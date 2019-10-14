Папа Римский Франциск молится за «возлюбленную и измученную» Сирию, передает CatholicNewsAgency (Инглвуд, США). На фоне наступления турецкой армии на позиции курдских ополченцев на северо-востоке Сирии понтифик призвал к диалогу, тем более что семьи в регионе бегут от войны. «Мои мысли вновь обращаются к Ближнему Востоку. В частности, к любимой и измученной Сирии, из которой снова поступают драматические новости о судьбе жителей северо-востока страны, вынужденных покинуть свои дома из-за военных действий, — сказал Франциск. — Я обращаюсь снова ко всем вовлеченным сторонам и международному сообществу с призывом искренне встать на путь диалога и поиска эффективных решений». Папа выразил свою озабоченность судьбой христианских семей. Ранее на северо-востоке Сирии насчитывалось около 130 тысяч христиан. По данным правозащитной группы «В защиту христиан», имеющей опыт работы в этом регионе, в настоящее время здесь осталось всего 40 тысяч христиан.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Турецкая армия вызывает страх у населения северо-востока Сирии, международное сообщество критически реагирует на действия Анкары, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Основное беспокойство в это время вызывает судьба гражданских лиц, всё еще живущих в районах военных действий. Помимо того, опасения есть из-за боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), задержанных курдами в регионе и посаженных в лагеря, откуда пленные из-за хаоса, который неизбежно следует за вооруженными столкновениями, могут попасть на свободу для воссоединения со своими спутниками, что всё еще активны в разных районах Сирии.

Цитата из видео на YouTube Обстрел населенного пункта турецкими войсками

Эксперт по Ближнему Востоку из Падуанского университета Альберто Гаспаретто в интервью L'AgenziaServizioInformazioneReligiosa (Рим, Италия) заявляет, что турецкое вторжение может реанимировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Несмотря на демонтаж ее структуры, вселенная джихада продолжает существовать, — подчеркнул ученый. — Есть много боевиков, которые присоединились к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они ждут подходящего момента, чтобы провести реорганизацию. Возможный вакуум, который будет создан с уходом США (из Сирии — С.С.), может предоставить возможность боевикам отвоевать потерянную территорию и тем самым активизировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Между турецкими военными и курдскими ополченцами идут боевые действия, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Анонимный курдский источник пояснил изданию, что происходящее приведет к появлению «миллионов беженцев». По его словам, за последние несколько лет курды «гарантировали стабильность в этом районе, защищая христиан и арабов в Камышлы и борясь с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кобани и Ракке». Причины, приведенные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для оправдания операции «Источник мира», являются «лицемерными», отметил источник, поскольку «за восемь лет сирийской войны ни разу не было нападения с курдской стороны на Турцию». Было обратное: «По меньшей мере 35 тысяч террористов прибыли из Турции в Сирию со своими семьями, чтобы убивать арабов и курдов». Комментируя заявления президента США Дональда Трампа, источник заявил, что «хотел бы напомнить президенту, который говорил об отсутствии курдской помощи в Нормандии — многие курды воевали как американские морские пехотинцы против Японии». Он также пояснил, что «курды чувствуют себя преданными и покинутыми Западом, в частности Европой». И предположил, что «реальной и настоящей опасностью» сегодня может стать дестабилизация Иракского Курдистана.

Халдейский патриарх Луис Рафаэль Сако выразил обеспокоенность по поводу возможного нападения Турции на Ирак, так как эти страны имеют общую границу и там (в Иракском Курдистане — С.С.) проживает много курдов, информирует KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). «К сожалению, Запад молчит, закрыл глаза на страдания тысяч мужчин, женщин и детей. Где конец этому огромному бремени смертей и насилия в наших странах? Так много людей были убиты, многие ранены, семьи разрушены, остались без домов, школ, инфраструктуры», — задался вопросом патриарх.

Сиро-католический архиепископ Жак Бехнан Хиндо, ранее возглавлявший расположенную на северо-востоке Сирии епархию Эль-Хасаки и Нисибина, призвал к ответу международное сообщество, рассказывает Polonia Christiana (Краков, Польша). Он призвал к ответственности США, Италию, Францию, Великобританию, Германию и Россию. По словам монсеньора, эти страны вмешались в сирийский конфликт, исходя «из своих собственных интересов, прячась за идеями свободы и демократии. Однако они не сделали ничего, кроме разрушения нашей страны и раздоров населения. Почему они не борются за свободу и демократию в Саудовской Аравии?».

