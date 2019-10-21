



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск встретился с амазонскими индейцами, передает Vatican News (Ватикан). Сорок делегатов коренных амазонских народов стали участниками Синода епископов и других мероприятий, которые проходили в Риме. Гостей сопровождали бразильские иерархи — архиепископ Порту-Велью монсеньор Роке Палоски и кардинал Клаудиу Хуммес, префект Конгрегации по делам духовенства. По сообщению директора Зала печати Святого престола Маттео Бруни, в начале встречи с краткой речью выступили два представителя индейских народов, мужчина и женщина, которые выразили благодарность Франциску за созыв синодальной ассамблеи и попросили помочь их народам в установлении мирной и счастливой жизни, в заботе о родной земле и защите ее водных ресурсов, чтобы ими смогли воспользоваться потомки. Со своей стороны папа подчеркнул, что Евангелие подобно семени: оно падает в землю, которую находит, и растет, вбирая в себя характеристики этой почвы. Говоря о регионе дождевых лесов Амазонки, понтифик указал на опасность новых форм колонизации. Он также напомнил об исторических путях развития христианства: оно родилось в иудейской среде, возрастало в греко-латинском мире, а затем достигло других земель — славянских, азиатских, американских. В конце речи папа Франциск подчеркнул, что возвещение Евангелия должно быть связано с инкультурацией, чтобы народы получали весть об Иисусе Христе через собственную культуру.

Анкара приняла предложение Вашингтона о пятидневной приостановке своего наступления на курдские Отряды народной защиты (YPG), но не прекратила внутренние репрессии против тех, кто выступает против политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявляет AsiaNews (Рим, Италия). В рамках этой кампании турецкие власти арестовали и заменили мэров в некоторых городах преимущественно курдского юго-востока страны. Они также взяли под стражу пользователей интернета и социальных сетей, обвинив их в «клеветнической кампании» против военных. Семире Нергиз и Ферхат Кут, соуправляющие мэры Нусайбина, обвинены в принадлежности к террористической организации и заменены назначенным государством попечителем. Сомэры Юксековы Ремзие Ясар и Ирфан Сари заключены в тюрьму за свои интервью, колонки и сообщения в социальных сетях. Пока не вполне понятно, за что именно был задержан мэр Хаккари Чихан Кахраман. Нусайбин — это город на сирийской границе в юго-восточной провинции Мардин, а Хаккари и Юксекова находятся на границе с Ираном. Должностные лица, арестованные в Хаккари, Юксекове и Нусайбине, связаны с прокурдской оппозиционной Народно-демократической партией (НДП). Это единственная турецкая партия, которая открыто критиковала наступление Анкары против YGP, назвав его «попыткой вторжения». Другие партии, в том числе оппозиционные, поддерживают военную кампанию Эрдогана. С начала операции, 9 октября, кибернетические подразделения МВД Турции проводят «онлайн-патрулирование» с целью выявления сообщений в социальных сетях, которые рассматриваются как «преступная деятельность». Турецкие силы безопасности арестовали 24 пользователя социальных сетей за проведение «клеветнической кампании» против военных, сообщает правительственное турецкое агентство Anadolu.

Nedim Yılmaz Хаккари

С фронтов поступают новости о том, что сирийские курды прекратили свои операции против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Таким образом, материализуется один из главных негативных страхов, связанный с начатым Анкарой военного наступления, — наблюдается опасное возрождение исламских экстремистов, которые, казалось, находятся на грани окончательного поражения. В то время как поступают новости о том, что сотни заключенных-джихадистов вырвались на свободу, сам Эрдоган предупреждает, что прекращение огня возможно только в том случае, если «террористы покинут зону безопасности», которую Турция хочет создать на границе с Сирией. Курды, которые до сих пор охраняли тысячи задержанных боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возобновили сотрудничество с правительственной сирийской армией и установили новую иерархию целей. По словам командующего курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерала Мазлума Абди, «война против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше не будет нашим приоритетом». Москва, похоже, завоевывает позиции на политическом уровне. Эрдоган вылетит в Сочи 22 октября, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Конфликт на севере Сирии, направленный против курдов, проистекает из неверно понятого чувства превосходства, которое президент Эрдоган надеется навязать региону, гораздо большему, чем его собственная страна, заявил в интервью L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия) профессор Пьеро Гралья из Миланского университета. Он обратил внимание на Тюркский совет, который объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Туркмению, Киргизию и Узбекистан. Это не «военный союз» (Москва бы не допустила этого). Тюркский совет, скорее, является инструментом координации турецкости, подчеркивающим центральную роль Анкары. Таким образом, наличие курдского меньшинства в Сирии, Турции, Ираке и Иране «является исторической проблемой для Эрдогана, которая должна быть радикально решена в тех областях, где у него развязаны руки (Турция), и там, где международное сообщество позволяет действовать (Сирия и в будущем, возможно, также Ирак). «Агрессивная политика Эрдогана имеет два аспекта», — замечает Гралья. Во-первых, не позволить появиться Сирийскому Курдистану, который бы стал элементом притяжения и примером для курдов, проживающих в сирийско-иракско-иранском треугольнике. Во-вторых, Анкара намерена проводить здесь свою политику в качестве лидера региона, который идентифицируется с Тюркским советом. Что касается позиции Европейского союза, то профессор называет ЕС «неэффективным». В случае с сирийскими курдами и турецкой операцией в районе Рожавы «ЕС показал свое истинное лицо, а именно, это субъект, который не способен заниматься внешней политикой, в лучшем случае лишь может выражать моральные и этические суждения».

