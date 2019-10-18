Губернатор Ростовской области настолько запиарился, что не может остановиться и осознать, что нужно либо уже пластинку в пиар-компании сменить, либо наконец-то приступить к работе, хотя — позади 8 лет его деятельности, которых уже не вернуть. Не вернуть инвесторов, их проекты и их оптимизм. Такое ощущение, что в регионе за это время подменили всех действующих инвесторов «своими». Сейчас в региональных СМИ идет бурное обсуждение судебного разбирательства инвестора Ивана Ситько с региональной службой госстройнадзора не давшей ему разрешение на запуск в эксплуатацию построенного еще 2 года назад торгового объекта, а губернатор Голубев ухватился за проект «Пироги Кучкова», который еще недавно имел «почетное» звание, присуждаемое в регионе только важным для него инвесторам, — «якорного», вынужденного покинуть арендованное им в центре Ростова помещение из-за смены руководителя учрежденной администрацией города для сдачи в наем муниципального имущества компании «Меридиан-Юг», который что-то там посчитал невыгодным для города, но не утрудился подумать об убытках инвестора, связанных с переездом или закрытием бизнеса. Похвально, конечно, что аж на заседании совета по инвестициям губернатор Голубев вдруг неожиданно решил поговорить о пирогах и по сути обвинил в происходящем всех присутствующих в зале заседания. То есть в очередной раз обвинил всех, кроме себя. Такой пиар уже изрядно поднадоел, а главное, возникает впечатление, что под ним скрывается то ли ненависть к региону, то ли ко всему местному, хотя, возможно, причина более банальна — заинтересованность в развитии «своих» или «близких друзей» проектов.

Markgraf-Ave Инвестиции

В общем, губернатор сказал: «Вы теперь с удовольствием наблюдаете, что у них (проект «Пироги Кучкова») проблема с арендой помещения. Надо не раздербанить бизнес, не помножить его на ноль, а помочь ему! Тем более, если он работал с точки зрения людей. Тут надо найти правильное решение помочь».

Kremlin.ru Василий Голубев

Браво, губернатору!!! Ничего не напоминает? Почти всё то же самое он говорил и говорит при банкротстве других инвесторов, причем инвестирующих в промышленные предприятия, являющихся крупными и имеющих большие перспективы развития не только для области — но для страны!!! Некоторым инвесторам пришлось провести время в местах не столь отдаленных, некоторые, вероятно, до сих пор там обитают, а губернатор продолжает рассуждать об инвестиционной привлекательности региона. Почему-то не слышно и голоса Игоря Буракова, который возглавил вновь созданное во времена руководства Голубева областью — Агентство инвестиционного развития. Сейчас глава АИР уже сидит в двух креслах, не покидая свой основной пост, он возглавил комитет по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям в Законодательном собрании Ростовской области! Возникает вопрос — неужели инвестклимат благодаря Игорю Буракову стал настолько привлекательным, а экономика региона приблизилась к показателям Краснодарского края, что Бураков пошел в законодательный орган масштабировать свой опыт??? То есть теперь стоит ожидать большего числа уголовных преследований инвесторов, новых банкротств и разочарований?

Странные дела творятся в Ростовской области. Еще месяц назад здесь помпезно, устроив целое шоу, открывали складской комплекс французской семейной компании FM Logistic. Год назад, комментируя начало строительства склада, директор по логистике ООО «ЮЛКОМ» Алексей Сергеев сообщал ростовскому изданию «Город N», что Донской край испытывает нехватку качественных складских помещений и появление нового крупного склада французской компании в первую очередь составит конкуренцию 3PL-операторам.

