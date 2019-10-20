В предыдущем анализе ситуации в связи с турецкой агрессией против Сирии мы предусмотрительно выразили сомнение в непреклонной решительности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не встречаться ни с кем из вашингтонской администрации, за исключением президента США Дональда Трампа. И как в воду глядели — 17 октября все мировые СМИ преподносили как «сенсацию» встречу Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. И вот уже шумят Вашингтон с Анкарой — «беспрецедентно быстро достигнуто беспрецедентное соглашение»! Сам Трамп в телеэфире поражает зрителей своей широченной улыбкой и неприкрытым восторгом — ой, я сам не ожидал, насколько всё быстро… Это соглашение «спасло миллионы жизней»! Вице-президент США же, Пенс, по итогам переговоров с президентом Турции, заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии. По его словам, «стороны, в частности, пришли к соглашению, что Штаты будут способствовать отводу курдских формирований». Как и куда? Ладно, вернёмся к этому вопросу ниже. При этом демаркационная линия, за которую якобы выведут курдские военные формирования, будет проходить примерно в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. Вашингтон, мол, получил гарантии от курдов об их организованном отходе от границы с Турцией.

Курдистан

Также вице-президент Пенс заявил, что США не намерены вести военных действий на северо-востоке Сирии и ограничатся дипломатией. Он также пообещал, что Штаты не будут вводить дополнительные ограничения против Анкары из-за Сирии, указав, что «Трамп готов отозвать экономические санкции, введённые против Анкары, по мере прекращения Турцией огня в Сирии». Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара получила от Соединённых Штатов « то, что хотела ». Так, курды в Сирии сдадут оружие (?! — кому???). По его словам, после отвода сил можно будет говорить о завершении турецкой операции в Сирии. Кроме того, мы должны отметить некоторые разночтения между сообщениями мировых СМИ, в частности, американских, европейских и российских, и сообщениями турецких и курдских источников. Однако обо всём по порядку. Первое — это не прекращение огня, это не перемирие. Эрдоган лично подчеркнул 17 октября, что не намерен заключать перемирие с курдскими военизированными формированиями. С какими именно — турецкий президент не уточнил. А вопрос интересный! Глава Турции кого имел в виду — курдские формирования из состава проамериканской структуры «Сирийские демократические силы» (SDF)? Партизанские силы-пешмерга сирийско-курдской «Партии Демократического союза» (PYD)? Или же только курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), часть из которых в конце 2015-го — 2016 года и составила костяк отрядов SDF? Из выяснения нюансов данного вопроса, соответственно, вытекают уточнения и других деталей. Ну и куда «уйдут» из места своего постоянного, многовекового проживания из так называемой «30-км зоны» курды-ополченцы из Айн-эль-Араба (Кобани), в каких бы иррегулярных курдских формированиях они бы ни были взяты на учёт? Семьи этих курдов тоже будет «выводить» Вашингтон? И куда же? Уж не упоминаем о том, что США-то вооружали лишь тех, кого вербовали в отряды SDF. Оружие у курдов из партии PYD и отрядов YPG, не вошедших в SDF, не имеет отношения к США и американским военным поставкам для членов SDF.

Как видим, уже по первому пункту — множество несуразицы и вопросов без ответов. А куда денутся «на 30 км южней» курды, живущие в других регионах, где турки и протурецкие прокси уже успели потерпеть поражение от курдов, например, в городах Рас-эль-Айн (курдское название Серекание) и Телль-Абьяд? А куда пойдут или будут депортированы христиане-ополченцы из этих местностей? Вот ведь выяснилось, что и в Телль-Абьяде были армянские (то есть христианские) семьи, которых временно эвакуировали в Алеппо. А есть ещё и провинции Хассеке, Эль-Камышлы и Дэйр-эз-Зор, которые также приграничны с Турцией, и в которых турки также «чертили» свою пресловутую «30-км зону». Там-то как Вашингтон и что именно собирается предпринимать, дабы «отселить» сотни тысяч семей курдов, бедуинов, христиан и друзов, у всех из которых — свои вооружённые ополченческие формирования? В своё время именно эти провинции и города Сирии выдержали удары банд группировки «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вынесли на своих плечах основное бремя оборонительных боёв, именно эти города и провинции террористам так и не удавалось хотя бы на сутки захватить. И, кстати, именно тут никто (!) не «трогал» и не терроризировал регулярные части и подразделения Сирийской арабской армии, в связи с чем вплоть до 2017 — 2018 гг. оттуда Сирийская армия и не отступала, в какой бы степени её подразделения ни были бы блокированными в той или иной местности.

