По большому счёту, цикл из семи романов, объединённых общим названием «Сокровища Валькирии», можно назвать нашей альтернативой «Маятнику Фуко» Умберто Эко и «Коду да Винчи» Дэна Брауна. Конспирология как она есть, но только в русском варианте, лесная, дремучая, заповедная.

Книги Сергея Алексеева из цикла «Сокровища валькирии»

По сюжету в СССР существовал секретный историко-археологический институт, который за годы своей деятельности нашёл в старинных кладах по всему земному шару не один десяток тонн золота и драгоценностей. В девяностые этот институт, как и многие другие, закрывают, сотрудники разбредаются по миру, наработки перепадают случайным конторам и фирмочкам, как нашим, так и зарубежным.

Одной из главных загадок, которую безуспешно пытался «расколоть» институт, были таинственные «сокровища Вар-Вар», упрятанные, по слухам, где-то глубоко в Уральских горах. Бывший сотрудник Русинов по прозвищу Мамонт даже после закрытия института на свой страх и риск продолжает поиски. Но интересуют его даже не столько сами сокровища, сколько те, кто собирает и охраняет их. Косвенные признаки говорят, что это огромная и разветвлённая организация, для которой не существует государственных границ. «Своеобразная масонская ложа с иерархией, степенями посвящения в тайну, с полным иммунитетом к ценностям окружающего мира». Члены её поклоняются солнцу, в девяносто лет выглядят максимум на пятьдесят и явно владеют какими-то древними мистическими знаниями.

В поисках этой организации Мамонт колесит по Уралу. Параллельно аналогичные поиски ведёт некая шведская фирма, получившая разрешения на свои изыскания у первых лиц российской власти. То тут, то там мелькают члены экспедиции, отправившейся на поиски «сокровища Вар-Вар» и бесследно исчезнувшие в 20-е годы прошлого века. При этом они непостижимым образом сохранились в силе и здравии до наших дней. Институт в своё время долго и пристально изучал одного из них, случайно попавшего в его сети. По виду он бомж-бродяга, но при этом умный, образованный, свободно владеющий хинди. Ещё про него известно, что он не раз бывал в Индии и в его судьбе принимал участие ни много ни мало сам Джавахарлал Неру, индийский премьер-министр с 1947 по 1964 годы.

Джавахарлал Неру

Надо отметить, что как приключенческая литература «Сокровища Валькирии» (по крайней мере, первые три книги) держат планку довольно высоко. Помимо мощной конспирологической основы, тут есть множество «пунктов», неизменно привлекающих внимание читателей всех возрастов: путешествия, войны спецслужб, НЛО, снежный человек, знаки и пророчества, древние клады в недрах лесов и гор. Ну и любовь, куда ж без неё. Всё это крепко увязано и лихо закручено. Судя по отзывам в интернете, Сергею Алексееву и его романам многие обязаны бессонными ночами под шелест страниц.

В основе сюжета лежит идея об арийском происхождении славянских, скандинавских, германских народов и существовании единой «Северной цивилизации» с центром на Урале (он же знаменитая Гиперборея). Соответственно в книге много внимания уделяется родству русского и санскрита — языков, происходящих из общего корня — древнеарийского языка. «Таинственный и мудрый язык древних ариев очень прост и доходчив для всякого русского, познавшего глубину своего языка от рождения, что, привыкнув к нему, можно на слух понимать, о чём говорят жители Северной Индии, и что знаменитый тверской купец Афанасий Никитин, не имея никакой подготовки, заговорил по-индийски, и что ходил он туда не лошадь свою продавать, а выполняя какую-то загадочную миссию — иначе бы его не впустили в главную святыню — храм Парват».

O-planete.ru Памятник Афанасию Никитину в Твери (фрагмент)

Сергей Алексеев давно и основательно подвизается в том, что российский лингвист А.А. Зализняк несколько пренебрежительно назвал «любительской филологией» (она же «криптолингвистика», она же «антилингвистика», она же «лингвистика наивная»). Я не буду встревать в научные споры, для этого у меня не хватит ни образования, ни высоты лба, лишь перечислю некоторые интересные трактовки слов, которые встречаются в «Сокровищах Валькирии».

