Началась эта история в 2007 году, когда летчик-испытатель СССР, член Союза ветеранов Сирии, журналист и писатель, автор книг и сценариев фильмов, в том числе и знаменитого телесериала «Крылья Отчизны», лауреат международных премий, Мстислав Листов написал письмо в московский Департамент культуры. В письме он предложил присвоить почётное наименование одной из московских библиотек. Но задолго до этого Мстислав Листов, Герой Советского Союза Игорь Волк и коллеги по российскому Фонду «Мир Сент-Экзюпери», основанному в 2001 году после организации ими прекрасно прошедшего в Российской Государственной библиотеке торжественного вечера в честь 100-летия Сент-Экзюпери, обратились к Л. И. Швецовой с просьбой взять под свой патронаж создание культурного центра в честь всемирно известного и любимого в нашей стране писателя-лётчика.

Антуан де Сент-Экзюпери

Дважды Л. И. Швецова собирала совещание в мэрии с участием М. Листова и И. Волка, обсуждала пути решения проблемы.

«Сент-Экзюпери — это хорошо, — сказала тогда Людмила Ивановна. — «Маленького принца» у нас знают и любят, я и сама его с удовольствием перечитываю. А биография Экзюпери, погибшего в боях с фашизмом, как и рассказы о полку «Нормандия-Неман» и подвигах советских летчиков в годы войны, и рассказы о космонавтах, послужат патриотическому воспитанию наших детей и молодёжи. Учреждение культуры с именем Сент-Экзюпери нужно Москве, так что действуйте, а я поддержу, тем более мы с вами коллеги» (в 1973 году Л. Швецова окончила Харьковский авиационный институт по специальности «инженер-механик по самолётостроению» и работала конструктором в ОКБ имени Антонова. — Ред.).

Официальный сайт библиотеки Праздничный вечер в честь 65-летия Великой Победы в Библиотеке № 7— Культурном центре имени Антуана де Сент-Экзюпери

Сказано — сделано. Уже в 2008 году в Москве на базе библиотеки № 11 во 2-м Красносельском переулке появилась Библиотека имени Антуана де Сент-Экзюпери, наименованная с личного и нотариально заверенного согласия наследников, прибывших в Москву. Учреждение культуры официально получило авиакосмическую специализацию (на то есть официальный документ) и стало развивать связи с Францией на основе уникальных традиций сотрудничества в области воздухоплавания, авиации и космонавтики.

Мстислав Листов тогда возглавил отдел, в результате деятельности которого библиотека кардинально преобразилась, в ней появились целевой, авиакосмический, книжный (около 1000 наименований) и медиафонды, авиатренажер, фотоэкспозиция о русской авиации, уникальная музейная экспозиция, посвященная Сент-Экзюпери и авиакосмическому сотрудничеству между Россией и Францией.

В 2014 году М. Листов возглавил Библиотеку — Культурный центр им. А. Сент-Экзюпери, а первым председателем Попечительского совета стал Герой Советского Союза, легендарный летчик-испытатель и космонавт СССР Игорь Волк.

Можно долго перечислять сделанное за эти годы Мстиславом Листовым, Библиотекой — Культурным центром и Фондом развития гуманистических идей и философии Антуана де Сент-Экзюпери «Мир Сент-Экзюпери». Тут и цикл вечеров «Авиация и культура» для молодежи и ветеранов (прошло более 100 вечеров, посвященных знаменитым авиаторам, конструкторам, космонавтам), и патриотические уроки в семи московских школах и гимназиях; и налаженные тесные связи с Центральным офицерским клубом ВКС, офицерским клубом «Семейные традиции», российской Ассоциацией «Нормандия — Неман», Союзом женщин-летчиц «Авиатриса», «Летным братством» и даже с Зиновьевским клубом МИА «Россия сегодня». — Это и присвоение по ходатайству М. Листова и И. Волка московской школе № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Валентины Гризодубовой, и создание здесь в 2014 году одного из лучших в Москве Музейного комплекса истории авиации и космонавтики, а также династии отца и дочери Гризодубовых.

