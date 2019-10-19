В пятницу, 18 октября, скромно и без лишней помпы в павильоне Книги на ВДНХ состоялась презентация работы Салли Хайнс «Может ли гендер меняться?». В книге популяризируется взгляд ЛГБТ и феминистских сообществ на отношения полов и гендерную теорию.

Пабло Пикассо. Авиньенские девы (фрагмент) Маска

И все бы ничего, публики собралось немного, книгу представляли без особого огонька, да и в самой книге, о чем расскажу ниже, ничего примечательного нет. Так бы и осталась презентация еще одним из ряда ничего не значащих событий, которых в столице несметное количество, если бы не ряд деталей, позволяющих взглянуть на событие под другим углом.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это то, что разговаривать о текучести гендера пригласили аддиктивного человека филолога Оксану Мороз, любящую порассуждать на тему танатофилии, танотосенситивности и отношения к смерти. Ведущей вечера и собеседницей Оксаны Мороз стала еще одна дама со специфическими профессиональными интересами, филолог и автор портала «Горький» Мария Нестеренко.

Подумаешь, возразят мне, во-первых, у исследователей, в том числе и филологов, могут быть какие угодно научные интересы. А, во-вторых, кому же еще представлять книгу, как не специалистам. И будут и правы, и совершенно не правы, в чем, как я надеюсь, мы дальше и убедимся.

Безусловно рассказывать о чем-то должны сведущие в вопросе люди, данная ремарка лишь характеризует лекторов, и важна для понимания сути события. К которому мы и переходим.

Что касается книги «Может ли гендер меняться?», она представляет собой свалку общеизвестных, некритически подобранных фактов, имеющих целью доказать главную мысль. Которая, по мнению Салли Хайнс, заключается в том, что разделение на мужчин и женщин не есть нечто раз и навсегда биологически установленное, на самом деле гендер понятие текучее, а меняется от социальных, культурных и индивидуальных факторов.

congerdesign Книга

Наука не стоит на месте, человечество продолжает узнавать новое о человеке, его природе. Сегодня вряд ли уместно настаивать на том, что сексуальность сводится лишь к мужской и женской, существуют промежуточные стадии. Вопрос не в этом. Мало ли какие существуют теории, некоторые из них доказаны, другие в процессе подтверждения, для каких-то теорий еще не наступило время, а многие попросту развенчаны и отвергнуты. Пусть бы о них спорили исследователи, и выносили на суд общественности доказанные модели.

Куда там, и книга как раз примечательна тем, что в ней скрупулезно собраны факты, доказывающие точку зрения одной стороны, а именно ЛГБТ и феминистского сообществ. Добавлю, что помимо открыто манипулятивных примеров, когда истинные причины того или иного явления подменяются нужными автору выводами, значительное количество примеров взяты из жизни внеисторических племен.

Пропаганда ЛГБТ

При прочтении может сложиться впечатление, что к концу книги, в попытках доказать недоказуемое, автор окончательно запутывается в своих аргументах. Однако более вероятно то, что госпожа Хайнс запуталась потому, что, дистанцируясь от наиболее радикальных кругов и пытаясь казаться непредвзятой, не смогла честно назвать вещи своими именами.

Закрыв последнюю страницу, остаешься в недоумении, а что собственно вы хотели сказать кроме того, что «связь между полом и гендером настолько сложна, что существуют диаметрально противоположенные подходы к определению гендера». Чай не в лесу живем, и без прочтения вашего опуса, догадывались об этом.

В общем, со всеми передергиваниями, заключенными в ней банальностями, недоговариваниями и подгонкой общеизвестных фактов под свою теорию, книга не стоит ни тех денег, которые за нее просят, ни тем более потраченного на чтение времени. Хотя на своем мнении не настаиваю, возможно кому-то она покажется интересной.

Осмелюсь предположить, что для филологов эти вещи еще более очевидны. Видимо поэтому госпожа Мороз быстро и без особой выразительности пересказала краткое содержание книги.

Цитата из видео YouTube-канала Оксаны Мороз Оксана Мороз

Девушка оживлялась лишь в те моменты, когда говорила о том, что сколько людей столько и гендеров. О том, что, безусловно, гендер является социальным и культурным конструктом, а себя объявляла «гендерным конструктивистом». Представляется, что само произведение не позволило нашим лекторам по-настоящему раскрыть свои таланты и знания.

Не буду спорить со столь продвинутыми в своих областях специалистами. Хочу лишь обратить внимание на столь тесное сочетание исследователей смерти и специалистов по конструированию сексуальных, асексуальных и прочих идентичностей.

Бог бы с ним, чем там занимаются исследователи, как развлекаются представители богемы и элиты. В конце концов талантливейшие художники, писатели и поэты всегда стремились заглянуть за грань, открывали нечто новое о человеке и толкали человечество вперед.

А люди тем временем жили как жили, создавали новые материальные ценности, заводили семьи и растили детей, и вслед за гениями куда-то восходили. Потом что-то случилось, и нас заставили забыть всё, что мы знали о ЛГБТ. Дальше больше, борьбу за справедливость подменили борьбой за некие правы меньшинства. Еще меньше времени потребовалось на то, чтобы эти меньшинства стали определять для большинства свое видение проблем.

Все то, что на протяжении веков считалось извращениями, таковым быть перестало. Под наибольшим гнетом этого поработившего большинства оказались дети. Из которых на наших глазах конструируют гендерфлюидов, гендерфлаксов, гендерквиров, гендерновариативных и агендерных людей и прочая, и прочая (на текущий момент более 50 гендерных идентичностей — прим. ИА REGNUM).

Закономерно и то, что рука об руку с гендерными конструкторами идут поклонники смерти. Видимо один лишь отказ от детей не настолько быстро сокращает население планеты, как того некоторым бы хотелось. Так почему бы не породить апатию, не погрузить в депрессию и не привить склонность к суицидам.

Густав Климт. Жизнь и смерть (фрагмент). 1908-1916

Население России продолжает стремительно сокращаться, но, по всей видимости, усилий нашего родного правительства на этом поприще недостаточно. И чтобы ускорить процесс в ход идут гуманитарные технологии народосокращения.

Можно сколь угодно говорить, что данная презентация ничего не значит и ни на что неспособна повлиять. Но, во-первых, в век интернета информация разносится молниеносно, и кто знает, скольких уже успели отравить этим ядом, а скольких еще отравят?

А во-вторых, все эти «люди с хорошими лицами», чувствуя свою безнаказанность давно вошли во вкус, и дальше будут только наращивать свое влияние, пока патриотическая общественность будет мычать что-то нечленораздельное, патриарх Кирилл жаловаться на то, что у РПЦ нет денег на воинство, ну, а власть заниматься своими более важными делами.