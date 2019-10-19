Японская англоязычная газета The Japan Times сообщает, что китайские власти задержали японского профессора Хоккайдского университета. Профессор в возрасте более 40 лет был арестован в Пекине по обвинению в «нарушении внутреннего законодательства» КНР, что обычно подразумевает подозрение в шпионской деятельности.

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Это не первое задержание японских граждан в КНР. С 2015 года задержаниям были подвергнуты по крайней мере 13 японцев по различным поводам, включая шпионаж. Во всех случаях это были гражданские лица, а задержание университетского профессора, которого можно приравнять к государственному служащему, произошло впервые.

Сообщается, что задержанный ранее работал в Национальном институте оборонных исследований министерства обороны Японии.

Газета отмечает, что «Китай усиливает наблюдение за иностранными организациями и индивидуальными лицами для защиты национальной безопасности со времени прихода к власти президента (председателя КНР — А.К.) Си Цзиньпина. Особенно после принятия в 2014 году в стране закона против шпионажа и в 2015 году закона о национальной безопасности в Китае был задержан целый ряд иностранцев, и не только японцев.

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Китайское издание «Южный Китай — Особый взгляд» (South China Insight News) — интернет-издание, посвященное актуальным общественно-политическим и экономическим трендам в Китае, Гонконге, Макао, Тайване и Сингапуре сообщало 1 ноября 2014 года: «Закон о борьбе со шпионажем включает в себя несение ответственности за шпионаж, осуществляемый иностранными организациями, физическими лицами или же лицами, подстрекающими на осуществление контрразведывательной деятельности, равно как и лицами, осуществляющими шпионаж во благо иностранных организаций и частных лиц. Закон станет основой целой базы законодательства о госбезопасности и является одним из ключевых решений четвертого пленума ЦК Компартии Китая — в рамках совершенствования управления страной на основе законов.

Под определение шпионажа, согласно новому закону, подпадает шпионская деятельность, ее спонсирование или подстрекательство к ней со стороны иностранных организаций или физических лиц, а также аналогичная деятельность китайских граждан и организаций в пользу иностранных организаций и частных лиц. В случае нарушения безопасности страны закон предусматривает требование о приостановлении деятельности и дает контрразведке право налагать арест или конфисковывать денежные средства или предметы (например, смартфоны и другие электронные устройства), используемые в целях шпионажа».

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Небезынтересно, что закон предусматривает гуманное отношение к явившимся с повинной и даже вознаграждение за сотрудничество со спецорганами. Издание поясняет: «Закон о борьбе со шпионажем предлагает пришедшим с повинной не только смягчение и сокращение наказания, но и даже вознаграждение — в случае активного сотрудничества с органами контрразведки».

В основном, по мнению экспертов, закон направлен на уничтожение агентурной сети из китайских граждан — к примеру, ведущих сбор данных через интернет. Приводился пример, когда органами госбезопасности КНР была разоблачена подобная сеть, агенты которой работали примерно за 3000 юаней в месяц каждый (около 20 тыс. рублей).