Мстислав Листов ИА Красная Весна Бюст Сент-Экзюпери, переданный Россией Франции

Среди молодых ребят, получивших в Библиотеке — Культурном центре им.А. де Сент-Экзюпери заряд патриотизма и мужества, был и Максим Моисеев — курсант школы-интерната с первоначальным лётным обучением, впоследствии бортпроводник, погибший при спасении людей из горящего самолета в «Шереметьево»…

Можно вспомнить и первый видеомост Москва — Париж, где десятки подростков Клуба «Авиатор» Е. Мартенюка общались «вживую» с подполковником Эрве де Сент-Экзюпери, и первый Международный творческий фестиваль «Мир Маленького принца», проведенный в Москве, во Франции и на Полюсе холода в Оймяконе (Якутия); и прошедшую в Минске 1-ю Международную конференцию «Авиация партизанам в годы Великой Отечественной войны, и великолепные «Библионочи» с оригинальными программами для детей и взрослых; и с успехом проведенную в МИДе России и в посольстве Франции в Москве уникальную выставку о сотрудничестве русских и французских авиаторов в годы Первой мировой войны.

И, наконец, в 2018 году М. Листов, продвигавший этот проект почти семь лет, передал в дар Франции созданный российским скульптором И. Черапкиным и меценатом М. Сердюковым бронзовый бюст Антуана де Сент-Экзюпери, отправленный в Париж диппочтой при содействии посла Франции в России и торжественно открытый 31 мая 2019 года в Сан-Рафаэле, на Лазурном Берегу, где в 1934 году пилот Сент-Экзюпери испытывал гидропланы и чудом остался жив. Бюст был установлен перед Лицеем Сент-Экзюпери в присутствии наследников, Франсуа д`Аге, мэра города Ф. Маскелье, посла России В. Егошкина и многих известных деятелей.

Мстислав Листов ИА Красная Весна Жители Сан-Рафаэля (Франция) фотографируют созданный в России бюст Сент-Экзюпери

Торжественно прозвучали гимны Франции и России!

А М. Листову хотелось сделать еще больше: создать Клуб молодых пилотов «Взлёт» им. И. Волка, Клуб «Маленький принц» для детей и «Космический клуб Ивана Ефремова» для любителей научной фантастики. В прошлом году начата работа по проекту создания авиасквера «Маленький принц»… Несколько лет назад по его инициативе совместно с выпускниками — дизайнерами МАРХИ был подготовлен проект реконструкции Библиотеки — Культурного центра, представленный на конференции в Париже, этот проект был включен в целевую городскую программу «Культура Москвы 2012−2016», но по весьма странным причинам (для недогадливых) остался на бумаге.

О Библиотеке — Культурном центре Экзюпери вскоре узнали за пределами Москвы и России — появились единомышленники и почитатели творчества Сент-Экзюпери в Якутии, Крыму, Донецке, Белоруссии, Италии и, конечно, во Франции. Мстислав Степанович в 2000 году установил прочные контакты с живущими во Франции наследниками Сент-Экзюпери, которые, побывав на торжественном праздновании 100-летия Сент-Экзюпери в Москве, дали нотариально заверенное согласие на присвоение московской библиотеке имени легендарного писателя-пилота. Теплые отношения сложились с племянником писателя, подполковником ВВС Франции Эрве де Сент-Экзюпери и его дочерью Альбан, которая именно после встречи семьи Эрве де Сент-Экзюпери с И. Волком и М. Листовым в Москве в 2013 году решила стать летчицей. И сегодня Альбан и ее отец — единственные лётчики из всех ныне живущих потомков Сент-Экзюпери. Недавно мировая пресса сообщила о сенсационном полёте отца и дочери Сент-Экзюпери по маршруту их легендарного предка из Тулузы в Даккар (Сев. Африка), уже появился фильм об этом уникальном перелете.

