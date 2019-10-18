У этого состава правительства еще есть время определиться. Вздохнуть и наконец-то организовать полноценное исполнение государственных программ и национальных проектов. Или отказаться от того, что не получается, и дать выдохнуть всем остальным. Потому что уже не разберешь, остался ли в этой весьма замутненной воде стратегического планирования и госпрограммирования хоть какой-то живой организм, способный к саморазвитию. В 2016 году из 1877 целевых показателей государственных программ Российской Федерации выполнено только 948 — по данным самоотчетов ведомств. А если перепроверить? В 2017 году из 2280 целевых показателей — только 1280. По итогам 2018 года из 1794 лишь 994 целевых показателя оказались достигнуты, если опять же верить самоотчетам исполнителей. 43 процента объектов, которые должны быть введены в соответствии с федеральной инвестиционной программой, в прошлом году не вошли в строй действующих. Пятая часть выделенных бюджетных ассигнований возвращена в бюджет. Более 170 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Бессмысленными оказываются бюджетные траты на портал государственных программ Российской Федерации — programs.gov.ru. На начало сентября (других данных у портала нет) так и не представлены квартальные отчеты о ходе исполнения госпрограмм: развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития физической культуры и спорта, развития федеративных отношений и создания условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, охраны окружающей среды, развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности, развития образования, развития здравоохранения, развития науки и технологий, развития культуры, обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, развития энергетики, социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации, социально-экономического развития Калининградской области. В этом перечне четыре из пяти пилотных программ, созданных по уникальным правительственным лекалам и находящихся на спецконтроле.

Programs.gov.ru Портал программ РФ

Похоже, что в и аппарате Минэкономразвития тоже опустили руки в сражениях с исполнителями госпрограмм: последняя запись в разделе сайта «Обобщение мониторинга хода реализации государственных программ Российской Федерации, ежеквартальные и годовые сводные доклады» датирована 2014 годом. Министерский специализированный сайт по госпрограммам несколько лет не обновлялся. Сведения о ведомственных, государственных, федеральных целевых программах, исполнителем которых является само Минэкономразвития России, представлены стародавними числами и напутанными ссылками. Раздел о нормативном и методологическом обеспечении разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации в последний раз пополнялся в ноябре 2017 года.

Шесть месяцев потребовалось правительству, чтобы прочитать Сводный годовой доклад Минэкономразвития о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации по итогам 2018 года и опубликовать его 1 октября на своем сайте. В нем есть позитивная информация: по сравнению с 2017 годом число показателей, «перевыполненных» из-за занижения их прогнозных значений, сократилось. Однако, несмотря на сокращение в 2018 году в 2,8 раза числа «перевыполненных» показателей (с 254 до 91 показателя), средняя степень «перевыполнения» возросла и составила 665,1 процента (показатели перевыполнены более чем 6,7 раза). Эффективность деятельности руководителей четырех государственных программ получила оценку «низкая». По десяти государственным программам она оказалась «ниже среднего уровня». Повыше среднего уровня — по двенадцати государственным программам. 14 государственным программам присуждена высокая оценка исполнения. Всё это — на основании селфи-докладов. Госпрограммы так и не вышли за формат освоения бюджетных средств. Помог ли перевод — в порядке правительственного эксперимента — части программ на проектный способ?

О сути вопроса. С двухтысячных годов программный формат однолетнего бюджетного планирования существовал в виде федеральных целевых программ (ФЦП). Но деньги в заданные сроки и в заданном объеме не поступали. Регионы не проявляли в них заинтересованности, считая, что лучше получать федеральное софинансирование для собственных подконтрольных региональных целевых программ. С 2010 года началось преобразование федерального бюджета в программный вид, для чего учредили государственные программы. Госпрограммы использовали опыт ФЦП, но пополнились понятиями приоритетов, целей, задач, индикаторов и показателей, мерами правового и государственного регулирования, эффективностью и результативностью государственной политики, бумажной системностью мероприятий, контрольных событий, точек и пр. Каждая госпрограмма сопровождалась подробным обоснованием и характеристикой проблем, которые предстояло решать. Прошедшие семь лет бесследно не прошли, но проблемы разработки и реализации госпрограмм так и не решены. Возникли новые проблемы и противоречия во взаимоотношениях многочисленных и разноуровневых стратегий и программ и т. д. Подоспела идея «проектного бюджета», а затем — пилотных государственных программ, чтобы отработать новый инструментарий: сократить число целей (каждая пилотная программа должна содержать не более пяти конкретных и измеримых целей), выделить проектную и процессную части (типа бюджет развития и бюджет поддержания), набрать понятные и оцифрованные задачи, ранжировать проекты (или ведомственные программы). В качестве пилотных были определены пять госпрограмм как пример перехода на проектное управление, а все мероприятия госпрограммы приобрели форму приоритетных или ведомственных проектов или ведомственных целевых программ.