Тем временем наш обычный российский бизнесмен Иван Ситько, сам имея фермерское хозяйство, изнутри понимая проблемы фермеров, из благих побуждений — предоставить недорогой рынок сбыта, раньше французов — в начале 2017 года — приступил к строительству современного торгового комплекса. Как сообщало издание «Эксперт-Юг», к началу 2018 года все работы по возведению комплекса были завершены и управляющая компания «Изумруд» сразу заключила 120 договоров с донскими фермерами, которые намеревались торговать здесь своими продуктами на постоянной основе. Кроме того, были созданы условия для продажи товаров личных подсобных хозяйств. Всего в торговом павильоне рынка создано 500 рабочих мест. По этому показателю, уверены в «Изумруде», их объект является «крупнейшим колхозным рынком Ростовской области и самым современным из них». Но открыть его не то чтобы торжественно не удалось, в принципе открыть его — не получилось. Хотя, по сути, проект мог бы являться приоритетным для региона. Во-первых, потому, что он реализован на территории бывшего химзавода, который в 2002 году был признан банкротом. Во-вторых, на участке размером 4,5 га располагался объект незавершенного строительства. В-третьих, Ситько инвестировал не только в свой проект, но и, по сути, в экономику региона, решая тем самым сразу несколько его проблем — запуск в работу заброшенной территории, создание рабочих мест и обеспечение рынком сбыта фермеров.

Цитата из видео на YouTube (Гаспар Авакян) Здание Аксайского рынка

Только лишь в реконструкцию основного здания площадью 8 тыс. кв. метров, в приобретение и монтаж оборудования (лифтов, эскалаторов, холодильных установок, прилавков, ветлабораторию), а также в строительство инженерных сетей, дорог и благоустройство прилегающей территории бизнесмен инвестировал — 0,5 млрд. рублей.

Несмотря на то, что разработкой проекта для строительства занимался Научно — исследовательский институт «Пищепром» и он успешно прошел госэкспертизу на предмет правомерности архитектурных и технологических решений, а также, как заявляет собственник, без допущения в ходе строительства каких-либо отступлений от проектной документации, региональная служба государственного строительного надзора области сразу же при первой проверке выявила более 50 нарушений правил пожарной безопасности.

Имея на руках документ о прохождении госэкспертизы, собственник, конечно, удивился обнаруженным недочетам, но решил пойти на уступки и, так сказать, устранил указанные комиссией гостройнадзора замечания, снова пригласив специалистов. Но не тут-то было. Целый год бизнесмен пытался устранять вновь и вновь выявляемые комиссией нарушения. Как объясняла руководитель управляющей торговым комплексом компании, фирму заставляли то увеличивать число форточек в окнах, то расширять лестничные пролеты, то делать дополнительные лестницы для уборщиц и даже — диктовать условия работы техперсоналу по уборке помещений. В общем, комплекс простаивал и нес убытки.

Без положительного заключения региональной службы госстройнадзора вводить объект в эксплуатацию бизнесмен не мог, при этом исправно внося обязательные платежи. Дело дошло до суда. Иван Ситько подал в суд в начале этого года. Суд оказался на стороне бизнесмена. Но региональный госстройнадзор продолжил трепать нервы инвестору и подала аппеляцию, которую также проиграл. Причем, суд, принимая решения в пользу бизнесмена, опирался на результаты судебной экспертизы, материалы трех независимых экспертиз и результаты испытаний систем противопожарной безопасности. Вот уже 2 года, несмотря на свою стопроцентную готовность, проект в результате простоя приносит одни убытки.

Чего добивается госстройнадзор Дона — нового уголовного дела? Ведь известно, что куратор службы — замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш, задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве стадиона «Ростов-Арена», сейчас находится под домашним арестом. Между тем обязанности за Сидашом были официально закреплены лишь до мая 2019 года.

