В 2018 году российское издательство комиксов Bubble объявило о старте конкурса «Новые герои Bubble». Молодым авторам, объединившись в команды, нужно было придумать интересных персонажей, написать сингл об их приключениях и, в случае успеха, получить собственную серию комиксов. Из более чем 170 участников в финал конкурса попали всего лишь 9 команд.

Иван Шилов ИА REGNUM Обложка комикса «Сокол. Общий интерес»

На прошедшем в Москве фестивале Comic Con Russia я познакомился Валерией Францевой — финалисткой конкурса и одним из авторов сценария комикса «Сокол. Общий интерес». Сингл её команды (над комиксом также работали сценарист Инга Канареева, художник Евгений Францев и колорист Анна Сидорова) уже вышел в печать в рамках линейки «Легенды Bubble» и успешно нашёл своих первых читателей. Что это за работа и каково это — быть частью крупнейшего в России издательства комиксов?

Страница из комикса «Сокол. Общий интерес» Первый полёт человека в космос

«Сокол. Общий интерес» — это научно-фантастическая история о первом полёте человека в космос. Во вселенной комикса его в 1961 году совершил советский космонавт Виктор Соколов — в условиях строжайшей секретности. Правда, первоначальной цели полёта не суждено было сбыться. В момент преодоления верхних слоёв атмосферы ракета «Восток» неожиданно пропадает со всех радаров, а связь с её пилотом обрывается.

Оказалось, что корабль Виктора попал в пространственно-временную аномалию, а сам космонавт неожиданно оказывается на огромной космической станции «Ньютон». Искусственный интеллект по имени Исаак объясняет советскому космонавту его незавидное положение: вернуть Виктора домой может только таинственный профессор Штольц, недавно потерявшийся в одной из множества вариаций нашей Земли. Теперь Соколову предстоит совершить рискованное путешествие в пространстве и времени, спасти учёного и постараться вернуться в свою вселенную живым.

Подобная завязка позволяет сразу же проникнуться главным героем истории. Виктор Соколов — не пафосный супергерой с раздутыми мышцами, а самый обычный советский человек, оказавшийся слишком далеко от дома. Он храбр, умён и обладает серьёзной военной подготовкой, но всё же остаётся «простым парнем». При этом, по словам авторов комикса, такой образ персонажа как нельзя лучше подходит для российского комикса.