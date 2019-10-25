



Цитата из к/ф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания Анджелина Джоли в роли Малефисенты

Анимационная студия Disney выпускает мультфильмы-сказки с 1939 года. Команда компании экранизировала самые популярные человеческие сказки: так, в 1959 году вышла в прокат рисованная история о Спящей красавице — музыкальная лента по мотивам сказки Шарля Перро (1697 год). В 2014 году Disney превращает анимацию в полнометражный фильм «Малефисента» с Анджелиной Джоли в главной роли. Акцент в повествовании смещается с принцессы Авроры на злую колдунью, проклявшую девочку. 17 октября 2019 года выходит продолжение истории: «Малефисента: Владычица тьмы».

У этого фильма была долгая история создания: сценарий переписывали несколько раз, и, несмотря на то, что разговоры о продолжении шли еще с момента выхода первой части, сиквелу потребовалось пять лет, чтобы появиться на экранах. Первая «Малефисента» удивила публику своей необычной концовкой: поцелуй истинной любви, традиционно приписываемый прекрасным принцам, трансформировался в послание о том, что никакой принц не заменит материнской любви.

Впрочем, в оригинальной сказке мораль также учила слушателей тому, что ради принцев и их поцелуев никакая девушка не будет спать сотню лет: поэтому создатели не так уж сильно отошли от канонов. Но для классических проектов Disney подобный поворот был большим шагом наперекор стереотипам.

От второй «Малефисенты» все ждали еще более смелых идей. Дождались ли?

Недетская сказка

Первый фильм критиковали за феминизм (можно ли вообще критиковать за феминизм — оставим вопрос за кадром): якобы, в нем персонажи-мужчины были либо бессмысленны, либо исключительно вредили. В то время, как сюжетом (и спасением мира) рулили женщины. В сиквеле Disney решили сделать несколько шагов назад (ослабить хватку?) и отказаться от радикального «угнетения» мужских ролей — теперь прекрасный принц снова становится похож на свой классический приторный прототип. Правда, не без нюансов.

Цитата из к/ф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания Принц Филлип и Аврора

Принцесса Аврора становится королевой болотных земель (места, где обитают волшебные существа). Болотные земли исконно воюют с соседским человеческим королевством, но любовь помогает примирить врагов: принц Филипп, наследник людского замка, делает предложение своей возлюбленной, Авроре. Теперь пару ждет крепкий политический союз, скрепленный любовью. Но ничего никогда не идет по плану.

Малефисента, помнящая о человеческой жестокости, пытается было запретить девочке выходить замуж; однако материнское сердце смягчается, и колдунья соглашается посетить замок родителей Филиппа. И если сам принц и его отец радеют за мир между народами, то королева (Мишель Пфайффер, в которой здесь сложно не увидеть её героиню в «Убийстве в Восточном экспрессе» (2017) — очень уж похожи типажи) явно обременена предубеждениями в отношении «нечисти» с болот. В подвалах королевского замка куется оружие — как обычное, холодное, так и волшебное, из железного порошка и пыли магических цветов. Цель королевы — подавить фей. Показать, что человечество — самая лучшая, самая достойная раса на планете. Что-то напоминает, правда?

Конечно же, званый ужин превращается в скандальное ток-шоу. Интересно, что в оригинальном сюжете сказки Перро фею обидело отсутствие драгоценного прибора для ее персоны: здесь Малефисенту унижает наличие серебряных вилок, к которым она не может прикоснуться (после чего королева, хозяйка вечера, предлагает фее есть руками).

Цитата из к/ф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания Мишель Пфайффер в роли королевы Ингрит

Люди не могут договориться с колдуньей, в результате чего Король засыпает вечным сном, Малефисента сбегает, а Аврора превращается в Сансу из «Игры престолов» — за своей любовью к принцу она, пусть и временно, не замечает того, что теряет честь и семью. Героини даже наряжаются очень похоже, а королева Ингритт привечает невестку так же, как Серсея дочь Старков.

От «Игры престолов» здесь взяли много. Сцена с часовней, куда загоняют фей (чтобы превратить свадьбу в похороны), напоминает то ли Красную свадьбу у Фреев, то ли (во многом благодаря музыке и церкви) — поджог крипты во время свадьбы Маргери Тирелл.

Сто шагов назад

Побег Малефисенты оборачивается раскрытием ее прошлого: оказывается, что она не просто колдунья, а темный эльф из вымирающего рода. Зритель видит целое племя крылатых-рогатых мужчин и женщин; и зевает, думая — «понятно, это опять история об ответе на вопрос «кто ты такой». Только Малефисента не хочет выбирать — чуткое сердце видело и зло, и добро с обеих сторон, а значит, между племенем эльфов и людей разница только в строении тел.

Цитата из к/ф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания Племя

Сценаристы бредут по сюжету осторожно: вроде бы заносят ногу для шага вперед (как это было с измененным поцелуем истинной любви), но наступают себе на горло (почему Филипп не поцеловал отца, чтобы пробудить его? Почему тогда в первой части Малефисента просто не разрушила прялку, вместо того, чтобы коснуться губ Авроры?). Кажется, что создателей фильма пугают инновации, но они очень хотят соответствовать вездесущему киношно-сериальному тренду «удиви как можно сильнее». Поэтому делая один шаг вперед, они отступают на пять назад.

Хочешь убить героя? Убивай. И он действительно умрет, да так, чтоб невозможно было собрать или расколдовать. Зрители вскрикнут и вцепятся в подлокотники кресел. Хотя стойте: это ведь детский фильм; давайте смягчим, отменим, переиначив, чтобы малыши не расстроились. Здесь нет теперь ни феминизма, ни ЛГБТ, ни других острых социальных тем, которыми в последние годы Disney удивлял толпу. Зато родители довольны за психику своих детей. Получается очень корректное кино. Безопасное.

Но при этом в фильме до очевидности много ляпов. Финт со скрытым племенем темных эльфов словно скопирован из второй части «Как приручить дракона»: да, он идет на пользу характеру героини, но выглядит как заплатка на рваном месте, причем настолько стандартная, что тошно. То, как легко эльфы подхватывают стражников в железных латах, заставляет задуматься, почему вообще железо так опасно для фей (или это какие-то особенные доспехи? Пластмассовые?).

Цитата из к/ф «Малефисента: Владычица тьмы». реж. Хоаким Роннинг. 2019. США, Великобритания Малефисента

Натыкаясь на эти моменты при просмотре, вроде бы не отвлекаешься, но на выходе из кинозала чувствуешь, словно тебя обманули. Показали много красивых, захватывающих дух картинок — разноцветные величественные перья, пейзажи, удивительные и смешные создания на болотах, — но за всеми ними оказалась избитая история, почти во всем — предсказуемая.

Впрочем, зачем ждать от диснеевских историй оригинальности? Они нужны не для того, чтобы сводить публику с ума: все-таки студия создает семейный контент для детей и их родителей. Конечно, киноделам страшно переступать черту «традиционных ценностей» в угоду актуальности. Но с другой стороны, становится грустно, когда понимаешь, что искусство превращается в конвейер с попкорном в красивой упаковке. Взрывается громко, выглядит празднично, а на вкус — каждый раз одинаковый.