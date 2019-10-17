9 октября турецкий президент Эрдоган отдал министру национальной обороны Турции Хулуси Акару приказ о начале антитеррористической операции «Источник мира».

Wikipedia.org Этнографический Курдистан на территории Турции, Сирии, Ирана и Ирака

Заявленная цель операции — устранение террористической угрозы в отношении Турции, разрушение зоны у южных границ Турции, которая сейчас «под контролем террористов» и обеспечение мира и стабильности в Сирии.

Реальная цель — разгром курдских отрядов народной самообороны (мужских YPG и женских YPJ) в сирийско-турецкой приграничной полосе (глубиной 32 километра), ликвидация курдского квази-государства Рожава и расселение на этой территории более чем одного миллиона сирийских беженцев. На втором этапе — установление временного контроля над левобережьем Евфрата в треугольнике Ракка — Дэйр-эз-Зор — Яарубия с расселением в этом регионе трех миллионов беженцев.

На роль «террористов» Анкара волевым решением назначила курдов — древнейшее автохтонное население Ближнего Востока, чьи предки еще в VI—V веках до новой эры не без успеха воевали с ахеменидской Персией.

И Турцию можно понять… С курдами у них хватает проблем на юго-востоке своей страны. Курды составляют от 15 (по данным турецкой «KONDA. Исследования и консалтинг») до 25 (по данным «Курдского института в Париже») процентов населения Турции, причем значительная его часть занимает юго-восток Анатолии. И с 1978 года по настоящее время между турками и курдами тлеет постоянный конфликт, часто уже описываемый в терминах гражданской войны. По данным «Международной кризисной группы», с июля 2015 года в результате этого конфликта погибли 2 758 курдских повстанцев, 1215 сотрудников турецких сил государственной безопасности и 713 неизвестных лиц и мирных жителей.

(сс) Kurdishstruggle Курды

А юго-восток для Турции — это энергетическое будущее. На турецкой части Евфрата построено семь крупных гидроэлектростанций, на Тигре — еще четыре. В сумме в 2014 году это давало стране 64 гигаватта электроэнергии. И амбициозный план Анкары предполагает к 2023 году (к столетию республики) достичь 100-гигаваттного рубежа. А что может быть «удобнее» для хорошей диверсии, чем, например, 207-метровая плотина гидроэлектростанции Кебан?

Кроме того, перед Анкарой назойливо маячит прецедент. Еще в 1967 году Израиль оккупировал Голанские высоты (сирийская провинция Кунейтра), безмятежно игнорировал мировое негодование, а 25 марта 2019 года Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот. Для Израиля Голаны — это территория, которая прикрывает его главный питьевой «водный актив» — Тивериадское озеро (Кинерет). Если евреи могут так защищать свое водное богатство, то почему этого нельзя делать туркам?

Deror avi Тивериадское озеро

Но и курдов надо понять… Это самая крупная «несуверенная национальность» в мире. Традиционно считается, что их в мире от 36 до 40 миллионов. По данным парижского Курдского института — до 46,5. Подавляющая часть из них живет в компактном регионе юго-востока Турции, севера Сирии, запада Ирана и севера Ирака. В таких условиях стремление национальности к суверенитету становится просто неизбежным, хотя бы из чувства исторической справедливости.

Но курды доказывали свои права еще и оружием. Когда государственные армии Ирака и Сирии, обгоняя собственный визг, бежали от бойцов игиловского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Халифата», курды были первые, кто остановил «черных бойцов» в битве при Кобани в октябре 2014 года. А после этого сумел изгнать «Халифат» с территории левобережья Евфрата: правда, в составе проамериканского альянса «Демократические силы Сирии» и при поддержке американской авиации, поставок оружия и, главное, боеприпасов. В результате на северо-востоке Сирии была создана Рожава, самопровозглашенное и самоуправляемое государственное образование со столицей в городе Камышлы.

И уж совершенно необходимо понять сирийцев… Потому что для сторонников когда-то «Умеренной оппозиции» (ССА, Свободная сирийская армия), ныне — турецких ауксиллариев, это единственная возможность вернуться в Сирию не с поникшей головой побежденных, а с перспективой даже вхождения во власть. А для легитимного режима Башара Асада это реальная возможность получить контроль над левым берегом Евфрата, утерянный Башаром во время войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «подобранный» курдами в конце 2017 года.