«В русских словах «га» означает движение — нога, телега, дорога, Волга, Онега, Ладога». «Ра» означает солнце, соответственно, клич «ура» — это приветствие светилу. Урал — горы, стоящие у солнца. «Ар» — земля, отсюда происходит, например славянское слово «орать» — пахать землю. А название горы «Арарат» — это место, где встречаются «ар» и «ра», земля и небо. «Вы» — означает тьму, поэтому выражение «иду на вы» подразумевает борьбу с тьмой, а вовсе не уважительное обращение к противнику. «Гой» с древнеарийского переводится как «имеющий в себе свет», и потому в сказках всякому молодцу задавался вопрос — гой ли ты есть? «Изгоями» же называли тех, кто лишён этого внутреннего света и блуждает по миру без Пути.

Тема очень интересная и по-своему даже захватывающая, узнавать тайные смыслы привычных, давно затёртых слов. Я бы назвал это филологическим детективом, если такой термин вообще существует. А насколько это научно или антинаучно, пусть разбираются те, кому положено, вроде уважаемого учёного Зализняка.

Союз Славянских Общин Славянской Родной Веры Храм Огня Сварожича под Калугой

Надо сказать несколько слов о том, почему в девяностые эта книга пришлась очень ко двору и ко времени. В идеологической яме, куда угодила страна после того, как была демонтирована советская система, расцвели дурным, зато пышным цветом всевозможные секты, ереси, религиозные течения, которые начали активно окучивать наше дезорганизованное население. Сектантство в России, начиная с конца восьмидесятых и далее, тема крайне интересная и не вполне исследованная. А ведь кого тут только не было, самое невероятное многоцветие! Кришнаиты, виссарионовцы, «святые последних дней», «Белое братство Юсмалос» и Мария Деви Христос, саентологи, Грабовой и его последователи, «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Аум Синрикё (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сёко Асахары, квакеры, огромное количество теле‑ и радиоэкстрасенсов, орды «народных целителей»…

Одновременно с этим произошёл расцвет родноверия или неоязычества, которое возрождает дохристианские славянские культы и практики. Те, кто не захотел примкнуть ни к традиционным религиям (хотя родноверие, по большому счёту, гораздо более традиционная для славян вера), ни к сектам, двинулись именно в эту сторону. Конечно, они приняли «Сокровища Валькирии» с энтузиазмом. А многие из тех, кто начал читать книги Алексеева просто как увлекательную приключенческую литературу, со временем обнаружили в них нечто большее, целый мир, космос, и это привело их к неоязыческим кострам и капищам.

Вообще, знаете, был в этих книгах ещё и определённый вдохновляющий момент. Когда казалось, что всё трещит, валится и со дня на день рухнет окончательно, эти романы говорили, что есть у нас мощные заповедные корни, которым не одна тысяча лет, есть люди, знающие большие тайны, «ведающие Путь», и они не дадут пропасть ни нам, ни стране.

Наивно? Эскапизм? Не без этого. Но в девяностые и это работало, тогда и не за такие «соломинки» хватались.

Сергей Трофимович Алексеев

Об авторе книги.

Сергей Трофимович Алексеев — современный русский писатель и драматург национал-патриотического направления. Родился 20 января 1952 года в посёлке Аллейка Зырянского района Томской области. С детства начал заниматься охотой, работал молотобойцем в кузнице. В 1968 году поступил в Томский геологоразведочный техникум. В 1970 году был призван в армию, служил в батальоне особого назначения в Москве, охранял объекты третьего спецотдела Министерства финансов СССР. После окончания учёбы в 1974 году работал геологом в полярной экспедиции на Таймыре, инспектором уголовного розыска. В 1977 году начал писать рассказы и повести. С 1978 года и последующие несколько лет работал в геологоразведочной экспедиции, в Томской областной газете «Красное Знамя». Участвовал в одиночных экспедициях по старообрядческим скитам, по Северному и Приполярному Уралу. В 1990 году подписал «письмо 74-х». Автор нескольких десятков романов, рассказов, пьес, сценариев. Лауреат премии Ленинского Комсомола, премию ВЦСПС, премии Союза писателей СССР, премии имени Шолохова, премии Кузбасса.