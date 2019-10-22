В России с 15 по 17 октября 2019 года проходили стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». В ходе данных учений была проведена отработка вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии.

Defenseimagery.mil Художественный концепт-арт подводной лодки проекта 667БДР «Кальмар»

К СКШУ «Гром-2019» привлекалось 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, более 100 летательных аппаратов, в том числе пять стратегических ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подлодок. За время «Гром-2019» было проведено 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет. По сообщению Минобороны РФ, «задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объёме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики».

Однако 21 октября 2019 года в газете «Ведомости» появилась публикация «Подводники отстрелялись по неполной программе». В ней со ссылкой на двух человек, близких к Минобороны РФ, сообщалось, что атомная подводная лодка К-44 «Рязань» из 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота смогла осуществить 17 октября «лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону «Чижа», а не два, как анонсировал на брифинге 14 октября врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Евгений Ильин».

Издание также информировало, что «вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой». «Ведомости» назвали данную ситуацию нештатной. Далее эта информация была подхвачена другими средствами массовой информации, которые не поскупились на громкие заголовки и комментарии.

Mil.ru Атомная подлодка

Естественно, данная публикация вызвала ответ Министерства обороны России. Военное ведомство опровергло сообщение СМИ о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019». Минобороны РФ подчеркнуло, что на учениях не было цели запустить максимальное количество ракет, проверялась лишь система боевого управления. В ответе министерства также сказано следующее: «Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки «Рязань», полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать её в учебном ударе».

Ведомство подчеркнуло, что отмена пуска ракеты не повлияла на результаты учений, которые были признаны успешными.

Сравнение информационного сообщения газеты «Ведомости» и сообщения Минобороны РФ позволяет сделать вывод, что факт невозможности пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р с подводной лодки «Рязань» официально подтверждён. Другое дело, как этот инцидент повлиял на результат учений «Гром-2019». Минобороны утверждает, что отмена пуска ракеты не повлияла на результаты учений, которые были признаны успешными.

«Ведомости» со своей стороны не делают никаких выводов по общему результату учений «Гром-2019», и в названии статьи «Подводники отстрелялись по неполной программе» указывают на тот факт, что АПЛ «Рязань» программу учений выполнила не полностью.

Адмирал Владимир Комоедов, экс-командующий Черноморского флота РФ в 1998—2002 годах, комментируя этот инцидент, сказал, что «идеального оружия нет», и назвал это «текущим эпизодом». Адмирал также считает, что причина отказа должна быть определена: это может быть неисправность техники или ошибка экипажа. Ошибка экипажа устраняется последующими тренировками.

Svch433 Ракетные шахты атомной подлодки

Похожее мнение высказал и бывший командующий Балтийским флотом в 2001—2006 годах адмирал Владимир Валуев. Он отметил, что желательно выявлять недостатки техники именно на учениях, а не во время реальной войны. Адмирал также сказал: «Раскрытие контейнера осуществляется гидравлически, при помощи электронных датчиков. Что в этой цепи не сработало — неясно, причины будут расследованы, и в дальнейшем на флоте будут стараться такого не допускать».

Интересный комментарий инцидента дал ТГ-канал «Взгляд человека в лампасах». Канал, в частности, подчёркивает, что «даже самые лучшие механизмы и электроника имеют предел надежности». Если предел надёжности составляет 0,9, это означает, что «как минимум одна ракета из десяти не выйдет из шахты только по техническим причинам». Авторы канала отмечают, что подобный фактор закладывается и в расчёт силы предполагаемого удара. Они добавляют, что при расчёте силы ракетного удара также необходимо учитывать человеческий фактор, всякие другие случайности и наличие противодействия противника.

Если вернуться к самой подлодке «Рязань», то «Ведомости» сами указывают, что это последняя субмарина проекта 667БДР «Кальмар», которая ещё стоит на боевом дежурстве. Остальные лодки данного типа подверглись утилизации или стоят в очереди на утилизацию. Газета также пишет, что ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который был принят на вооружение ещё в 1977 году, т. е. более сорока лет назад.

Следует заметить, что в ближайшем будущем основой морских стратегических ядерных сил России станут подводные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А». В соответствии с государственной программой вооружений на 2018−2027 годы, ВМФ РФ должен получить десять таких субмарин.

Mil.ru Атомный подводный крейсер «Александр Невский»

ВМФ РФ сейчас располагает тремя атомоходами проекта «Борей». Один из них находится на Северном флоте — это АПЛ «Юрий Долгорукий». В 2020 году Северный флот получит АПЛ «Князь Владимир». В составе Тихоокеанского флота две таких АПЛ: «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В 2020 году на Тихоокеанский флот поступит подводный крейсер «Князь Олег».

Эксперты считают, что Тихоокеанский и Северный флот получат по пять новейших АПЛ проекта «Борей» и «Борей-А». Так же к данному вопросу подходили и во времена Советского Союза: стратегические атомные ракетоносцы, на которые была возложена задача удара возмездия, делились примерно на две равные части между этими флотами.

По открытым данным, подводные лодки класса «Борей» оснащаются 16 межконтинентальными баллистическими твердотопливными ракетами Р-30 «Булава-30». Радиус действия этих ракет составляет более 9 тысяч километров. Каждая ракета имеет несколько разделяющихся боевых блоков мощностью по 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Один залп «Борея» может обратить в пыль несколько десятков целей, таких как военные сухопутные и морские базы и целые города.

Таким образом, военно-политическое руководство России уделяет первостепенное внимание стратегической ядерной триаде, и в том числе атомным подводным ракетоносцам как её важнейшей компоненте. Подводные силы ВМФ РФ наиболее эффективны, автономны и скрытны. Они не зависят от метеоусловий и способны выполнять задачи за тысячи километров от российских берегов.

Поэтому при оценке недавнего инцидента с атомной подлодкой «Рязань» на учениях «Гром-2019» следует помнить старую русскую поговорку «За деревьями леса не видно». Это означает, что не стоит зацикливаться на мелочах и второстепенных моментах, а видеть главное и ситуацию в целом.