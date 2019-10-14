Азербайджан и Арцах в ЕАЭС/ОДКБ — гарантия безопасности. Альтернатива войне
Читая публикации последнего месяца в азербайджанских масс-медиа, невольно хочется восторженно воскликнуть: наконец-то свершилось, дожили до того дня, когда судьба «народного премьера» Армении Никола Воваевича Пашиняна стала предметом особой заботы ведущих азербайджанский политологов, формально являющихся гражданами Российской Федерации. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился. Это так, и отныне азербайджанская политическая мысль на защите безопасности «нашего» Никола Воваевича. Чтобы не томить читателей пребыванием в трепетном ожидании подтверждения объективности моего наблюдения, приведу лишь заглавия статей последнего времени в азербайджанских интернет-порталах. Вот некоторые из них: «Сергей Марков: Пашинян готов на компромиссы, но он боится» (24.09.2019), «Россия не против войны Азербайджана в Карабахе — Сергей Марков» (7.10.2019), «Марков: Вы помните расстрел в парламенте Армении. Пашинян не хочет такой же участи» (9.10.2019). Можно привести с десяток статей со столь же провокационными заглавиями, но их авторство, как правило, будет за гражданами Азербайджана, и ничего, кроме информационной пустышки, они в себе не содержат. А тут излагает свои мысли сам Сергей Марков, которого Media. az представляет не иначе, как «известный российский общественный деятель, генеральный директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ и доверенное лицо президента России Владимира Путина». Приведу лишь отдельные выдержки из вышеупомянутых статей. Так, 7 октября т. г. С. Марков, находясь в Баку, провел пресс-конференцию.
Первое, на что подвели слова С. Маркова, так это поздравить президента Азербайджана Ильхама Алиева с новым нештатным пресс-секретарем, в лице Маркова, который сетует: «но Азербайджан устал ждать». Не скрою, что это назначение в интересах Армении и Арцаха, так как в не столь уж отдаленное время хотя бы политическое сообщество государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в очередной раз может убедиться в простой истине — вся официальная пропаганда Апшеронского султаната построена на лжи. В подтверждение моих слов приведем хотя бы выдержки из интервью прославленного Героя Арцаха, легендарного генерала Виталия Баласаняна. Так, 9 октября т. г. бывший секретарь Совета безопасности Арцаха, генерал-лейтенант Виталий Баласанян в интервью интернет-изданию LIVEnews. am, касаясь недавней встречи Никола Воваевича, себя любимого, с лидерами партии «Сасна Црер» (упоминаемой С. Марковым), охарактеризовал сие рандеву как попытку оказать давление на инакомыслящих.
Что же: понять боевого генерала и поддержать его — это наш долг, ведь для В. Баласаняна понятия народ, государство и государственность ассоциируются с тысячами жизней патриотов Арцаха, Армении и Армянской Диаспоры, положенных в годы Арцахской национально-освободительной войны 1992 — 1994 гг. на алтарь свободы Арцахской Республики, сохранение армянской государственности — Республики Армения и Арцахской Республики. Комичность суждений азербайджанского агитпропа, в данном случае в образе С. Маркова, может вызвать разве что усмешку, на большее вся эта пропагандистская клоунада не тянет. Вызывает беспокойство другой факт, что в публикации от 7 октября т. г. «Россия не против войны Азербайджана в Карабахе — Сергей Марков» читаем:
И такую ахинею относительно молчаливого поощрения Россией войны в Карабахе несет азербайджанский политолог С. Марков, который, по определению, не мог не знать, что министр иностранных дел РФ С. В. Лавров на сессии, посвященной российской политике Международного дискуссионного клуба «Валдай», в Сочи, 2 октября 2019 года, отвечая на вопрос: «Как высоко Вы оцениваете риски военного конфликта с Ираном в Персидском заливе и в целом риски «расконсервации» военных конфликтов в большом регионе, в частности в Нагорно-Карабахском?», сказал:
Уважаемый читатель, я специально изложил полный текст ответа С. В. Лаврова с тем, чтобы стало доподлинно ясно, что в лице С. Маркова, мы имеем персонаж, который, по сути, своими пресс-конференциями и их последующим освещением в азербайджанских масс-медиа вбивает в сознание азербайджанских обывателей мысль о том, что «Россия не запрещает Азербайджану воевать в Карабахе, использовать купленное у РФ оружие». То есть, в данном конкретном случае, мы имеем банального провокатора-лжеца. Однако оговорюсь, что сторонники «народного премьера» РА, особенно из числа соросовских прихлебателей, должны поблагодарить С. Маркова, да, да, уважаемый читатель, поблагодарить за то, что он фактически подтвердил ранее высказанную Н. Пашиняном благоглупость: Апрельской войны (2016 г.), развязанной Азербайджаном против Арцахской Республики, не было бы, если бы Москва на это не дала своего согласия. Более того, вызывает умиление старание С. Маркова объяснить азербайджанским читателям откровенно вредоносное, а по сути, льющее воду на азербайджанскую пропаганду провокационное высказывание «народного премьера» о