Гостем библиотеки был и Ж.-Ш. де Вогюэ — внук самого близкого друга Сент-Экзюпери, сюда приезжали атташе ВВС Франции и главы военной миссии французского посольства в Москве.

В 2016 году Мстислава Листова, Тамару Гвердцители и Кирилла Привалова наградили золотыми медалями «Ренессанс Франсез». Награда учреждена в 1915 году президентом Пуанкаре. По этому случаю Библиотеку — Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери в Москве посетила французская делегация. Высокую оценку работе Мстислава Листова дала посол Франции в России Сильви Берманн, отметившая большой вклад Мстислава Степановича в развитие добрых отношений России и Франции, а пять лет назад при встрече в посольстве премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро выразил М. Листову благодарность за сохранение памяти о советско-французском сотрудничестве в годы Первой мировой войны, развитие российско-французских связей и народной дипломатии.

— А в чем проблема-то? — спросит читатель. — Ну, работает человек, занят полезным делом, все его благодарят, и, слава Богу, никто ему не мешает…

Вот насчет «не мешает» и поговорим.

Кажется, таких, как Мстислав Листов, чиновники должны носить на руках — ведь энтузиасты делают то, до чего у государственных мужей не доходят ни голова, ни руки. Но его решили не носить на руках, а… «вынести» из библиотеки!

Мстислав Листов ИА Красная Весна Розы в Средиземном море на месте гибели Антуана де Сент-Экзюпери

С 1 декабря 2015 года Листов стал заведующим библиотекой, эту же должность он почему-то «временно» занимал до 19 марта нынешнего года, причем каждый год эта «временность» возобновлялась в течении одного дня. — Но Листова упорно назначали только на один год, при этом убежденно говорили, ну так ведь завтра снова на должность поставим, и уговаривали подписать дополнительное соглашение на зав. сектором под названием «Культурный центр имени А. де Сент-Экзюпери» (который существовал только на бумаге), а на следующий день снова назначали заведующим библиотекой, и эта карусель продолжалась до 15 февраля 2019 года, когда закончился очередной «временный» срок. И вот тут вдруг (с чего бы это ?!) М.С.Листова вновь «понизили» до заведующего сектором и… оставили окончательно.

— Было сделано все, чтобы немотивированно и бессовестно «отодвинуть» меня от управления библиотекой, — говорит Мстислав Степанович. — Моя активность начала тяготить «заточенную» на коммерческие прожекты гендиректора Центральной библиотечной системы ЦАО Марианну Левитову. Так действуют наперсточники на улице, мошенники.

И в ход была пущена проверенная «фирменная метода» устранения неугодных. В марте сего года заведовать библиотекой имени Сент-Экзюпери Левитова поставила гражданку И. Шипилову, зав. библиотекой им. Н. Погодина, не имеющую необходимого представления ни о творчестве и жизни Сент-Экзюпери, ни об аэрокосмической сфере, ни об истории российско-французских отношений.

Весьма вероятно, такая рокировка была призвана отстранить М. Листова от принятия решений, а потом «тихой сапой» (основания для этого известны) ликвидировать и Библиотеку — Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери. Им нужны площади под сдачу в аренду, М. Левитова и не скрывает, что главное для неё деньги.

Я никогда не держался за место заведующего, отдавая 11 лет ежемесячно треть из своего жалования 30 тысяч. Мне за дело обидно, ведь эти коммерсанты от культуры разрушают то, что создавалось много лет… А главное, от своего глухого невежества и непонимания последствий они рушат то немногое, что сегодня дает возможность воспитывать молодое поколение на героических примерах наших авиаторов и космонавтов, а также сохранять и расширять русско-французские отношения.

Мстислав Листов на открытии памятника Сент-Экзюпери во Франции

С марта 2019 года в правительство Москвы и СМИ полетели письма от москвичей, обеспокоенных судьбой центра Экзюпери. Писали в «Литературную газету» и не только.