Может, служба действует по заказу ближайших конкурентов Ивана Ситько? В Аксайском районе, в котором бизнесмен построил свой комплекс, работает оптово-овощной рынок. Как сообщало издание «Коммерсантъ» в октябре 2017 года со ссылкой на мнение экспертов, знакомых с ситуацией, конкуренцию с оптово-овощным рынком тогда не выдержала компания «Аксай&Истанбул», которая также построила фруктово-овощной терминал, входящий, между прочим, в «губернаторскую сотню» приоритетных для региона инвестиционных проектов. Как предполагали эксперты, компанию тогда подвел долгий выход на прибыль. Из-за соседства с местным оптово-овощным рынком мощности «Аксай&Истанбул» были загружены не полностью. В итоге компания была признана банкротом, ее долг на тот момент составлял около 24 млн рублей. Вот и сейчас проекту Ивана Ситько в результате преград, возводимых донским гостройнадзором, еще нескоро предстоит выйти на окупаемость, тем более с ростом убытков из-за двухлетнего простоя. Если вообще проект еще сможет заработать.

Цитата из видео на YouTube ( Гаспар Авакян) Пустые прилавки Аксайского рынка

А, может быть, деятельность и Аксайского оптово-овощного рынка тоже под угрозой и вовсе не конкуренция с ним — причина бед проекта Ивана Ситько. Может, причина в лоббировании правительством Ростовской области интересов более глобального игрока?

FM Logistic вроде как логистическая компания, открывшая в Аксайском районе складской комплекс. Однако, если посмотреть на структуру распределения торгового оборота компании по видам деятельности, то наибольший удельный вес в ней — 61% — занимает складирование и дистрибуция. Доля торгового оборота по секторам деятельности — тоже превалирует, составляя 36%. Сферы деятельности французской компании — ретейл, пищевая продукция, продукция категории «фреш», товары народного потребления, личной гигиены и медицинского назначения, предметы роскоши и косметика, промышленная продукция и электроника. То есть французская компания вполне способна, не будь «живых конкурентов», принимать весь товар от донских фермеров на реализацию.

Кроме того, как передавало агентство РИА, в ходе открытия французского комплекса директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова заявляла, что данный комплекс имеет важное значение для всего Юга России и будет способствовать развитию интернет-торговли, а также являться зоной притяжения крупных торговых компаний, в том числе международных, которые всю свою логистику развивают из Донского региона.

Давайте вспомним, кто же у нас в стране активно развивает интернет-торговлю и кто подписал документ о тесном сотрудничестве с губернатором Ростовской области Василием Голубевым?! Это Герман Греф. В сентябре Сбербанк запустил свой сервис «СберМаркет» по доставке продуктов из магазинов. В числе пилотных регионов, где тестируется площадка, — Ростовская область. Пока партнером по проекту Сбербанка является Metro Cash&Carry. То есть Сбербанку выгоднее сотрудничать именно с оптовыми поставщиками, имеющим складские мощности, так как эта схема позволит победить конкуренцию с розничными магазинами в ценовом сегменте. Если эксперимент удастся, то Сбербанк масштабирует этот опыт. Очевидно, и число его партнеров увеличится. Возможно, тень подозрений на Сбербанк падает лишь случайно. Ведь электронной коммерцией занимаются многие компании. Но с теми административными и финансовыми ресурсами, которыми обладает Сбербанк, пожалуй, только он способен стать крупнейшим в России. Понятно, что работать с мелким бизнесом Сбербанку неинтересно и тем более — преследовать интересы его развития на благо страны. Фермеры будут вынуждены сдавать свою продукцию глобальным перекупщикам. В итоге цены на продукцию фермеров могут сползти вниз, что создаст дополнительные предпосылки к исчезновению малого бизнеса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Греф. Сбербанк

Ну, а правительство Ростовской области может и дальше рассказывать о необходимости развития крытых рынков, историю с которыми затеял пропавший несколько лет назад из поля зрения вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань. Собственно, вот он — тот самый крытый, цивилизованный, новый и современный рынок, который и построил Иван Ситько, в том самом нужном для региона формате. Почему же ему не дают спокойно работать??? Почему фермерам не дают еще одну площадку для реализации своей продукции? Очевидно, разобраться в этих вопросах может только глава правительства РФ Дмитрий Медведев или прокуратура.

