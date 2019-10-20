На новый поворот развития событий в Гонконге (Специальный автономный район Сянган) обратил внимание посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. С присущим ему чувством юмора дипломат прокомментировал появившуюся информацию об участии в протестах в этом мегаполисе, который является неотъемлемой частью Китая, возвращенной ему в 1997 году Великобританией после более чем векового колониального владычества, украинских инструкторов — организаторов двух майданов в Киеве в 2004—2005 и 2013−2014 годах. Если некоторые хотят жить, как на Украине, со средним доходом от двух до шести раз меньше, то извольте, нет проблем. Такое поведение именно к этому в итоге и приведет — таков месседж посла гонконгским бунтовщикам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Заметим, что британцы еще в 1984 году на стадии подписания соглашения по Гонконгу оговорили его автономный статус сохранением сложившегося политического и финансового порядка по принципу «одна страна — две системы». Пекин тогда не возражал потому, что в стране разворачивался курс реформ и открытости, а мегаполис, в котором сильны позиции транснационального банковского и другого капитала, всегда рассматривался «воротами» в континентальный Китай. Теперь, однако, становится понятно, что именно колонизаторы имели в виду, когда шли на этот шаг. Конечно же, уступая внешнему и внутреннему давлению, они, тем не менее, закладывали мину на будущее. Генеральной репетицией «майдана» в Гонконге стала «революция зонтиков» 2014 года, приуроченная к 30-летию подписания соглашения 1984 года. А сейчас ставки в этой глобальной игре, которую представляют собой события в автономии, вообще задраны до предела.

Иван Шилов ИА REGNUM Посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй

Англосаксонский Запад ведет, как ему кажется, беспроигрышную игру либо на фактический отрыв мегаполиса от КНР, если центральное правительство проявит нерешительность, либо, если протесты будут подавлены силой, он намерен создать очаг напряженности в важном экономическом центре Китая с международным статусом, на который сможет влиять. Представляется, однако, что американо-британские стратеги упускают из виду третий вариант, отнюдь не такой для них комплиментарный: маргинализацию Гонконга с выводом из него крупного западного бизнеса и превращением в заурядную периферию, которую покинут штаб-квартиры филиалов крупнейших глобальных структур, прежде всего, финансовых, например, британских банков HSBC и Standard Chartered. Именно на этот сценарий, в конечном счете, китайский посол деликатно и намекнул, предупредив организаторов и вдохновителей вакханалии, что «за что борются, на то и напорются», утратив ставший таким для них привычным плацдарм на стратегически важном континенте.

По словам Чжан Ханьхуэя, ситуация «осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам». Как тут не вспомнить один из многочисленных шедевров Владимира Высоцкого:

Из заморского из леса, где и вовсе сущий ад,Где такие злые бесы — чуть друг друга не едят,Чтоб творить им совместное зло потомПоделиться приехали опытом…

Pasu Au Yeung Революция зонтиков в Гонконге 2014

Напомним, что массовые протесты начались в Гонконге еще ранней весной этого года, но на пик они вышли с 9 июня, после памятной встречи в Лондоне королевы Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом. Формальным поводом послужили требования отказаться от внесенного в городское Законодательное собрание законопроекта об экстрадиции преступников. Вопрос тогда возник в связи с произошедшей в Гонконге трагедией с убийством тайваньской девушки. «Демократические» власти сепаратистского Тайбэя подняли невообразимый хай, по сути, спровоцировав такой поворот событий, а когда документ появился, он был использован отнюдь не в целях помощи тайваньскому правосудию, а для нагнетания напряженности в самом Гонконге.