«Есть веские основания полагать, что основанная под именем Сент-Экзюпери библиотека — культурный центр будут упразднены, это лишь вопрос времени, — говорится в письме, направленном в «Литературную газету» группой Героев Советского Союза и России, летчиков-космонавтов, генералов авиации, депутатов, дипломатов и писателей. — Действия чиновников среднего звена в отношении уникальной библиотеки — прямое тому подтверждение. А их ответы противоречат их же утверждениям…»

Ответы на письма-протесты, действительно, больше напоминали наскоро состряпанные под копирку дежурные отписки. Но все письма в защиту, направленные в разные инстанции, от администрации президента до мэра Москвы, приходили к гендиректору ЦБС ЦАО Левитовой. Естественно, и ответы вышестоящих инстанций оказывались написанными как под копирку.

Новый начальник Управления по развитию культурных центров М. Кочерга — бывший сотрудник Ставропольской прокуратуры (какое отношение он имеет к московской культуре?) — отвечает на многочисленные письма отписками в пять строчек и прилагает всем ответ генерального директора ЦБС ЦАО Левитовой (до 35 лет продававшей автомобили в интернете).

Нынче культурой должны командовать пресловутые менеджеры, от настоящей культуры далекие, но зато разбирающиеся в нюансах сдачи в аренду библиотек и прочих учреждений. И все видят, что с этой командой озабоченных прибылью «менагеров» ничего нельзя поделать, потому что «менагеры» — ребята до невозможности хваткие, нахрапистые и всякими там интеллигентскими рефлексиями не заморачивающиеся.

В свое время, когда жалобы на фокусы «менагеров» дошли до заместителя мэра Людмилы Швецовой, она, убедившись в справедливости их требований, написала письмо Сергею Собянину.

«Предлагаемая реорганизация Библиотеки может нанести непоправимый урон ее деятельности, поставив под угрозу сохранность уникальных фондов и парализовав работу в рамках сформировавшейся авиакосмической специализации, — писала Людмила Ивановна. — Учитывая особую роль Библиотеки — Культурного центра в российско-французском культурном обмене и ее уникальную для России специализацию, а также неоднозначную реакцию на принимаемые меры по «оптимизации» деятельности этого учреждения культуры, прошу Вас, уважаемый Сергей Семенович, рассмотреть возможность положительного решения вопроса о сохранении Библиотеки — Культурного центра им. А. де Сент-Экзюпери в существующем виде». Это было написано за 10 дней до ухода Л. И. Швецовой из жизни.

Мстислав Листов ИА Красная Весна Письмо вице-мэра Людмилы Швецовой мэру Москвы Сергею Собянину в поддержку Библиотеки — Культурного центра им. А. де Сент-Экзюпери

Тогда адепты «оптимизации» временно притихли, но после смерти Швецовой атаки возобновились с новой силой.

«Нельзя бездумно разрушать то, что сегодня приносит пользу нашим ветеранам, молодежи и стране, способствует расширению межнационального и международного общения, — писала мэру Москвы ветеран войны Г. Брок-Бельцова, служившая в годы войны штурманом пикирующего бомбардировщика 125-го гвардейского, Борисовского авиаполка имени Героя Советского Союза Марины Расковой. — Истинная причина в том, что М. Листов мешает некоторым бюрократам превратить уникальное учреждение культуры в кормушку. А ведь такое учреждение у нас одно, и не только в Москве, но и в стране!..»

Были и обращения в Департамент культуры Москвы, и к его руководителю Александру Кибовскому. Однако ни глава Департамента, ни кто-либо из его заместителей в Библиотеке — Культурном центре Сент-Экзюпери так и не побывал.