том, что «Карабах — это Армения, и точка», сделанное Николом Воваевичем в выступлении 5 августа т. г. на митинге в Степанакерте. В чем же суть провокации, может задаться вопросом уважаемый читатель. Об этом я имел возможность подробно писать в ранее опубликованных ИА REGNUM статьях — «Провокация Пашиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха» (ИА REGNUM, 17 августа 2019 г.) и «Не дать Пашиняну втянуть Армению и Арцах в войну!» (8 сентября 2019 г.). И было вполне ожидаемо, что на всю опасность этой пашиняновской провокации указал и генерал-лейтенант Виталий Баласанян в своем интервью интернет-изданию LIVEnews.am. Справедливости ради отметим, что Герой Арцаха к этому вопросу подошел и с совершенно неожиданной стороны, упомянув о том, что в случае войны у николововаевской команды может случиться массовое несварение желудка с известными дурно пахнущими последствиями в санитарно-эпидемиологическом плане. Во всей этой истории умаляет другое, что в лице Сергея Маркова президент Азербайджана и премьер-министр Армении заимели «мужественного», с претензиями на мышление галактического масштаба адвоката.
И было вполне прогнозируемо, что советами С. Маркова воспользуется агитпроп султаната, ведь его стенания и восторги относительно того, что «Азербайджан уже устал ждать. Выборы, революция формирование армянского правительства и т. д. Сколько можно ждать?! На этой почве российская дипломатия к проявляющему стратегическое терпение Азербайджану относится с большим уважением (взяв на себя функции уважаемой Марии Захаровой, так изрек С. Макаров — А.Г.)». А уже 12 октября т. г. в интернет-издании Minval. az была опубликована статья под заглавием «Азербайджан должен использовать в Карабахе созданный Турцией прецедент «антитеррористической зачистки», в которой автор Нурани, более известная как Тофига ханум, пишет:
Да простит меня уважаемый читатель за столь пространную цитату из статьи Тофиги ханум. Это мера вынужденная, так как сказанное ею непосредственно указывает на то, что Азербайджан готовит информационную базу для развязывания новой войны против Арцахской Республики. Собственно, агитпроп Апшеронского султаната особо и не скрывает своих подобных воинственных намерений. В подтверждение этого вывода процитируем концовку этой же статьи Тофиги ханум:
Такие вот дела. Для полноты картины заметим, что в этой статье досталось и Исламской Республике Иран: «Общей границы с Сирией у Армении, правда, нет, «просочиться» через турецкую территорию вряд ли получится, но «коридор» может предоставить Иран. Тот самый Иран, чьи власти ну очень обеспокоены действиями Турции в северной Сирии и еще устроили у сирийской границы свои военные учения. Наконец, по иранской территории террористы могут просочиться и в Армению, и в оккупированный Карабах». Если Тофига ханум имеет в виду членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), до недавнего времени находящихся под охраной курдских военных формирований, то это действительно должно настораживать. Ведь еще недавно сами азербайджанские интернет-издания писали об этом. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на статью под заглавием «Азербайджанцы — сыновья известных бизнесменов — уезжали в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эксперт из РФ», опубликованную на азербайджанском интернет-портале 28 ноября 2018 года. Так, в беседе с корреспондентом Oxu.az эксперт Российского общества политологов (РОП), ведущий специалист центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко сказал следующее:
Собеседник Oxu. az подчеркнул, что ему известны случаи, когда в ряде российских регионов молодые азербайджанцы — студенты российских вузов, сыновья довольно преуспевающих бизнесменов — уезжали в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Повторюсь, это были далеко не бедные и достаточно образованные люди, которые тем не менее восприняли радикальную Салафитскую пропаганду и оставили своих родных ради «джихада», — отметил А. Серенко. В своем выводе о наличии азербайджанцев в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) А. Серенко далеко не одинок. Так, в статье под заглавием «Сколько граждан Азербайджана сражаются на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?», опубликованной 20 сентября 2016 года, читаем: «Среди стран СНГ Азербайджан занимает третье место по численности граждан, принимающих участие в террористической группировке Исламское государство (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Echo. az заявил профессор, доктор философских наук Рафик Алиев. «В начале текущего года в группировке Исламское государство состояло около 1000 граждан Азербайджана. В настоящее время примерно 300−400 граждан Азербайджана сражаются на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Видать, говоря о «инфраструктуре террора», Тофига ханум имела в виду именно этих игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — граждан Азербайджана, окопавшихся в лагерях, до недавнего времени контролируемых курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Сирии, которых и поспешила спасать турецкая военщина.