Tccb.gov.tr Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Майком Пенсом

Второе — вообще-то, в Турции и до приезда Пенса (а с ним в Анкаре был также и госсекретарь Майкл Помпео) писалось и говорилось так: «создание зоны безопасности шириной 32 км и длиной 480 км», т. е. эта та самая пресловутая «линия Эрдогана», так сказать, «от Манбиджа и до иракской границы». Сам Эрдоган говорил о ещё более широком «коридоре охвата», цитата: «Операция «Источник мира» продолжится до тех пор, пока мы не продвинемся вглубь на 30−35 км и вдоль границы от Манбиджа до Ирака». Кому-то покажется, что разница, мол, «несущественная» — 30 км, 32 или 35 км. Позвольте не согласиться. При серьёзных договорённостях и разница в 500 метров — вещь существенная. А тут разнобой — и теперь, помня, что турки хотят в длину контролировать 480 км, представим себе, какую цифру в квадратных километрах выдаст такой разнобой в 2−5 км «в длину» 480 км. Как видим, получилась очень даже приличненькая территория!

Третье — итак, Эрдоган подчеркнул, что нет у Турции перемирия с курдами. О чём вёл речь Пенс в Анкаре — о прекращении огня между кем и кем? Как известно, Сирия и Россия не вели боёв с турками. Теперь обратимся к словам главы МИД Турции Чавушоглу. Турция не заканчивает, а приостанавливает военную операцию «Источник мира» на севере Сирии всего на 120 часов, чтобы силы курдов могли покинуть территорию. То есть на 5 дней. Цитата: «Отвод формирований Курдской рабочей партии [т. е. PKK — прим.] будет производиться от демаркационной линии, примерно в 32 км [опять-таки 32 км…] к югу от турецко-сирийской границы. Приостановление боевых действий не означает перемирия с курдами. США также получили от курдских формирований заверения, что они будут придерживаться американо-турецких договоренностей относительно прекращения огня на севере Сирии. Вашингтон не станет вводить новые санкции против Анкары, а также отменит уже действующие в отношении нее экономические рестрикции, когда будет обеспечено постоянное прекращение огня в зоне турецкой операции в Сирии». Чавушоглу также подчеркнул, что если за отведённые 120 часов курды не уйдут (а они ведь не уйдут — курды ж живут там!..), то военные действия будут возобновлены. «Это не окончание операции, это — пауза», — заключил глава МИД Турции.

Общеизвестно, что для Турции все сирийские курдские партии и организации — это всё «Курдская рабочая партия» (PKK). Для курдов же PKK — это только сугубо организации турецких курдов, а не курдов Сирии или Ирака. Кого считают «курдами из PKK» американцы — загадка. Нам неизвестны американские списки террористических организаций, в которых перечислены та же структура SDF, партия PYD или отряды YGP. Ещё один нюанс — в день, когда Эрдоган и Пенс пожимали друг другу руки, власти Ирака направили 10 тысяч военнослужащих (излишне говорить, что это, в основном, были ополченцы из возглавляемого шиитами Народного движения «Аль-Хашд аш-Шааби», приравненные в статусе к военнослужащим регулярной армии Ирака) в приграничные с Сирией районы — мол, для предупреждения возможного перехода границы группами террористов. А для чего на самом деле — сказать трудно, ведь бежали-то «9 террористов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», когда началась неразбериха из-за турецкой операции, это типичная страшилка, бежавшие оказались девятью женщинами, скорее всего, так называемые «подруги» или жёны террористов. Более того, Ирак согласился принять всех террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из сирийских тюрем, но только если будет доказанным их иракское гражданство. Таким образом, выход армии Ирака на границы с Сирией вызван чем угодно, но не страхом Багдада перед возможным бегством террористов из Сирии на иракскую территорию. И мы вынуждены предположить, что 10 тысяч иракских военнослужащих на границе с Сирией — это нечто из рода превентивного предупреждения Турции «удержаться от соблазнов» и выходить с сирийской территории на границы с Ираком. В какой-то мере, это также сравнимо с экстренной переброской сил спецопераций Ирана на границы с Турцией, имевшей место в день начала операции «Источник мира».

jan Sefti Курдские военизированные формирования

Считаем не случайным ещё один нюанс. Именно 17 октября, как сообщало «Ажанс Франс Пресс», т. е. в день переговоров Пенса с Эрдоганом в Анкаре, президент США Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил: « PKK , которой, как известно, управляют курды, пожалуй, хуже «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях». Суммируем и это заявление — всё это пригодится для итоговых выводов.

