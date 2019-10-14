



Поль Гиро. Частная и общественная жизнь римлян. М.: Вече, 2019

Поль Гиро. Частная и общественная жизнь римлян. М.: Вече, 2019

По сути, перед нами не научная монография, а антология. Французский историк Поль Гиро (1850 — 1907) собрал фрагменты из различных источников (Тит Ливий, Тацит, Авл Корнелий Цельс) и исследований (Гастон Буассье, Теодор Моммзен, Ипполит Тэн), в которых описан или воссоздан быт жителей Вечного города. Можно сказать, что исследователь выступил в определенной степени предшественником концепции «культуры повседневности», созданной представителями знаменитой Школы «Анналов».

Ученый знакомит читателя с вопросами семьи и воспитания, он пишет о том, во что одевались, что ели и в каких домах жили древние римляне, какие развлечения им были доступны. Отдельные главы книги посвящены устройству городской администрации и религиозной жизни, как языческой, так и христианской.

В частности, интересен взгляд римлян на здоровье. Как правило, здоровыми считались сельские жители. А вот предрасположенность к болезням была характерна для «большей части городских жителей и почти всех любителей наук». В последнем случае вред нес в первую очередь именно характер занятий.

Но, несмотря на подобный подход, античная медицина оставалась на довольно высоком уровне, ведь эскулапы древности неоднократно проводили успешные операции по трепанации черепа. Дошедшие до нас хирургические инструменты годились для проведения лечения современными Гиро врачами. В числе прочих автор упоминает о «машинке для вправления вывихнутых костей».

Касаясь зданий и инфраструктуры (приводимая в книге цитата из Ювенала свидетельствует о регулярно возникавших в Риме пробках), Гиро уделяет много места амфитеатрам, как важной части массовой культуры античности. В начале их делали из дерева, но в 29 г. до н. э. Статилий Тавр создал первый каменный. Впрочем, деревянные конструкции имели свои преимущества в 50 г. до н. э.

«Скрибоний Курион соорудил два деревянных театра, один около другого; хотя они были обширны, но держались на весу и вращались вокруг стержня. До полудня во время сценических представлений они были повернуты друг к другу так, чтобы шум, происходящий на одной сцене, не мешал бы представлению на другой; после полудня их поворачивали так, что они соединялись и составляли один амфитеатр для боя гладиаторов».

Увы, именно гладиаторские бои до сих пор остаются визитной карточкой Древнего Рима, а его достижения в области техники спустя тысячелетия известны лишь специалистам.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».