Kremlin.ru Башар Асад

На момент написания этого текста (17 октября) турецкая армия и ее сирийские прокси-«оппозиционеры» перерезали стратегическое сирийское шоссе №4 (Алеппо — Хасеке) и захватили два крупных региона в северной Сирии в районе городов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. В последнем городе еще сопротивляются курдские YPG, но, судя по оперативным картам, он уже окружен.

Но главной своей цели — создания «зоны безопасности» — Анкара явно не достигла. Она не рискнула атаковать Камышлы, столицу Рожавы, и, похоже, втянулась в затяжные бои с курдами около Тель-Тампа (район Рас-эль-Айна) и деревни Жалба (около Тель-Абъяда).

Но без помощи курды все равно обречены. Они были великолепны в скоротечных огневых контактах против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по праву заслужили название «лучшая пехота Ближнего Востока». Но против регулярной армии Турции у них шансов нет. Потому что у них нет своей авиации и дальнобойной артиллерии, а американцы предали своих союзников. 6 октября, после телефонного разговора с Эрдоганом, президент Трамп заявил, что США не будут принимать участия в военной операции Турции на севере Сирии «и даже находиться поблизости». И предложил защищать курдов хоть России, хоть Китаю, хоть Наполеону Бонапарту (намек на Макрона?). И американцы начали вывод своих войск из северной Сирии.

Тем самым сделав все, чтобы основным пользователем турецкого «Источника мира» стал Башар Асад. Курды очень хотели суверенности, но они остались без боеприпасов, у них не было другого выхода. Сами бойцы YPG мне рассказывали: «Американцы привозили нам много «Джавелинов» и ПЗРК. Но производства боеприпасов у нас они не создали. Поэтому сейчас снарядов и ракет у нас максимум на неделю активных боев. После этого мы голые».

Еще 10 октября заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Сирия не будет вести переговоры с курдскими силами на севере Сирии. Но уже 12-го, на четвертый день турецкого вторжения на российской военной базе Хмеймим представители сирийского руководства, прибывшие из Дамаска, встретились и сели за стол переговоров с курдскими командирами и племенными вождями. Стороны договорились обсудить будущее управление территориями на севере Сирии в ближайшем будущем; однако сейчас важно помешать турецкой армии и ее союзникам взять под контроль территории к востоку от Евфрата. То есть с этого момента можно говорить о появлении сирийско-курдского военного альянса, при скромном участии российских ВКС.

И в результате Асад (и стоящие рядом русские), похоже, получит то, о чем не могли мечтать даже на пике своих военных успехов в 2018 году:

Сирийская правительственная армия вошла в покинутый американцами Манбидж, в недавнем прошлом — крупнейший курдо-американский опорный пункт на правом берегу Евфрата;

вошла в Ракку и получила контроль над плотиной Табка — крупнейшим гидротехническим сооружением на сирийском Евфрате;

заняла значительную часть Хасеке, столицы крупнейшей провинции Рожавы;

впервые за несколько лет получила доступ к северо-восточному пограничному переходу из Сирии в Ирак в городе Аль-Малкия;

и, под журчание «Источника мира», российские ВКС осуществили самую крупную за последнее время атаку на провинцию Идлиб, стремясь уничтожить наступательные способности закрепившихся там джихадистов.

Война в провинции Идлиб

Возникает вопрос — а кто будет платить за все эти удовольствия? И кажется, что Европа. ЕС дружно осудил турецкое вторжение и, очевидно, рассердил Эрдогана. А у Реджепа в руках могучее оружие — 3,6 миллиона сирийских беженцев, от которых уже устали в Турции и которых совсем не хотят видеть в Старом Свете. И Анкара сейчас может решить, что если европейцы протестуют против размещения сирийских беженцев в Сирии, то, значит, следует прикрыть глаза на их стремление в Европу. А ведь Брюссель уже заплатил Анкаре за сдерживание этого потока семь миллиардов долларов.

Но это былое. А сейчас «если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию «Источник мира», то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу» (Реджеп Эрдоган, 10 октября). И среди этих беженцев могут быть очень серьезные ребята. В тюрьмах Рожавы, под охраной курдов, находится более 12 000 бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта проблема настолько беспокоит европейцев, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан даже прибыл, только почему-то в Ирак, ради обсуждения этой проблемы. Курдское ANF, Firat News Agency, в это время брызгает керосинчиком в костер опасений, публикуя кадры бегства боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрьмы под Камышлы после турецкого артобстрела.