Уместен вопрос — ну, а где легитимное решение международного сообщества или властей какой-то отдельной страны (кроме Турции) об установлении знака равенства между турецкой PKK и сирийскими курдскими партиями и организациями? Нет таковых в природе. Понятно, что каждый тут сам себе маневрирует и манипулирует — Трамп себе, а Эрдоган — себе. Зато широко известно, что сирийские власти, причём ещё со времени отца нынешнего президента Сирии — т. е. Хафеза Асада, многократно заявляли и доказывали: нет в Сирии ни беженцев из Турции по линии PKK, ни «отделений» этой партии. И то правда — после репрессий со стороны правительства Сирии, здесь были ликвидированы ранее имевшиеся промежуточные базы PKK (главной была база этой партии где-то в ливанской долине Бекаа), а человеческие ресурcы PKK из Сирии ещё десятилетия назад организованно эвакуировались в иракские горы Кандиль, где и продолжают находиться. Итак, кто же в Сирии это PKK? Да и куда этих людей (в том числе и — как именно?..) выведут американцы — в долину Бекаа или горы Кандиль? Кого из сирийских курдов «не тронут»? Вопросы-то есть — ответов нет. И пятидневной «паузы», выражаясь словами Чавушоглу, точно не хватит, чтобы чётко различить, кто там в формированиях «Сирийских демократических сил» (SDF) представляет на самом деле турецкую партию PKK. За остальных-то американцы вообще и права не имеют ни ручаться, ни говорить, тут явное передёргивание карт со стороны Трампа и вице-президента Пенса. Просто есть данность — Трамп, в качестве президента США, подтверждает, что для Америки партия PKK является террористической организацией. Но отлично известно следующее — на протяжении всех последних десятилетий все сирийско-курдские партии и организации официально и многократно отрицали, что хоть кто-то в Сирии связан с PKK…

Но ведь для Эрдогана этого мало — болтовня об «оттягивании» курдов на 30−32−35 км южней сирийско-турецкой границы означает на деле, что турки хотят не просто оккупации (временной или постоянной) территорий Северной Сирии, но и требуют этнической «зачистки» этих территорий от курдов. Изменение демографической картины на той или иной территории, идущее параллельно военным действиям — это уже, извините, типичный геноцид . И вот, в запланированном турками геноциде в Северной Сирии вводится 5-дневная (или 120-часовая) «пауза» от эфенди Чавушоглу.

Kurdishstruggle Бойцы курдского отряда народной обороны

Встаёт вопрос — пауза кому нужна , если за 5 суток точно, что будет невозможно размежевать курдов из YPG (допустим) от курдов PKK? Ведь тогда, в 2014 — 2015 гг., когда террористы из банд ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались захватить приграничные с Турцией (!) курдонаселённые города Рас-эль-Айн (Серекание) и Айн-эль-Араб (Кобани), на помощь соплеменникам ринулись курды и Турции, и Ирака, и Ирана, и даже езиды. Причём среди турецких курдов, естественно, были и члены партизан-пешмерга партии PKK, которые шли двумя-тремя потоками, в том числе и из глуби Турции, и из иракских гор Кандиль…