Летом к А. Кибовскому по телефону обратился председатель Московского Совета ветеранов Владимир Долгих. Руководитель Департамента заверил Владимира Ивановича в том, что примет Мстислава Листова и даже дал номер телефона для связи с ним, однако этого так и не случилось, а неоднократные попытки дозвониться до главного культурного начальника столицы успеха не имели. — Кибовского дезинформируют чиновники, аффилированные с М. Левитовой, в ответах на многочисленные обращения они искажают ситуацию, грубо передергивают факты вопреки имеющимся документам, — говорит Мстислав Степанович. — Полагаю, сам руководитель Департамента культуры уже ничего менять не станет, ведь тогда получится, что он признает свою ошибку в сложившейся ситуации… Председателю Совета общероссийской организации «Офицеры России» Герою России С. Липовому, также дозвонившемуся А. Кибовскому, тот ответил, что дает возможность М. Листову самому выбрать себе преемника… А на каком основании, прежде всего, эта замена потребовалась?! Интересно, если книгу Кибовского «500 неизвестных» передать другому автору и сказать, что это не помешает ее пропагандировать, — он на это согласится? Почему же он считает, что я должен передать свое детище в руки некомпетентных чинуш, озабоченных только получением прибыли? И почему к руководству библиотекой пытаются привести людей, не знающих ни творчества Сент-Экзюпери, ни авиакосмической специфики, ни истории российско-французских отношений? Это же все равно, что посадить за штурвал самолета безграмотного пилота и ожидать, когда он угробит и себя, и машину!..

Premier.gov.ru Руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский

На днях г-жа М. Левитова привела в библиотеку «новую заведующую», ранее она заведовала Библиотекой им. А. Пушкина, а также была председателем профсоюза библиотечных работников. Год назад с ней расторгли контракт. И та же М. Левитова весной её предлагала поставить зав. отделом обслуживания. Она, как и прежняя, не знает элементарных вещей, связанных с Сент-Экзюпери и спецификой нашей библиотеки, значит, ее задача — развалить то, что создавалось 11 лет.

Я ни с кем под руководством М. Левитовой работать не буду, да и не имею права, — говорит Мстислав Листов.

Возможно, кто-то знает и ответ на вопрос, для чего в Москве существует Дирекция по развитию культурных центров (50 человек), — а в Департаменте при этом Управление по развитию культурных центров? Сотни миллионов казенных рублей уходят на то, чтобы эти структуры фактически дублировали работу друг друга.

Итак, резюмируем. Все письма от Героев Советского Союза и России, военных летчиков, космонавтов и ветеранов войны исправно переправлялись в Департамент культуры, а оттуда в Центральную библиотечную систему ЦАО, то бишь, к пресловутой М. Левитовой.

Классический пример таких отписок, — ответ из аппарата мэра и правительства Москвы, точнее, из Управления государственной службы и кадров столичного правительства, отправленный 5 сентября 2019 года за подписью заместителя начальника Управления Л. В. Анискиной в ответ на обращения общественности и нескольких Героев Советского Союза и России к В. В.Путину. Если коротко изложить сей опус, то получится:

— все, что касается Сент-Экзюпери, — личное дело Листова, поскольку формально он работает сотрудником ГБУК Москвы «ЦБС ЦАО» и Сент-Экзюпери к исполнению его служебных обязанностей не имеет никакого отношения. Здесь же сказано, что аэрокосмический статус библиотеки в приказе о создании не отражен, а значит, нет такого статуса, — хотя, опять же, аэрокосмический статус центра Сент-Экзюпери подтвержден приказом Департамента культуры № 171 от 26 февраля 2006 года и письмом и.о. руководителя Департамента.

Cbscao.ru Левитова Марианна

Наконец, г. Анискина поведала публике, что «информации о письменном согласии наследников Сент-Экзюпери на присвоение имени писателя Библиотеке — Культурному центру имени Сен-Экзюпери нет», — что является полной неправдой. Дальше г. Анискина сообщает, что мероприятий, о которых Листов не отчитывался в ЦБС ЦАО, в природе не существует, и, оказывается, в Москве полно аэрокосмических библиотек, — вроде как одной больше, одной меньше — не беда…

Но это еще что!