Не хотелось бы оставить без реагирования также и опус из речи И. Алиева на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде (10−11 октября 2019 г.). И. Алиев отметил, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов.
Увы, на этот очередной, мягко выражаясь, некорректный выпад И. Алиева можно было не реагировать, если бы все на том же заседании после, прямо скажем, эмоционально-любительского ответа Никола Воваевича на слова Ильхама Алиева, последний ни воспрял духом. После Н. Пашиняна на заседании Совета глав государств СНГ должен был выступить президент Беларуси Александр Лукашенко, однако И. Алиев, видимо, на правах его старого друга, обратился к нему с просьбой дать ему ответить на выступление премьера Армении. В порыве доселе неизвестного новоявленного прокурора «Нюрнбергского процесса по-азербайджански» Апшеронский султан гневно заявил:
Можно было бы привести продолжение очернительства из выступления Апшеронского султана и далее, но здесь важно другое, а именно: Ильхам Алиев свою отсебятину приписывает этому изданию, где написано следующее:
Именно за это Гарегин Нжде был арестован и судим. Соверши он то, что ему приписывает И. Алиев в своем «пламенном» выступлении, не приходится сомневаться, что Гарегин Нжде военным трибуналом Советского Союза был бы приговорен к расстрелу. Сомневающиеся в достоверности моих слов могут убедиться относительно приписок Альхама Алиева, прочитав статью «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны».
Уважаемый читатель, мне вовсе не хочется злоупотреблять вашим терпением, но для полноты информации о том, с кем мы имеем дело, приведу конкретные исторические факты, которые помимо прочего, быть может, внесут определенную ясность в вопросе о том, почему Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде пошел на умышленное искажение всем хорошо известных исторических фактов. Итак, 24 июня 2018 года была опубликована статья под заглавием «Азербайджанский легион против СССР во время Второй Мировой». В статье, в частности, написано:
Как сказал бы И. Алиев, комментарии тут излишни. Так что вместо россказней о преподнесении Гитлеру торта, на котором было написано на немецком «Каспийское море», и последующим умилительным описанием в своем выступлении подробностей относительно содержимого «в этом углублении» (на месте Каспийского моря — А. Г.) черного шоколада, было бы неплохо, если бы Ильхам Гейдарович несколькими предложениями ознакомил участников заседания Совета глав государств СНГ, к примеру, с зверствами, чинимыми одним из создателей «Азербайджанского легиона» Абдуррахманом Фаталибейли. Вот что об этом палаче евреев Варшавского гетто было написано 20 ноября 2016 года, все в том же небезызвестном интернет-издании Minval. az в статье под заглавием «Абдуррахман Фаталибейли Дуденгинский». О героизме, храбрости А. Фаталибейли легионер Шамиль Атабек писал:
Можно привести с десяток известных азербайджанских интернет-порталов, этак по-хитрому тиражирующих хвалебные здравицы легионера Шамиля Атабека в адрес А. Фаталибейли, причем речь об интернет-изданиях, которые имеют в Азербайджане имидж рупоров президентской администрации Апшеронского султаната. Ограничимся лишь информацией о финале его жизни:
В порядке информации заметим, что
После моих раздумий вокруг этих событий, не скрою очень и очень тяжелых, до сих пор кровоточащих ран нашей общей истории, истории СССР, не понимаю одного: зачем понадобилось президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, живущему в стеклянном дворце, бросаться камнями по соседям. Почему президент Азербайджана, которого наш, взыскательный в оценках, «народный премьер» Никол Воваевич после тридцати секунд общения с ним в лифте в Душанбе (хочется верить, что лифт из-за неисправности не останавливался между этажами) назвал Апшеронского султана образованным человеком, озвучивает такую откровенную ложь на заседании Совета глав государств СНГ. Более того, повторюсь, будучи со слов Никола Воваевича человеком образованным, неужели И. Алиев из Библии не запомнил сколь простую, столь и мудрую истину: «И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или, как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучек из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего» (Евангелие от Матфея. Гл. 7, ст. 3, 4, 5).