Дележ пирога

Год реализации пилотных госпрограмм оказался безрезультатным. Минэкономразвития так и постулировало в Сводном годовом докладе: министерство не смогло получить всю необходимую информацию о ходе реализации пилотных государственных программ. Прогноз достижения целей пилотных государственных программ и предложения о необходимых решениях для их достижения оказались невозможными.

Теперь обсуждается новый программный бюджет на 2020 и последующие годы. Финансовые ассигнования государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» в 2020 году составят 775,7 млрд рублей, в 2021 году — 832, 0 млрд рублей, в 2022 году — 870,7 млрд рублей. Эти объемы увеличиваются на 34,9, 36,1, 38,7 млрд рублей. По сравнению с чем? 29 марта 2019 года правительство приняло решение — прекратить досрочно реализацию государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013—2020 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г., и утвердить новую государственную программу Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Прошло шесть месяцев. Что изменилось в этой госпрограмме помимо объемов финансирования? Ничего. С точки зрения цифровых итогов реализации, а именно: место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира (по данным Организации экономического сотрудничества и развития) с пятого должно подняться на четвертое. Количество российских университетов, входящих в мировые рейтинги университетов, должно увеличиться на два (есть 47, будет 49). Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных, — с одиннадцатого на восьмое. Количество крупных международных проектов класса «мегасайенс», реализуемых на территории Российской Федерации, за три года, как и планировалось, не нарастет. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей составит 48,2% вместо 44,2%. Количество российских университетов, входящих не менее двух лет подряд в топ-100 глобальных рейтингов университетов, вырастет с 10 до 12. Выросла только цена вопроса .

A.I Студенты в лаборатории кафедры распределенных интеллектуальных систем СПБГПУ

Те же самые цели и их показатели сохраняются и у пилотной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», но при иных финансовых расчетах: миллиарды рублей тасуются по годам по-другому. Планировалось в 2020 году выделить 232 млрд рублей, теперь 254,6 млрд рублей, зато в другие годы будет поменьше. Президентским суперуказом №204 была установлена цель по достижению до 2024 года улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. В госпрограмме эта цель и соответствующий показатель отсутствуют. Стратегические цели — обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет) — не вошли в проекты паспортов госпрограммы «Развитие здравоохранения», «Демография» и «Здравоохранение».

По сравнению с мартовскими расчетами на финансирование госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» будет выделено на 10 млрд рублей больше, и обещано повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 25,1% в 2012 году до 63% в 2024 году (вместо 60% по мартовским планам). Это зафиксировано в обновленном паспорте госпрограммы. Однако ни один другой показатель не изменен. Более того: доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации, по планам Минспорта, не увеличится. Спрашивается, для чего строить все больше и больше спортивных сооружений, если массовость физкультурников не увеличивается хотя бы на бумаге? Видимо, для постановки все новых и новых зрелищно-развлекательных программ, вытесняющих с ледовых арен и стадионов детский и юношеский спорт.

Не изменяются цели и задачи обновленной государственной программы «Доступная среда», зато расходы на их достижение вырастут в 2020 году на 4 722,9 млн рублей, в 2021 году — на 4 574,5 млн рублей, в 2022 году — на 709,5 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост расходов

Счетная палата посчитала: на 2020 год предусматривается установить 1 506 показателей, что на восемь показателей меньше, чем предусмотрено на 2019 год, при этом значения предусматривается увеличить по 1 018 показателям (71,7%), снизить по 79 (5,6%) показателям, сохранить на уровне 2019 года по 322 показателям (22,7%). Эксперты установили, что по 15 госпрограммам существуют риски недостижения до 10% показателей (индикаторов), по семи госпрограммам — до 20% показателей (индикаторов), по пяти госпрограммам — до трети, а по девяти госпрограммам — более 30%.

2020 год еще не начался, но риски того, что почти двадцать процентов показателей или индикаторов государственных программ Российской Федерации не будут достигнуты, уже очевидны. Как и то, что министерства получат на госпрограммы в 2020 году на 600 млрд рублей больше, чем планировалось в марте этого года. Как синтезировать прирост в 600 млрд рублей и одновременно 20% потенциального убытка с точки зрения доверия правительству — пусть на этом этапе решают депутаты Государственной думы. А правительству Российской Федерации пора определиться: либо самому вздохнуть и дать другим выдохнуть, либо выдохнуть, но другим придется задохнуться в бесконечных стратегиях, программах и доктринах, целях, индикаторах и показателях.