По нашему представлению, «нечисто играют» и Трамп, и Эрдоган. Оба президента отлично знают, что вывести даже 10 — 12 тысяч (пусть и 20 тыс.) вооружённых курдов, как оценивал в 2015 г. совокупную численность курдских ополченцев в Сирии (из разных партий и организаций) эксперт российского Института Ближнего Востока Ю. Б. Щегловин, за пять суток невозможно. К слову — та же PKK, когда ещё была стороной мирных переговоров с Турцией, в 2013 г. оговорила для своих 2,5 тыс. бойцов срок для отхода в иракские горы Кандиль длительностью не менее 2 — 3 месяцев. Мир видит обыкновенный блеф и со стороны США, и со стороны Турции — ведь 6 лет назад тот же Эрдоган не спорил с PKK и был согласен: да, за неделю-месяц пешмерга PKK не удастся вывести из Турции в Ирак, нужен более продолжительный срок времени. А в Сирии после 2014 — 2015 гг. ну точно, что не меньше 10 тыс. курдских бойцов. Сравниваем: для эвакуации 2,5 тыс. пешмерга PKK из Турции давали несколько месяцев (допустим, что и не 2,5 тыс, а даже 10 тыс. человек), а для вывода не менее 10 тыс. вооружённых сирийских курдов США и Турция «берут» всего 5 дней. Ни у кого не возникло желания гомерически рассмеяться? А зря. Фальшь и ложь Анкары и Вашингтона налицо. Только наивные могут сомневаться в том, что Пенс в Анкаре вёл переговоры не от имени сирийских курдов, а от имени конкретно Трампа — никто в США не в состоянии доказательно заявить, что полностью и безраздельно контролирует все без исключения курдские вооружённые группы в Сирии. Максимум американцы что-то могут лепетать только о своих подопечных-курдах из группировки SDF.

Вот мы и пришли к выводу — «пауза» в 5 дней нужна конкретно США, а не для отвода курдов от турецкой границы. Правда, это не главный вывод, а промежуточный. Что-то знают (именно знают, и — твёрдо!..) турки. Обратим внимание на информацию, поступившую из Турции за двое суток до приезда Пенса и Помпео в Анкару. Турецкое государственное агентство Anadolu в тот день сообщило, что турецкая полиция задержала четырех мэров, принадлежащих к прокурдской «Демократической партии народов Турции» (HDP) — городов с курдским большинством Хаккяри, Юксекова, Эрсис и Нусайбин. Лишне говорить, что арестованные — это курды, и были задержаны за предполагаемые «связи с террористами». Перечисленные города примыкают к границам Турции с Ираком и Сирией. В частности, недавно Нусайбин был даже подвергнут ответному ракетному удару со стороны сирийского Айн-эль-Араба, когда курды отражали турецкие действия в направлении этого городка. Нусайбин — это, кстати, очень древний месопотамский Нисибис или Мцбин. В раннем Средневековье город был и одной из столиц Сасанидского Ирана. Отсюда и ираноязычные пласты населения, «под уравниловку» многими засчитанные «курдами», кстати. И кто даст гарантии, что вслед за арестами мэров четырёх южных городов Турции, здесь не повторится этническая чистка, которой были подвергнуты многие города с курдским населением юго-восточной Турции, тем более в непосредственной близости от границ с Сирией и Ираком? Такое уже было в 2013 — 2014 гг. — странно, но те этнические «чистки» на юго-востоке современной Турции совпадали с пиком силы и мощи группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с установлением контроля террористов над иракским Мосулом и сирийской Эр-Раккой, провозглашёнными, как известно, «столицами Исламского халифата»…

Если вслед за возобновившимися арестами курдских мэров повторится и этническая «чистка» турецкой приграничной территории, то тут в пору предположить, что «зону безопасности», «зачищенную» от курдов или вообще ираноязычных народов и племён, той или иной глубины, Анкара намерена создать и на своей территории, а не только в Северной Сирии. Мы не считаем, что никто в мире этого не видит и не понимает — видят, понимают, но просто молчат. Слабые возгласы правозащитников не в счёт. Сейчас, в октябре 2019-го, мы наблюдаем явно спланированные и скоординированные силовиками в Анкаре действия — операция «Источник мира» в Северной Сирии и аресты курдов в самой Турции, которые вроде бы являются легитимно избранными мэрами курдонаселённых городов и представляют вполне легитимную, по крайней мере, не запрещённую турецкими законами (в отличие от партии PKK) партию HDP, чьё руководство, правда, в том числе и хорошо известный политик (по роли посредника между PKK и Эрдоганом) Селахеттин Демирташ, было репрессировано в 2017 — 2018 гг. по подозрению в связях с PKK. Смешно обвинять «в связях с террористами» того политика, который и был посредником на мирных переговорах Анкары с PKK, к тому же опекавшихся именно со стороны США и Израиля, если с разрешения и при осведомлённости Эрдогана тот же Демирташ неоднократно ездил к Абдулле Оджалану, лидеру PKK, на переговоры в его тюрьму на острове Имралы…

