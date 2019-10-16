В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана
15 октября в посольстве Казахстана в Москве был выложен тираж антологии современной казахской литературы.В сборник, который красовался на фоне национального ковра, вошло более 400 произведений 60 современных авторов.
Современный бизнес делает ставки на гуманитарный человеческий капитал, который в перспективе начнет определять конкурентоспособность нации. В свою очередь, национальный капитал также набирает обороты, наблюдается тенденция к возрождению традиций, бережное отношение к народному наследию и продвижению самобытной культуры за пределами страны.
В этом смысле Казахстан, что называется, следует тренду и активно заявляет о себе на международном уровне. Например, на сегодняшний день с казахского языка переведено 48 учебников, по которым обучаются в лучших мировых вузах. В прошлом году была утверждена окончательная версия казахского алфавита, основанная на латинице, на которую планируется перейти в течение семи лет.
И хотя Казахстан поддерживает представителей национальной культуры всех направлений, литература считается универсальным инструментом для презентации страны, поскольку она отражает душу народа, архивирует его историю и быт.
На презентации антологии казахской литературы в Москве (после Парижа, Мадрида и Лондона) были подведены итоги двухлетней работы, в которую была включена огромная международная команда издателей и переводчиков.
Двухтомник поэзии и прозы, каждый порядка восемьсот страниц и весом в два килограмма, выглядит внушительным артефактом. Проект реализован при участии издательств Кембриджского университета, Института Сервантеса, мэрии Парижа, Издательского дома МГУ им. М. Ломоносова, Издательства наций КНР, а также Центра культуры и просвещения Египта.
Издание переведено на шесть языков ООН: русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский. Причем все последующие переводы были сделаны с русскоязычной версии.
Художественный перевод не может быть дословным — это факт. Переводчики из «Национального бюро переводов» с каждым автором согласовывали несколько версий. Это было полное погружение в процесс, живое взаимодействие писателя и его проводника в мир иноязычного читателя.
Уникальность проекта еще и в том, что отныне, благодаря таким систематическим изданиям, весь мир получит доступ к лучшим представителям литературы Казахстана. Как это было принято в СССР, с той лишь разницей, что тогда на русском языке издавали произведения, прошедшие жесткую советскую цензуру. У современных авторов есть реальный шанс быть услышанными, какое бы свободомыслие они ни проповедовали.
Антология издана в рамках проекта «Современная казахская литература в глобальном мире» и распространена в 93 странах мира общим тиражом 60 000 экземпляров. Преимущественное право получили всемирно известные университеты, библиотеки и исследовательские центры. Предположительный охват аудитории — не менее 2,5 млрд человек.
Это действительно историческая веха для Казахстана. Подобного проекта в истории постсоветского государства еще не было. Правительство впервые за 30 лет включилось в процесс переводческой литературы.