власти». Всех нюансов и подробностей не приведёшь, конечно. Но за генерала Баласаняна не только арцахские офицеры — к нему прислушивается и большинство офицерства Вооружённых сил Армении, и большинство членов Союза добровольцев «Еркрапа» («Защитник страны»). Вот ещё часть пресс-конференции Баласаняна — Никол Пашинян и самопровозглашённые «деятели» из «Сасна црер» — те же террористы, и никакой разницы между ними нет. «Свидетели» и «свидетельницы Никола» после этой пресс-конференции буквально напали на генерала Баласаняна и президента Арцаха — НКР Бако Саакяна в различных соцсетях, требуя «расправы» над Героем Арцаха, осмелившимся сказать правду. А ведь тут был даже комичный случай — обычно осторожный бизнесмен-депутат и лидер партии «Процветающая Армения» Г. Царукян, чей телеканал «Кентрон» поучаствовал в «закрытии рта» журналистке А. Товмасян, вдруг заявил: «Виталий Баласанян прав»…

Как после такого не сказать, что сейчас в Армении — не политика и не экономика, а именно «неизвестный науке зверь»? В случае с журналисткой — зависящие от Царукяна люди подобострастно ликвидируют телепрограмму, крайне нервировавшую Пашиняна. Но, заслышав жёсткий окрик из Степанакерта из уст боевого генерала, Царукян и сам осмелел! Что же ждать от такой внезапной смелости? Затрудняемся предугадать. Как тут не вспомнить время, когда он с партией примкнул к Пашиняну в 2018 г. Сдавая власть улице и охлосу, кто бы и как бы не стремился выдать уличную толпу за весь армянский народ, как экс-правящая партия, —республиканцы, так и Царукян со своей партией, не могли не знать или хотя бы догадываться о последствиях. И то, что Пашинян и его адепты это именно улица, а НЕ НАРОД, Армения увидела 9 декабря 2018 г., в день внеочередных парламентских выборов, ведь пришли на избирательные участки только 48,63% зарегистрированных избирателей. В тот день по состоянию на 14:00 картина была совсем печальной — 24,53%. Чудеса изобретательности пришлось проявить участвующим в выборах политическим партиям и блокам, чтобы к 20:00 добиться увеличения явки практически вдвое… И Пашинян с его блоком набрали свои «победоносные» проценты именно только среди участвовавших, хотя сегодня есть искренние сомнения — а законными ли средствами власти и иные партии обеспечивали 9 декабря 2018 г. явку на избирательные участки этих самых 48,63% избирателей? Больше половины армянских избирателей решили не голосовать, и вряд ли тому виной были предыдущая власть и пасмурная погода. Но набранные сегодняшней властью голоса при условии 100%-ого участия в выборах всех зарегистрированных избирателей составили бы меньше 40%. И где это видано, чтобы меньшинство избирателей, а не большинство, имело бы право говорить, что только они — народ, а вот те, кто против Пашиняна — это «не народ»?! Но такова реальная картина в Армении — это власть меньшинства.