В то время как не то чтобы наша страна — мир пребывает в поисках новых проектов, в поисках инвесторов, когда правительство РФ размышляет над созданием благоприятных условий для инвестиций, в Ростовской области осуществляют расправу с инвесторами, вырубают под корень инвестпроекты. Проект Ивана Ситько стартовал раньше французского. Земли, на которых он реализован, продавались с аукциона. Проект прошел госэкспертизу. Неужели он прошел мимо всех заинтересованных в инвестициях сторон региона? Мимо правительства Ростовской области, мимо лично губернатора Донского края Василия Голубева, мимо специально созданного под привлечение инвестиций и поиска инвесторов Агентства инвестиционного развития???

Проект «Аксай&Истанбул», входящий в «губернаторскую сотню», созданную для личного контроля приоритетных для региона инвестиционных проектов губернатором Василием Голубевым, видимо, тоже прошел мимо главы области, и никто не заметил, что реализовывать его не стоило в том самом месте, где он, возможно, не выдержит конкуренции! Для чего же в рамках стандартов АСИ, о присоединении к которым рапортовало донское правительство, создавалась карта территорий для приземления проектов? Ведь даже непосвященному человеку понятно, что правительству Ростовской области следовало предоставить французским инвесторам иную территорию, чтобы их крупный проект не выдавливал проекты, расположенные по соседству! Либо нужно было инвестора Ивана Ситько ориентировать на реализацию проекта, отличного от специализации французской компании и существующего рядом плодо-овощного рынка! По какому принципу область отбирает инвесторов и участки для реализации их проектов? Если в порядке исключительно пожеланий инвесторов, то почему региону не разместить, допустим, на своей территории еще одного производителя растительного масла рядом с крупнейшими российскими предприятиями «Астон» и «Юг Руси». Неужели не было желающих? Если были, то что ж не разместили? Видимо, какая-то инвестполитика у власти Дона существуют. Вопрос — какая?

Кто возместит потери обжегшимся в Ростовской области инвесторам? Каким образом оценивается в данном случае работа регионального АИР, за которую платит государство в лице регионального правительства? Подчеркнем, что АИР имеет целевые показатели по объемам привлечения инвестиций. Объемы потерь — не в учет??? Между тем потери колоссальные. Не только выражаемые в финансовом эквиваленте, но и в потере доверия и облика региона как инвестиционно привлекательного, за что в первую очередь несет ответственность правительство области. Теряя инвесторов, область теряет доходы, упускает возможность трудоустройства жителей региона и решения социальных вопросов!

Selfcreation.ru Инвестиции

Если бы правительство региона не то чтобы заботилось, но хотя бы следовало собственноручно написанным по стандартам АСИ инструкциям, то сегодня страна была бы обеспечена продукцией аквакультуры, в том числе осетровых пород. Однако крупнейший по размеру водной глади в Европе — Новочеркасский рыбхоз был обанкрочен как раз в пору подрастающего осетра и дающего уже первые «урожаи» черной икры.

Если бы не обанкротилась компания «Евродон», то страна была бы сполна обеспечена мясом индейки и утки, был бы увеличен экспорт продукции. Кроме того, создатель «Евродона» Вадим Ванеев вынашивал планы по строительству частных домовладений по льготным для их приобретения программам для работников предприятия, среди которых были не только местные жители, но и много приезжих высококлассных специалистов. Теперь же рынок пополнился лишь безработными.

И вот сейчас кошмарят еще одного нашего российского инвестора. Отметим, что региональная служба госстройнадзора Ростовской области была создана в августе 2005 года взамен инспекции государственного архитектурно-строительного надзора, став самостоятельным органом. Курирование ее деятельности входит в полномочия замгубернатора.

Ну и страна должна знать своих героев, не желающих сдаваться после двух проигранных инвестору судебных дел, поэтому подчеркнем, что руководит региональной службой госстройнадзора — Юрий Сильвестров.