Christiaan Triebert Война в Сирии

Наступление турок в Сирии печалит христиан, отмечает Terrasanta.net (Милан, Италия). Турецкая идея создания буферной зоны «беспокоит нас», говорит Мелькитский архиепископ Алеппо Жан-Клеман Жанбар, поскольку это «создает страну в стране». Не говоря уже о том, что «этот район является одним из самых богатых среди регионов Сирии водными, нефтяными, газовыми и плодородными ресурсами». Намерение Эрдогана «переселить около двух миллионов сирийских беженцев, находящихся в настоящее время в Турции, в эту «зону безопасности» может вызвать демографическое землетрясение». Как отмечает мелкитский архиепископ, «курды будут вынуждены покинуть свои земли и дома», что создаст условия для поддержания внутренней напряженности.

Политика Трампа в отношении Сирии сбивает с толку, утверждает La Croix (Париж, Франция). Президент США заверил, что Соединенные Штаты не «отказались» от курдов. И сделал это спустя два дня после объявления о выводе американских войск из районов вблизи турецкой границы в северной части Сирии. За исключением сенатора Рэнда Пола, остальные республиканцы осудили отказ от курдов, которые взяли на себя основной удар в битве с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также протестовали против резкого вывода американских войск, что, по их мнению, пойдет на пользу Москве, Тегерану и Дамаску. Тем не менее хозяин Белого дома подтвердил свое желание «вернуть наших солдат домой». Противоречивые слова Трампа сбивают с толку и являются «фактором неопределенности». Военная операция, проводимая Турцией, может превратиться в войну на истощение курдов, особенно если те будут сотрудничать с правительством Башара Асада. Может также воспользоваться хаосом и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): судьба иностранных джихадистов, в том числе граждан Франции, задержанных курдскими ополченцами, вызывает беспокойство. «Три доминирующие державы в регионе — Турция, Иран и Израиль — собираются разделить фрагментированную Сирию на сферы влияния с Россией в центре игры», — заявил Майкл Янг из Фонда Карнеги.

Христиане, обеспокоенные нарушениями религиозной свободы в результате турецкого военного наступления на северо-востоке Сирии, призывают Трампа «пересмотреть и отменить» свое решение убрать американские войска с пути турок, передает NationalCatholicReporter (Канзас-Сити, США). В письме президенту США десятки правозащитных организаций призвали его «не отказываться от христиан, езидов и курдов», которые живут на северо-востоке Сирии, что бомбит Турция, чтобы создать «безопасную зону». Сторонники религиозной свободы обеспокоены тем, что курдские и сирийские христиане, входящие в Демократические силы Сирии, будут уничтожены Турцией и произойдет этническая чистка жителей региона. Эрдоган пообещал переместить два миллиона сирийских беженцев, которые являются мусульманами-суннитами и в настоящее время находятся в Турции, в «безопасную зону» и вытеснить сирийских христиан, езидов и курдов, коренных жителей северо-восточной Сирии. Англиканка Лорен Гомер, юрист по вопросам религиозной свободы, считает, что США и Европа должны как можно быстрее остановить турецкое вторжение. Одним из способов достижения этой цели может быть создание американцами бесполетной зоны над регионом, говорит она.

Американские солдаты на точке эвакуации

Кельнская газета Kölner Stadt-Anzeigers обвинила мечети, относящиеся к Турецко-исламскому союзу в Германии (DİTİB), в том, что там молятся за победу турецкого оружия в Сирии, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). «О, Аллах, приведи нашу славную армию к победе», — цитирует газета часть молитвы. Преподаватель Центра религиозных исследований (CERES) Рурского университета в Бохуме в интервью газете осудил эту практику. По его словам, Турецко-исламский союз в Германии выступает как «пропагандистский агент турецкого государства в войне, противоречащей международному праву». Такая политизация религии — это «лишь средство» для достижения «сомнительной цели». Между тем пресс-секретарь отделения DİTİB в Кельне Айсе Айдын утверждает, что «таких молитв у нас не было».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».