Тем не менее, в октябре самый, на наш взгляд, сильный удар по «пашиняновщине» нанёс очень заслуженный военный, профессионал. Один из создателей Вооружённых сил Армении — генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц. Его слова — это завуалированное, но чёткое и жёсткое обвинение в преступности режима «народных асфальтщиков». 17 октября в беседе с ереванской газетой «168 жам» («168 час») генерал Тер-Григорянц заявил, что Комиссия Национального собрания Армении по расследованию событий Апрельской войны (2016 г.) пользуется извращённой логикой. Вкратце — в чём тут дело. Власти предложили Норату Григорьевичу участвовать в работе этой Комиссии — якобы, чтобы выяснить, «кто виноват» и так далее. Генерал-лейтенант согласился, но с оговоркой — если дело не в том, чтобы кого-то обязательно «засадить». И вот — его убийственные для «асфальтного режима» оценки! Отвечая на вопрос о возможности своего участия в работе Комиссии по расследованию событий Апрельской войны в НС, генерал заявил, что не желает «участвовать в политике осуждения генералов, командиров, офицеров, которые якобы допустили ошибки» . Он напомнил, что ошибки на фронте бывают, и это естественно. Но нельзя любые ошибки называть преступными. «К примеру, Гитлер напал на Советский Союз, даже достиг Москвы. Что, нужно было всех ликвидировать, начиная со Сталина?» — спрашивает Тер-Григорянц. Начатый процесс расследования носит явную политическую окраску, считает генерал. Военные же расследования должны следовать совсем другой логике. «Если человек предаёт, его судят, если человек воюет, и он менее силен, чем противник, его не судят, а поддерживают, придают сил, возможностей. А наша логика извращена », — пояснил герой Арцаха. Он напомнил, что в начале Апрельской войны силы на линии столкновения были явно неравны: «Азербайджан переместил к передней линии 20% своих ВС, а перед ними стояли защитники передовых позиций, которые героически сражались».

Дмитрий Налбандян. Южный двор. 1970-е

Решение подобных вопросов, считает генерал, требует серьёзного и патриотичного отношения. Нужно с уважением относиться ко всем руководителям, командирам, офицерам, попавшим под огонь во время тех событий, к раненым и погибшим. «Под руководством этих командиров наши замечательные солдаты отбросили огромные силы. Им следует воздать должное и поздравить», — уверен он. «Да, были недостатки, они подлежат устранению, — признаёт Тер-Григорянц. — В военном деле должна быть подобная логика». Однако парламентская комиссия, по его мнению, исповедует другие принципы. «Всех снимают, называют преступниками. Я подобными вещами не занимаюсь , извините меня», — добавил военный. Генерал заверил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Арцаха. Он уверен, что риск агрессии с азербайджанской стороны есть всегда, и потому нужно обучать и поддерживать в боевой готовности вооружённые силы. «Когда противник начинает военные учения, мы должны быть готовы, поскольку они могут внезапно перерасти в военные действия. Могут с одной стороны стрелять, с другой — напасть», — предостерегает он. Однако, готовясь к войне, стремиться следует всё же к миру, полагает Тер-Григорянц. Резкие заявления по поводу принадлежности Арцаха, сделанные в последние месяцы главами Азербайджана и Армении, он считает «глупостями». «Нужно вести мирные переговоры и довести их до конца. Доказывая, что Карабах — это наша земля, а не просто сыпать подобными заявлениями, как господин Пашинян, когда он говорит: «Арцах — это Армения, и точка», а Алиев: «Карабах — это Азербайджан, и восклицательный знак». Они говорят глупости », — сказал он. Ключом к решению проблем он считает переговорный процесс, в который обязательно участие России: «Нужно быть очень внимательными, вести переговоры и доказывать, что Карабах был передан Азербайджану в 1921 году, нужно вести переговоры с РФ, чтобы этот договор был денонсирован, поскольку Россия является правопреемницей СССР», — считает Тер-Григорянц.

Позиция генерал-лейтенанта Тер-Григорянца стала «шоковой терапией» для власти. И понятно, что о своей позиции один из создателей и руководителей Вооружённых сил Армении властям-то заявил куда как пораньше, чем газете «168 жам». А теперь пусть кто-нибудь скажет, что отставки силовиков, что «разговоры» о грядущей отставке министра обороны Д. Тонояна, что пресс-конференция генерала В. Баласаняна в Степанакерте и жёсткая и честная позиция генерал-лейтенанта Н. Тер-Григорянца — это не связанные между собой звенья одной цепи. И кто знает — не в осведомлённости ли о реальных причинах отставок силовиков кроется внезапная смелость А. Ашотяна, предупредившего власти: «Час возмездия близок. Вы будете держать ответ за то, что превратили Армению в страну дураков»…