Признаюсь, уважаемый читатель, что писать заключительную часть статьи дается мне особенно трудно. И вовсе не потому, что мыслей нет, как раз наоборот. Причина в другом: слишком велико желание наконец-то писать о перспективах мирного созидания двух армянских государств, о возобновлении чисто человеческого общения с соседями, с азербайджанцами, талышами, лезгинами, представителями других национальностей, проживающих в Азербайджанской Республике. И чтобы это случилось в возможно близкой перспективе, чтобы в очередной раз не приходилось писать и доказывать полное соответствие процесса обретения независимости Нагорно-Карабахской Республики нормам Международного права. Вновь и вновь упоминать о том, что 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял Декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики». Что Верховный Совет Азербайджанской Республики, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года и руководствуясь Декларацией Верховного Света Азербайджанской Республики от 30 августа 1991 года «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», принял «Конституционный Акт Азербайджанской Республики о государственной независимости Азербайджанской Республики», в котором учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики, в Статье 1 которой написано: «Статья 1. Вторжение 27−28 апреля 1920 года XI армии РСФСР в Азербайджан, аннексия территории республики, свержение азербайджанской Демократической республики, являющейся субъектом международного права, считать оккупацией России независимого Азербайджана». А в Статье 2 читаем: «Статья 2. Азербайджанская Республика является преемницей, существовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года Азербайджанской Республики». Упомянем и Статью 3: «Статья 3. Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года является недействительным с момента подписания в части, относящейся к Азербайджану». Так вот, уважаемый читатель, Нагорно-Карабахская Республика никогда не входила в состав Азербайджанской Демократической Республики. Не было такого в истории, а посему, говорить о территориальной целостности современной Азербайджанской Республики, подразумевая в ее составе Арцахскую Республику, по меньшей мере, с точки зрения Международного права, — полнейшая юридическая безграмотность. В то же время еще раз напомним уважаемому читателю, что 10 декабря 1991 года в Нагорно-Карабахской Республике состоялся референдум, а в бюллетень для голосования был внесен следующий вопрос: «Согласны ли вы, чтобы провозглашённая Нагорно-Карабахская Республика была независимым государством, самостоятельно определяющим формы сотрудничества с другими государствами и сообществами?». Из 132 328 имеющих право голоса приняло участие в голосовании 108 736 человек (82,6%), «за» проголосовало 108 615 человек (99,89% от числа голосующих). Такова реальность, которую упорно не хотят видеть Апшеронские правители, более того, тратят сотни и сотни миллионов нефтедолларов для ввода в заблуждение мирового сообщества. Есть ли выход из создавшегося положения, вполне резонно может задаться вопросом уважаемый читатель, и он, конечно, будет вправе сделать это. Да, выход есть! Если правители Азербайджанской Республики искренни в своих заявлениях о необходимости мирного разрешения Нагорно-Карабахского конфликта, пусть с властями Республики Армения и Арцахской Республики выступят с совместным заявлением о готовности начать процесс вхождения Азербайджанской Республики и Арцахской Республики как самостоятельных субъектов международного права в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Только в условиях одновременного вхождения Азербайджана и Арцаха в эти авторитетные международные организации откроются реальные перспективы обеспечения безопасности и создания условий для динамичного социально-экономического развития независимых государств Южного Кавказа. Иначе регион может оказаться в эпицентре борьбы за доминирование в этом столь важном геополитическом пространстве. Выражаясь попроще, превратится в очаг постоянного военного противостояния центров силы мировой политики с перерастанием в кровопролитные войны. Увы, такова логика современных процессов, происходящих в Закавказье и вокруг него. Альтернатива совместному вхождению Азербайджана и Арцахской Республики в ЕАЭС и ОДКБ в качестве самостоятельных субъектов международного права — это война, в то время как членство Азербайджанской Республики и двух армянских государств в этих международных организациях — гарантия мира и безопасности. Не считаться с этим, как образно выразился на казнь герцога Энгиенского, совершенную по приказу Наполеона I, председатель Законодательной комиссии, разработавшей знаменитый Гражданский кодекс Наполеона, Антуан Буле де ла Мёрт: это больше, чем преступление: Это ошибка!
