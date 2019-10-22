Государственный департамент США анонсировал встречу сегодня, 22 октября, государственного секретаря Майка Помпео с председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Иларионом. Переговоры состоятся в Вашингтоне, сообщает ТАСС. В Госдепе подчеркнули, что беседа пройдет в закрытом для прессы режиме, и «пока не ответили на вопрос ТАСС о возможных темах беседы Помпео и митрополита Илариона».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Глава ОВЦС не часто общается с высокопоставленными американскими чиновниками. Из того, что известно, последнее относится к маю 2017 года, когда он принял участие во Всемирном саммите христианских лидеров в защиту гонимых христиан, организатором которого выступила Евангелистская ассоциация Билли Грэма. В американскую столицу тогда приехали представители различных христианских конфессий из более чем 135 стран. Как было заявлено на сайте ОВЦС, перед началом пленарного заседания митрополит Иларион переговорил с вице-президентом США Майком Пенсом. И в беседе с ним глава церковной дипломатии Московского патриархата «выразил убеждение в том, что для преодоления террористической угрозы необходимо создать единую всемирную антитеррористическую коалицию, в которой бы приняли участие Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Как подчеркнул председатель ОВЦС, невозможно победить терроризм при помощи нескольких коалиций, которые находятся в противоборстве одна с другой». Тогда это можно было понять в контексте борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке и защиты местных христианских общин.

А какие темы Помпео и Иларион могут обсуждать сегодня? Начнем с того, что не вполне понятно, когда начали готовить их встречу. Объявили о ней только в день проведения. Значит, если и была какая-то предварительная проработка, то ее старались скрыть. Помимо того, формально председатель ОВЦС находится сейчас в США на торжествах по случаю 125-летия начала служения святителя Рафаила Бруклинского на Североамериканском континенте и 100-летия кафедрального собора Антиохийской архиепископии Северной Америки в Бруклине. Также митрополит Иларион посетил высшее учебное заведение Православной Церкви в Америке — Свято-Владимирскую семинарию в Нью-Йорке. И нанес визит в постоянное представительство России при ООН, где встретился с постоянным представителем России при ООН Василием Небензей, обсудив с ним «вопросы, представляющие взаимный интерес в сфере взаимодействия Русской православной церкви и российского постпредства при ООН». Из всего этого можно сделать вывод, что наведенный «информационный туман» должен скрыть какую-то важную и острую проблему для Русской церкви, решение которой зависит в той или иной степени от позиции Госдепартамента США.

Gage Skidmore Майк Помпео

Данным критериям соответствует только одно: конфликт между Московским и Константинопольским патриархатами, метастазы которого проявили себя сначала на Украине, а сейчас расползаются дальше, затронув Элладскую православную церковь и монашескую гору Афон. Комментируя решения Архиерейского собора Элладской церкви по признанию Православной церкви Украины, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов в интервью телеканалу «Спас» напомнил о деятельности во время последнего майдана в Киеве посла США на Украине Джеффри Пайетта, который затем был переведен на аналогичную деятельность в Греции. Где, по замечанию Балашова, «стал уделять очень большое внимание работе на православном церковном направлении». Подчеркнул протоиерей и то, что за неделю до Архиерейского собора Афины посетил Помпео, где вместе с женой «молился на божественной литургии». Эти заявления давали понять, что фактор американской дипломатии является важным для Московского патриархата. Но констатация факта — это одно, а реакция — это другое.

В минувшую субботу, 19 октября, на телеканале «Россия 24» вышел очередной выпуск программы «Церковь и мир», в которой митрополит Иларион заявил, что «полнота ответственности за признание Элладской церковью украинских раскольников, если это признание окончательно оформится, лежит, прежде всего, на константинопольском патриархе, который на протяжении всего этого времени оказывал давление на Элладскую церковь с тем, чтобы она признала то, что он совершил на Украине». Какой-либо другой «внешний элемент», в частности американцев, глава ОВЦС не упоминал, то есть Русская церковь в итоге решила пойти на консультации с Госдепом. Это позволяет сделать вывод о том, что Московский патриархат видит сегодня именно Вашингтон, а не какую-либо православную Церковь или Всеправославное совещание, наиболее эффективным посредником в переговорах с Фанаром. Либо, сделаем смелое допущение, разговор зайдет о большем, чем просто примирение двух патриархатов.

C messier Благовещенский собор в Афинах

Когда в апреле прошлого года только начиналась операция по расшатыванию церковного статус-кво на Украине, казалось, что за спиной константинопольского патриарха маячат турецкие власти. Но последующие события показали, что Анкара в целом осталась безучастной и после пары вялых попыток разыграть эту тему, оставила ее в покое. Зато активность проявила и проявляла американская дипломатия. Причем она вовлекала самым непосредственным образом в церковный конфликт не столько Турцию, сколько Грецию. Почему? Не потому ли, что в скором будущем в Турции должны будут произойти некие события, в результате чего статус Константинопольского патриархата существенно поменяется и из Церкви исчезающего греческого меньшинства Фанар станет чем-то качественно иным? Не предполагается ли переиграть историю 1920-х годов, когда Константинопольский патриархат рассчитывал на возрождение Византии, но всё обернулось изгнанием из малоазийского Понта греков?

Если такие планы существуют, то, конечно, они затронут не только Фанар и соседнюю Элладскую церковь, а всё православное сообщество, включая Русскую церковь. Поэтому эта вероятность заставляет внимательно присматриваться к предстоящей встрече госсекретаря Помпео и митрополита Илариона. Для обычного огня здесь напущено слишком много дыма.