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие солдаты

Нет сомнений в том, что Европе должно быть стыдно за драмы Ближнего Востока, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Но за что именно? То, что на виду — это трагедия курдов Рожавы и северо-востока Сирии, которые в течение многих дней подвергались беспощадным атакам турецкой армии на фоне инерции ЕС и стран, его составляющих. Многие итальянские лидеры заикались о прекращении продажи оружия Турции, как будто режим Эрдогана не имел к этому времени более чем достаточно оружия, чтобы сокрушить курдов. Единственным разумным действием было бы немедленное введение экономических санкций, направленных на ослабление турецкой экономики и позиций Эрдогана, который переживает кризис, если судить по результатам недавних административных выборов. Но, конечно, Европа не делает этого и не будет делать. И все же. Теперь мы все шокированы, как курды были снова преданы своими западными «друзьями». Верно. Но кто-нибудь помнит, что курды Рожавы тесно связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая до сих пор официально считается террористическим движением как в ЕС, так и в США? Нет проблем с тем, что для борьбы с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мы объединились с такими курдами, которые являются террористами для наших правительств? Почему же тогда, чтобы бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы не вступили в союз с ливанской «Хезболлой», которую ЕС не квалифицирует как террористическое движение? Драма курдских ополченцев и сирийских гражданских лиц — это большой урок для нас, жителей Запада. Ближний Восток не поддается нашим категориям, манихейству, с помощью которого мы утверждаем, что всегда отличаем добро от зла.

Мобильная клиника польской медицинской миссии (PMM) помогает беженцам в Курдистане, рассказывает KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Курдско-турецкий конфликт обостряется. Люди бегут из Сирии в Иракский Курдистан. Здесь на месте работает РММ, которая управляет передвижными клиниками в лагерях беженцев и делает протезы. «Люди покидают родину, кто-то теряет свои дома, многие — свои жизни. Наша миссия — это, прежде всего, оказание медицинской помощи тем, кто больше всего страдает во время конфликта», — говорит Малгожата Оласиньская-Харт из РММ. В Иракском Курдистане и Сирии миссия оказывает помощь с 2016 года, постоянно работая в районе Эрбиля. В прошлом году PMM помогла 11 365 пациентам. Ожидается, что в ближайшем будущем нуждающихся станет больше.

Pmm.org.pl Беженцы

Вызывает недоумение поддержка турецкого вторжения в Сирию со стороны местоблюстителя константинопольского патриарха Армянской апостольской церкви архиепископа Саака Машаляна, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). В коммюнике, подписанном им, говорится: «Мы молимся за операцию «Источник мира», которая служит борьбе с террористами и обеспечению безопасности границ». Кроме того, заявляется о том, что мир не всегда может быть достигнут мирными средствами. Ввиду того, что армянская церковь была разрушена во время наступления Анкары в Эт-Телль-эль-Абьяд в Сирии, такая позиция церковного руководства воспринимается многими как «вынужденная». Наблюдатели в Стамбуле убеждены, что местоблюститель — на фоне предстоящих выборов нового патриарха, который пройдут 11 декабря — воинственные замечания делал не добровольно, но был вынужден сделать это под давлением турецких властей. Тем более что нынешний район операций — именно тот район, который был местом Геноцида армян и других христиан во время Первой мировой войны.

Ближневосточный совет церквей (MECC) с глубокой скорбью и болью следил за мученическими смертями и ранениями иракцев и с еще большей болью следит за атаками Турции на сирийском северо-востоке, которые потенциально могут иметь «серьезные последствия для территориальной целостности» Сирии и тем самым усугубить гуманитарную ситуацию беженцев и перемещенных лиц, передает Agenzia Fides (Ватикан). Поэтому MECC возносит свои молитвы за «прекращение всех форм насилия и защиту человеческого достоинства, которое является основой любого мира и стабильности, одновременно подтверждая право народов на самоопределение в соответствии с арабскими и международными законами и на основе ценностей любви, справедливости, прав человека и общей ответственности в области миростроительства». MECC призывает заинтересованные стороны прекратить «цикл войны и насилия в благословенном регионе Ближнего Востока». Ближневосточный совет церквей, основанный в 1974 году в Никосии и в настоящее время базирующийся в Бейруте, призван содействовать сближению ближневосточных христианских общин и преодолению контрастов конфессионального характера.