Tccb.gov.tr Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Майком Пенсом

Итак, «пауза», не нужная ни Турции, ни курдам Сирии. Чтобы понять, зачем «пауза» нужна США, ознакомимся, как китайские СМИ обрисовывали уход американских войск из Сирии. Та часть китайской прессы, которая держит в поле зрения события в Сирии, отмечает, что «назвать плановым отходом бегство армии США сложно». Эвакуация происходила в авральном порядке. Были оставлены припасы и оборудование. На территории покинутых объектов бродили брошенные американскими военными сторожевые собаки. Всё это имущество досталось сирийской армии, занимавшей бывшие анклавы американских вооружённых сил по пятам уходящих войск, дополняет информагентство «Синьхуа». Судя по всему, описывается ситуация именно в городе Манбидж — из американских СМИ известно, что военные США докладывали: они видели на своих бывших базах военных Сирии и России, вступивших в Манбидж. А вот в день встречи Эрдоган — Пенс Reuters в своей публикации отмечает, что два самолёта США F-15 нанесли авиаудар, чтобы уничтожить тайник с боеприпасами и военную технику, оставленную после своего отступления с баз в окрестностях Айн-эль-Араба, после того, как в город также вступили Сирийская армия и военная полиция России. Источники утверждают, что склад был уничтожен после того, как 16 октября весь личный состав его покинул. США пошли на этот шаг, чтобы не дать другим силам использовать военные американские ресурсы, добавил источник. Курдо-иракский источник BasNews пишет, что американские войска покинули базу «Хараб Ашик» недалеко от Айн-эль-Араба. Сирийская организация SOHR также опубликовала отчёт о том, что военные самолёты, предположительно принадлежащие возглавляемой США коалиции, бомбили базу после вывода американских войск. Курдские источники в Сирии и России дополняют — уничтожение военной базы произошло после того, как за день до этого в Интернете было опубликовано видео, показывающее русских военных на базе в Айн-Иссе, где ранее размещались американские солдаты.

Просто отметим: базы американцев есть и в провинциях Хассеке, Эль-Камышлы и Дэйр-эз-Зор. Уместно предположение: пять дней нужно американцам, чтобы не дать сирийцам и русским вступить на эти бывшие американские базы, как это произошло в Манбидже и Айн-Иссе. Уложатся ли американские «ликвидаторы» в этот срок или нет — думается, мало кого интересует, даже Турции это безразлично. Заниматься разоружением и отводом курдов «на 30−32−35 км южнее сирийско-турецкой границы» вряд ли кто будет заниматься в эти 120 часов, как и выявлением и проверкой, кто из числа вооружённых курдов действительно представляет турецкую PKK, или же является участником структуры SDF, например. Ясно же, что со стороны Турции все курды Сирии уже «приговорены» как «террористы из PKK». А у американцев задача — не допустить, чтобы Сирия и Россия (само собой — и Иран…) что-то бы узнали об истинных «занятиях» американцев на их базах в сирийских провинциях.

Каков же главный вывод из данного исследования, по крайней мере, по положению на 18 — 19 октября? Мы предлагаем такую версию — «слив» курдов из структуры SDF, поспешное бегство (коли поверим китайским СМИ) военных США из Сирии, параллельно прошедшие аресты курдских мэров в турецких городах, приграничных с Сирией и Ираком, представляют собой косвенное доказательство того, что «отцами-идеологами» полностью или частично отвергнута часть программы «Глобального Ближнего Востока». Та часть этой программы, которая именовалась «Великий Курдистан», и под которую спецслужбы и стратегические центры США вели вербовку даже среди граждан Армении, как и среди граждан ряда других государств — довелось кое-что слышать и автору данного исследования, причём от ряда бывших членов комитета «Карабах», ныне, правда, усопших. Причём ещё до резкой активизации группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, но сразу же после начала «твиттеровской революции» в сирийской провинции Деръа… Так сказать, «колыбели сирийской революции», приведшей к уже 7-летней трагедии сирийских народов. Что там теперь понапридумывают «отцы-идеологи» пресловутого «Великого Курдистана», ветвь которых сидит и в Лондоне, — предугадать не берёмся. В то же время частичное изменение риторики самого Трампа после соглашения Эрдоган-Пенс в Анкаре (мол, «сирийские курды — герои», «хорошие парни» и т. д.) говорит о том, что Вашингтон пока и не торопится окончательно сдать в архив «курдскую карту». Но, думается, ровно до того момента, пока не будет найдена альтернатива. Время покажет…