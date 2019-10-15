Япония живет в эти дни в обстановке потрясения последствиями небывало мощного тайфуна № 19, который обрушился на большую часть страны. Как говорят японцы, впечатление такое, что за одни сутки на них обрушилась с небес годовая норма дождя.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Сегодняшнее заседание бюджетной комиссии парламента началось с минуты молчания. Депутаты почтили память жертв стихии, число которых уже превысило 70 человек. К ним прибавляются еще и полтора десятка пропавших без вести.

Стране причинен большой экономический ущерб в результате затопления обширных районов, включая города и деревни. До сих пор не восстановлена в полном объеме работа транспорта, продолжаются спасательные работы с привлечением японских вооруженных сил. Принимаются меры по обеспечению продовольствием и водой жителей районов, отрезанных стихией от источников снабжения.

Уже принято решение о выделении из правительственных резервов суммы, эквивалентной 5 млрд долларов, для ликвидации разрушительных последствий тайфуна и помощи пострадавшим физически и потерявшим жилье. Однако этого может оказаться недостаточно.

Тем не менее продолжается подготовка к торжествам, посвященным интронизации императора Нарухито, приему многочисленных иностранных гостей, приглашенных на церемонию вступления на трон нового микадо.

Удивительно, но премьер-министр Японии даже в подобной чрезвычайной обстановке продолжает политические маневры для реализации своих целей по изменению Конституции Японии, в частности, для легализации японских «сил самообороны» в качестве обычных вооруженных сил, от обладания которыми, как и от права ведения войны, японский народ отказался после бесславного поражения в развязанной вместе со своими союзниками — Германией и Италией японским милитаризмом кровопролитной всемирной бойни.

nekotank Последствия тайфуна «Хабигис»

Как сообщают японские СМИ, Абэ может неожиданно объявить о роспуске в ноябре нижней палаты парламента и назначить на декабрь проведение всеобщих выборов. Считается, что он прибег к подобному, близкому к шантажу запугиванию оппозиции, требуя от нее согласия с его предложением начать парламентские дебаты по вопросу изменения конституции. Угроза состоит в том, что не обладающие в отличие от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) большими финансовыми средствами оппозиционные партии могут просто не успеть выдвинуть своих кандидатов и обеспечить их избирательную кампанию. Выдвигаются и предположения о том, что Абэ, рассчитывая в таких условиях на внушительную победу, стремится упрочить свое положение и авторитет как успешный лидер, с расчетом на продолжение пребывания у власти еще на один беспрецедентный четвертый срок. Для этого потребуется еще раз внести соответствующие поправки в устав ЛДП.

Однако многие сомневаются в серьезности намерений японского премьера распустить парламент, ибо его партия ныне обладает вместе с вступившей в коалицию с ней клерикальной партией Комэйто парламентским большинством в две трети депутатов, необходимым для инициирования всенародного референдума по вопросу внесения изменений в конституцию. Едва ли в ЛДП согласятся с риском потерять такое большинство. Тем более что на последних выборах в верхнюю палату парламента правительственная коалиция, хотя и победила, но не абсолютно, недобрав необходимого для инициирования референдума большинства в две трети депутатов.

Опасность потерять конституционное большинство возрастает в связи с тем, что оппозиция объединят свои силы в борьбе против замыслов Абэ отказаться от «мирных» статей основного закона страны. Приводятся даже цифры о возможной потере ЛДП: 65 — 70 депутатских мест, что может похоронить планы пересмотреть конституцию.

Большинство же моих собеседников считают, что роспуск парламента и объявление всеобщих выборов до проведения летом 2020 года Токийских олимпийских игр маловероятно.

Токио