marviikad Бейрут

Церковь Греции первой признала автокефалию Православной церкви Украины, утверждает La Croix (Париж, Франция). На внеочередном собрании Архиерейского синода Элладской православной церкви архиепископ Афинский Иероним официально признал автокефалию Украинской церкви. Но это решение не единогласное. Как сообщает портал Orthodoxie.com, почти 2000 человек, включая 100 священников, монахов и монахинь, подписали петицию с требованием приостановить признание новой Церкви на Украине. Для Живко Панева, старшего преподавателя канонического права в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, шаг Элладской церкви выглядит скорее политическим актом, чем церковным. «Решение было принято в большей степени исходя из политических соображений, а не экклезиологических, — говорит Панев. — Оно вызвано сильным чувством угрозы панславизма, пропагандируемого Москвой». По словам преподавателя, фундаментальная проблема в другом: «Мы должны размыслить: для нас, православных, чье первенство в Церкви и кто имеет право предоставлять автокефалию и как?» Живко Панев считает, что действия архиепископа Иеронима могут привести к дальнейшему признанию Православной церкви Украины другими греческими Церквями, «такими, как Кипрская, Антиохийская и Иерусалимская», что усугубит пропасть в православном мире между прогреческими и прорусскими силами.

Новое исследование показывает, что большинство латиноамериканцев в США больше не являются католиками, сообщает Crux (Денвер, США). Опрос Pew Research Center вышел в октябре. Религиозная практика в стране сокращается «быстрыми темпами». Центр обнаружил, что только 65% американцев сейчас называют себя христианами, что на 12% меньше, чем десять лет назад. Протестанты упали с 77% до 65%, католики — с 23% до 20%. В 2009 году 57% латиноамериканцев называли себя католиками, в 2019 году — лишь 47%. Еще один вывод, сделанный в ходе опроса, заключается в том, что во все более поляризованной стране религиозная принадлежность становится все более партийной. В 2009 году 72% демократов идентифицировали себя как христиан, в 2019 году — 55%. Для республиканцев эти цифры составляют 86% в 2009 году и 79% в 2019 году. Данные показывают большой разрыв между пожилыми американцами и «миллениалами»: 84% из поколения 1928—1945 годов рождения называют себя христианами (84 процента), как и три четверти «беби-бумеров» (76%). И только половина «миллениалов» (49%) называют себя христианами. В религиозном ландшафте США происходят значительные изменения, констатирует Pew Research Center.

AgnosticPreachersKid Базилика Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии

Страшное убийство в Саратове неожиданно всколыхнуло давно, казалось, решенный вопрос: о допустимости смертной казни, пишет Рускатолик.рф (Москва, Россия). Тревожно не только то, что источником вброса идеи об отмене моратория на смертную казнь стали депутаты Государственной думы — эту идею поддержали некоторые христиане. Но, во-первых, смертная казнь необратима. Те, кто не задумывается о возможности судебной ошибки, просто плохо знают историю. За первое из убийств, совершенных серийным маньяком Андреем Чикатило, был расстрелян невиновный: да, рецидивист, но за преступление, которого он не совершал. Во-вторых, даже в отношении виновного остается то самое уважение к жизни, данной Творцом, и заповедь: не убивай. Даже заслуживший смертную казнь убийца — человек, созданный Творцом для добра и любви, и всегда остается возможность покаяния, даже когда этого ожидать по здравому рассуждению невозможно. Вспомним евангельского разбойника, признававшего, что заслужил смертную казнь — уже на кресте он раскаялся. И здесь перед нами следующая проблема: человек меняется, и к моменту казни подчас это уже совсем не тот человек, что совершил злодеяние. Это редкость? Возможно, даже наверняка. Это бывает? Да, безусловно. Еще один пример, более близкий к нам по времени: Алессандро Серенелли, убийца святой Марии Горетти, стал монахом. Следующая проблема — кто-то должен привести приговор в исполнение. Стать палачом. Хладнокровно убить другого человека, пусть злодея, но уже беспомощного. Уподобиться тому самому убийце, которого казнит. Чего это стоит его душе? Убийство уничтожает, раскалывает душу человека; и он это чувствует. Но что происходит с теми, кто требует казни преступника и подчас готов к самосуду? Они жаждут мести и крови, они готовы к убийству. В их души проникло зло, ведь дьявол пользуется естественными человеческими реакциями — горем, гневом… Именно поэтому Евангелие предлагает: зло нужно останавливать на себе, не давая ему идти дальше. Не случайно Бог избрал для первого убийцы, Каина, не «смерть за смерть» — «ныне проклят ты от земли», но «всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Такова реакция Творца: наказание, но не смерть.

Пьер Франческо Маццукелли. Каин и Авель. XVII

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».