Вот ответ на отправленное 18 сентября письмо Героев Советского Союза В. Горового и В. Гасояна с просьбой, наконец, разобраться в сложившейся ситуации вокруг центра Сент-Экзюпери и организовать встречу с мэром Москвы, 27 сентября из Управления по организации работы с документами правительства Москвы пришел ответ, достойный полного цитирования: «В соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение направлено для рассмотрения по компетенции в организацию: Департамент культуры Москвы (тел. 8−495−530−21−87, 8−495−680−34−33). Консультант Жукова О. В.».

Возмутительно, правда?! Герои Советского Союза сообщают в мэрию, что при молчаливом согласии Департамента культуры разрушается Библиотека — Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери, — а мэрия переправляет это письмо… в Департамент культуры. Видимо, какие-то чистые и наивные люди в мэрии уверены, что теперь этот Департамент сделает сам себе аутодафе?

— До каких же пор будут продолжаться в Москве интриги и бюрократические маневры вокруг учреждения культуры, носящего имя автора второй из самых читаемых в мире книг после Библии? — с горечью спрашивает Герой Советского Союза Владимир Гасоян, удостоенный этого звания за уничтожение главаря вооруженных террористов, пытавшихся 8 ноября 1983 года угнать в Турцию пассажирский Ту-134А. — Это, наверное, одному Богу известно. Неужели непонятно, что конфликт в библиотеке Сент-Экзюпери — это конфликт интересов, когда человек хочет и может работать, а желающие его убрать — хотят зарабатывать? — Похоже, сегодня мы становимся заложниками бюрократов и мздоимцев на своей земле, в своей стране»!

Мстислав Листов ИА Красная Весна Письмо создателя Библиотеки — Культурного центра им. А. де Сент-Экзюпери Мстислава Листова мэру Москвы Сергею Собянину

Мстислав Листов ИА Красная Весна Письмо создателя Библиотеки — Культурного центра им. А. де Сент-Экзюпери Мстислава Листова мэру Москвы Сергею Собянину

С эпистолярными опытами московских чиновников знакомы уже и французы. Вот письмо от 31 октября 2013 года за номером 01−09−2226/3 и.о. руководителя Департамента культуры Москвы Е. Зеленцовой на имя наследника Антуана де Сент-Экзюпери, полковника ВВС Франции, Эрве де Сент-Экзюпери, обратившегося к мэру Москвы с просьбой о поддержке и развитии Библиотеки им. А. де Сент-Экзюпери в Москве. Из этого письма следует, что «библиотека финансируется в рамках государственного задания на текущий год, а мероприятия библиотеки находят финансовую поддержку Департамента культуры Москвы, — неоднократно на реализацию различных проектов библиотека получала гранты, выделяемые правительством Москвы на развитие культуры». Но это чистейшая неправда или… деньги выделялись, но ушли в иные руки.

Несколько лет назад нам понадобилась финансовая поддержка на проведение юбилея «Маленького принца» — вспоминает Мстислав Листов. — Тогдашний начальник Управления культуры ЦАО Р. Крылов-Иодко позвонил и сказал, что выделил нам 250 тысяч рублей, необходимо подойти к Левитовой и затребовать под смету эти средства. Прихожу к Левитовой, та ответила, сделав «большие глаза», что у неё денег нет и не было. Или начальник управления говорил неправду? — Этого не могло быть.

Пришлось, как всегда, делать все за свой счет.

А вот еще одна любопытная история. Когда по инициативе и при участии М. Листова в МАРХИ сделали эффектный дизайн-проект реконструкции Библиотеки им. А. де Сент-Экзюпери, он был включен в Целевую городскую программу «Культура Москвы 2012−2016 гг.», однако финансирования так и не состоялось. Потом уже в 2016 году чиновники объяснили, что «надо было попасть в адресный перечень»: то есть Листов должен был сам догадываться о нюансах культурной жизни столичных бюрократов, чтобы получить бюджетные средства, а раз не догадался, пеняй на себя…

А как гениально умеют наши чиновники подгадывать к датам! В самом деле, гонения на центр культуры им. А. де Сент-Экзюпери и его создателя возобновились в 2019 году, когда исполнилось 60 лет первому изданию «Маленького принца» в СССР и 75 лет со дня гибели А. де Сент-Экзюпери.