Кто организовал такую «трогательно эффективную» координацию одних сепаратистов с другими, ибо в ситуации явно видна «руководящая и направляющая» рука? Как говорится, догадайтесь с трех раз. Это именно те, кто сегодня на Капитолийском холме штампует законопроекты, нацеленные на дальнейший подрыв ситуации в Гонконге и отрыв автономии от КНР, а таких проектов только в последние дни появилось три. Один из них клеймит вмешательство Китая в дела своей же территории и поддерживает протесты. Другой документ обязывает госсекретаря ежегодно рассматривать вопрос об особом экономическом и торговом статусе Гонконга, неправомерно вмешиваясь в вопросы внутренней компетенции Пекина. Третий законопроект призван «гарантировать», чтобы полицией против протестующих не использовалось американское оружие, то самое, надо полагать, которым Вашингтон в безразмерных количествах с понятными антикитайскими целями снабжает сепаратистский тайваньский режим.

Все три законопроекта были одобрены как республиканцами, так и демократами. А спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, особенно в последнее время, становится объектом откровенных насмешек Трампа в Twitter, назвала их «важным напоминанием о поддержке США прав человека, несмотря на значительные коммерческие интересы США в Китае». И предупредила Белый дом, что «если Америка откажется от поддержки прав человека в Китае из-за этих интересов, то она потеряет моральное право выступать на эту тему и в остальном мире». Но этот как раз тот уникальный случай, когда у Трампа с Пэлоси нет никаких разногласий. С 4 октября протесты в Гонконге возобновились с новой силой; в качестве повода к этому был использован вступивший в силу запрет на ношение повязок, скрывающих лица, — тех самых «балаклав», под которыми хулиганствующие бандиты уходят от ответственности из-под камер наблюдения. Если суммировать все приведенные факты, то становятся очевидными три обстоятельства.

Нэнси Пелоси

Первое: что в отношении нажима на Китай через заранее спроектированную конфликтную ситуацию в Гонконге существует не только американо-британский консенсус, скрепленный июньской унией Трампа и Елизаветы, но и внутриамериканский межпартийный. Война, развязанная демократами против Белого дома, на это никак не влияет, в этом вопросе у них полное сладкое «ведро консенсуса» стоит на рабочем столе, и кружки розданы. Второе: участие в Гонконге украинских шестерок с майдана, мобилизованных в свое время опять-таки американцами (пример: знаменитые печеньки от Виктории Нуланд, супруги крупного неоконсервативного идеолога Роберта Кагана), американцами же и организовано. Вспомним и августовский скандал со встречей сотрудницы американского генкосульства в Гонконге Джули Иде с лидерами молодежных протестов, включая Джошуа Вонга, выпускника иезуитского колледжа Коулун, сделавшего себе имя во время «революции зонтиков». Учитывая роль Ватикана, во главе которого стоит папа-иезуит, на Украине, смычка его спецслужб с ЦРУ, агентура которого возглавляет Госдеп, налицо. «Украинский след» в Гонконге не случаен и в том смысле, что рассчитан на запуск «черного кота» между Москвой и Пекином. В мире до сих пор не особо разделяют бывшие советские республики, поэтому считается, что в массовом сознании, которому США стараются промыть мозги, украинское вмешательство в гонконгский майдан или в американские выборы заодно бросает тень и на Россию. Поэтому можно только восхититься тем, как тонко прочувствовали эту ситуацию в китайском МИД. И то, что данную тему, да еще на ноте юмора, поднял именно посол КНР в Москве, говорит о многом: информационная мина была заложена, но ее обезвредили задолго до взрыва.

И третье, самое важное: именно в Китае и на Украине, как помним, наследила чета отца и сына Байденов, старший из которой рвется в президенты США, пытаясь вытолкнуть из Овального кабинета его нынешнего хозяина. Джозеф Байден — олицетворение ряда сделок, которые велись этим кланом с группой компаний Burisma Holdings на Украине. В Китае же его партнером в начале 2010-х годов выступил базирующийся в Шанхае China Bohai Bank, связанный с группой Bohai Harvest RST, в которой переплетены не только американские, но и разнообразные британские бизнес-интересы, включая упомянутый банк Standard Chartered. И если украинский скандал вокруг Байдена, который нанес «главному демократу» серьезный электоральный ущерб, давно уже стал достоянием самой широкой общественности, то «китайский след» еще ждет своей расшифровки и детализации.

