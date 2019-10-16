Вероника Плеханова В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана

Вероника Плеханова Помощник президента Республики Казахстан, секретарь национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева

15 октября в посольстве Казахстана в Москве был выложен тираж антологии современной казахской литературы.В сборник, который красовался на фоне национального ковра, вошло более 400 произведений 60 современных авторов.

Вероника Плеханова В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана

Современный бизнес делает ставки на гуманитарный человеческий капитал, который в перспективе начнет определять конкурентоспособность нации. В свою очередь, национальный капитал также набирает обороты, наблюдается тенденция к возрождению традиций, бережное отношение к народному наследию и продвижению самобытной культуры за пределами страны.

Вероника Плеханова В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана

В этом смысле Казахстан, что называется, следует тренду и активно заявляет о себе на международном уровне. Например, на сегодняшний день с казахского языка переведено 48 учебников, по которым обучаются в лучших мировых вузах. В прошлом году была утверждена окончательная версия казахского алфавита, основанная на латинице, на которую планируется перейти в течение семи лет.

Вероника Плеханова Помощник президента Республики Казахстан, секретарь национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева

И хотя Казахстан поддерживает представителей национальной культуры всех направлений, литература считается универсальным инструментом для презентации страны, поскольку она отражает душу народа, архивирует его историю и быт.

Вероника Плеханова Председатель Союза писателей России Николай Иванов и начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента РФ Владимир Чернов(справа)

На презентации антологии казахской литературы в Москве (после Парижа, Мадрида и Лондона) были подведены итоги двухлетней работы, в которую была включена огромная международная команда издателей и переводчиков.

«Крайне важно, что наши страны идут по пути расширения творческих связей, — заявил начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента РФ Владимир Чернов. — Перевод лучших образцов поэзии и прозы Казахстана — это яркое государственное событие. В России традиционно ценят и уважают казахстанских авторов. Уверен, что наш читатель примет сборник с большим интересом».

Вероника Плеханова В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана

Двухтомник поэзии и прозы, каждый порядка восемьсот страниц и весом в два килограмма, выглядит внушительным артефактом. Проект реализован при участии издательств Кембриджского университета, Института Сервантеса, мэрии Парижа, Издательского дома МГУ им. М. Ломоносова, Издательства наций КНР, а также Центра культуры и просвещения Египта.

Издание переведено на шесть языков ООН: русский, английский, арабский, испанский, китайский и французский. Причем все последующие переводы были сделаны с русскоязычной версии.

«Язык и литература — это духовная безопасность страны, — сказал председатель Союза писателей России Николай Иванов. — Антология литературы Казахстана имеет глубокие национальные корни, крепкую генетическую память. И я очень благодарен переводчикам за бережное, уважительное отношение к языку оригинала. Я считаю, что эта книга — образец художественного перевода».

Вероника Плеханова Председатель Союза писателей России Николай Иванов

Художественный перевод не может быть дословным — это факт. Переводчики из «Национального бюро переводов» с каждым автором согласовывали несколько версий. Это было полное погружение в процесс, живое взаимодействие писателя и его проводника в мир иноязычного читателя.

Вероника Плеханова В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана

Уникальность проекта еще и в том, что отныне, благодаря таким систематическим изданиям, весь мир получит доступ к лучшим представителям литературы Казахстана. Как это было принято в СССР, с той лишь разницей, что тогда на русском языке издавали произведения, прошедшие жесткую советскую цензуру. У современных авторов есть реальный шанс быть услышанными, какое бы свободомыслие они ни проповедовали.

«Творчество всех казахских писателей сформировалось под влиянием русской литературы, — заметила помощник президента Республики Казахстан, секретарь национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева. — И в Казахстане хорошо знают русскую литературу. Но мы не можем сказать, что современный русскоязычный читатель так же хорошо знает наших авторов. Мы хотим восполнить этот пробел. По сути, проект дает новый импульс к культурному диалогу и сотрудничеству между нашими странами».

Вероника Плеханова В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана

Антология издана в рамках проекта «Современная казахская литература в глобальном мире» и распространена в 93 странах мира общим тиражом 60 000 экземпляров. Преимущественное право получили всемирно известные университеты, библиотеки и исследовательские центры. Предположительный охват аудитории — не менее 2,5 млрд человек.

Вероника Плеханова Председатель Союза писателей России Николай Иванов

Это действительно историческая веха для Казахстана. Подобного проекта в истории постсоветского государства еще не было. Правительство впервые за 30 лет включилось в процесс переводческой литературы.

«Сегодня — время собирать камни после распада СССР, — заявил на презентации посол РК в России Имангали Тасмагамбетов. — Мы постепенно восстанавливаем экономические и культурные связи между нашими странами. Потому что на знамени государства не может красоваться только слово «Обогащение». Только сочетание: «Духовное обогащение». Вся большая международная команда внесла в проект часть души. А интерес к нему государства говорит о том, что проект будет стабильно и эффективно развиваться».