Любопытно, что придумают господа гонители в 2020 году, когда мир будет отмечать 120-летие со дня рождения великого писателя и летчика?

Возможно, выход из ситуации в передаче Библиотеки — Культурного центра А. де Сент-Экзюпери в ведение федерального Минкульта. И чтобы центром руководил компетентный человек Мстислав Листов, а не засланцы из мира коммерции, которые вдруг стали «начальниками от культуры».

Французские наследники категорически не согласны со сложившейся вокруг Библиотеки — Культурного центра им. А. де Сент-Экзюпери ситуации и обратились в МИД РФ и к президенту.

1-й Юношеский литературный марафон в честь юбилея Антуана де Сент-Экзюпери в Библиотеке — Культурном центре

Что будет, когда дело дойдет до международного скандала?

Возможно, после скандала до «культурных» начальников дойдет, что Библиотека — Культурный центр им. А. де Сент-Экзюпери работает в русле российско-французского Трианонского диалога, учрежденного 29 мая 2017 года президентами России и Франции. Его главная задача как раз и заключается в налаживании и расширении неправительственных контактов между российской и французской общественностью.

Возможно, с этим не согласны некоторые «особо продвинутые московские чиновники от культуры» — но чиновник, не согласный с политикой своего государства, должен писать заявление об отставке, а не развлекаться за государственный счет изобретением дурацких отписок и загранпоездками…

Не надо быть пророком, чтобы сообразить — некомпетентное руководство и тотальная коммерциализация ведут к ликвидации центра Сент-Экзюпери. А это, в свою очередь, так же неизбежно вызовет отрицательную реакцию французской стороны. И если потерявшие терпение наследники Сент-Экзюпери во Франции отзовут согласие на наименование Библиотеки — Культурного центра центра из-за противоречащих положениям Трианонского диалога действий московских «культурных» начальников, это неизбежно вызовет новую волну антироссийской кампании и русофобские публикации не только во французских СМИ.

Нетрудно предположить, что на заклание в Москве в таком случае отдадут мелочевку вроде боссов от культуры окружного масштаба. Защищать их никто не станет — незаменимых у нас нет, а охотники на тепленькое местечко отыщутся всегда…

Борьба Мстислава Листова и наших Героев, деятелей авиации и космонавтики, культуры и образования с чинушами — это не война за кресло заведующего библиотекой. Скорее, это война тех, кто защищает общественные интересы, с теми, чей общественный интерес умещается в собственном кармане и у кого, по выражению классика, «на устах мед, а на сердце лёд»!

И еще. История с центром Сент-Экзюпери — хорошая иллюстрация отношения чиновников к любой инициативе снизу. Безнаказанно такие инициативы у нас не проходят! Ростки любой инициативы — а это и есть ростки гражданского общества, о необходимости которого регулярно трындят хитроглазые чинуши всех рангов, — либо сами уничтожают на корню, либо не поливают до тех пор, пока эти ростки на том же корню не засохнут к чертовой матери. Почему? Да потому, что они смертельно опасны для чинуш. Ведь вдруг оказывается, что дело можно делать и не по указке «сверху», и не из-под руководящей палки, а все эти «планы мероприятий» и прочие казенные бумажки — от лукавого. Однако надо же как-то людям показать свою необходимость — вот «контора» и пишет. Только дело стопорится. — Доколе?

Вместо эпилога

В субботу 19 октября Мстислав Листов направил в СМИ следующее письмо: «С 13 октября 2019 года созданная 11 лет назад Библиотека-Культурный центр им. Антуана. де Сент-Экзюпери фактически уничтожена действиями московской культурмафии. Всё оформление и материалы демонтированы. Честь имею. Мстислав Листов».