Президент США Барак Обама награждает Вице-президента Байдена Президентской медалью Свободы

Очень вероятно, что он, если разразится, станет последним гвоздем в «крышку гроба» байденовских президентских амбиций. До недавнего времени Китай с этим держал паузу, и было понятно почему: Трамп ведет против Пекина торговую войну, а вознамерившийся сменить его Байден представляет Демпартию, при которой китайско-американские отношения были лучше, чем сейчас. Да и вообще, китайцы, следуя известным стратагемам Сунь Цзы, не привыкли торопиться и подгонять события. Однако теперь расклад прояснился, и выяснилось, что демократы Китаю не союзники. Законопроекты, внесенные в Конгресс с подачи Пэлоси, ясно показывают, что Китай для них — лишь временный попутчик, причем только до тех пор, пока он не стоит на пути глобальных интересов США. Встав против них, Пекин для демократов стал таким же врагом, как Москва. И не случайно, что стратегия «возвращения» США в Тихий океан, которая в наши дни уже разрослась до размеров Индо-Тихоокеанского партнерства, была запущена еще задолго до Трампа, на исходе первого срока Барака Обамы.

В Пекине дождались момента, когда, «сидя на берегу», созерцают пока не труп своего врага, а двух живых, проплывающих мимо и вцепившихся друг в друга мертвой хваткой, врагов, один из которых скоро пойдет ко дну, а другой выберется на берег. Славословия Трампа в адрес Поднебесной в связи с новым торговым соглашением, приостанавливающим торговую войну, — недвусмысленный намек на будущую благодарность Белого дома за помощь. Что нужно Вашингтону от Пекина, Трамп даже с определенным ущербом для своего имиджа уже говорит открытым текстом. Нет той цены, которую в этот короткий предвыборный период он не готов был бы заплатить за то, чтобы уничтожить Байдена на дальних подступах и избавиться от борьбы с этой креатурой «глубинного государства». И в награду получить от демократов в соперники заведомо неконкурентоспособную «молодежь» или «палеопенсионера». Как только появилась информация о соглашении, которого США и Китай достигли на переговорах по торгово-экономическим вопросам, сразу стало ясно, что это или ненадолго, или подоплека здесь сугубо политическая, связанная с приближающимися американскими выборами. В беседе с Владимиром Зеленским Трамп, помнится, уже опустил ниже плинтуса «демократического» экс-посла на Украине, специалиста по «оранжевым» технологиям Мари Йованович. А сегодня уже посол КНР в России Чжан Ханьхуэй посылает Киеву ясный месседж относительно подготовленной ею же майданной агентуры, которую Украина экспортирует на внешние рынки, в том числе в Гонконг, за неимением лучших статей экспорта. И возможно в совокупности этих фактов мы наблюдаем коллективный ответ здоровых сил внутри глобального треугольника — Россия, Китай, США — на агрессивные наскоки глобализма, начавшиеся после саммита «Группы двадцати» в Осаке.

Мaри Йованович

Разумеется, это пока лишь авторские предположения. Но если они окажутся верными, то речь идет о намечающемся стратегическом поражении глобализма, которое тот терпит от сплотившихся перед его угрозой национальных государств. Что это дает нашей стране? Прежде всего, такой поворот даже не событий, а уже глобальных тенденций, наносит мощнейший удар по планам и интересам проглобалистского либерального лобби, создавая предпосылки для долгожданного освобождения России от ига пресловутой гайдаро-чубайсовщины. Ну, а украинские и прочие марионеточные инструкторы подрывной оппозиции в Гонконге пусть символизируют собой реликт той, надеемся, уходящей, постсоветской эпохи, которая чуть было не поставила под вопрос само существование человечества.