Словом, пришло время отказаться от амбиций и направить имеющиеся финансовые, организаторские, интеллектуальные ресурсы не на решение конъюнктурных задач, а на совместную работу по достижению благородной цели, а именно: обеспечения безопасности, если хотите, спасения Отечества — Республики Армения и Арцахской Республики от потери государственности. Ибо не будет никакого оправдания и снисхождения любым другим действиям, какими бы благими намерениями они ни прикрывались, которые, можно с уверенностью утверждать, в конечном итоге приведут к углублению раскола в армянском обществе, подрыву возможностей национального единения. И главной движущей силой в этом востребованном процессе общенационального примирения должна стать консолидирующая роль трех президентов Республики Армения — Левона Акоповича Тер-Петросяна, Роберта Седраковича Кочаряна и Сержа Азатовича Саргсяна. А тем временем Никол Воваевич, подобно персонажу пьесы знаменитого немецкого поэта Иоганна Фридриха Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» — мавр (после того, как он помог графу Фиеско организовать восстание против дожа До-риа, тирана Генуи, и вскоре обнаружил свою ненужность заговорщикам, которые видели в нем инструмент для достижения своих целей) должен уходить. Правда, Никол Воваевич не оправдал надежды «заговорщиков», не сумел-таки подорвать изнутри единство арцахцев, не решился подписаться под антиармянскими проектами по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, составленными «по лекалам» Джона Болтона. Читатель может недоуменно поинтересоваться, а почему я обо всем этом говорю, как о совершившемся факте. Ответ прост: предназначенная Николу Воваевичу подобная миссия невыполнима, даже если ему было обеспечено совершить государственный переворот, безнаказанно, с грубым применением силы и угроз добиться роспуска Национального Собрания РА VI созыва, с дальнейшим обеспечением квалифицированного большинства в НС РА VII созыва.
Да, уважаемый читатель, необходимость консолидации трех президентов РА — это актуальное веление времени. И это вовсе не потому, что весь армянский народ молится на них или не видит альтернативы им, а по той причине, повторюсь, что альтернатива их консолидации — потеря государственности. Этот вывод, уважаемый читатель, основан на всестороннем анализе процессов, происходящих в регионе Ближнего Востока и Южного Кавказа. Такая консолидация достойна светлой памяти сотен тысяч наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны, тысяч и тысяч погибших в годы Арцахской Национально-освободительной войны 1992 — 1994 годов. Такая консолидация будет данью памяти погибшим 105 военнослужащим и безвинно убиенным мирным гражданам Арцахской Республики в Апрельской (2016 г.) войне, развязанной Азербайджаном против Арцахской Республики.
Я более чем убежден, что инициатива двух армянских государств об одновременном вступлении Азербайджана и Арцахской Республики в качестве самостоятельных субъектов международного права, если официально будет выдвинута, то нашими союзниками и в первую очередь Россией будет, вне всякого сомнения, поддержана. Уверенности в этом придает и выступление русского патриота-державника, депутата Государственной Думы, руководителя Института стран СНГ, кавалера ордена «Григор Лусаворич» («Григорий Просветитель») Арцахской Республики Константина Федоровича Затулина 11 октября т. г. в Степанакерте на Международном форуме друзей Арцаха, проходившем под девизом «Сотрудничество во имя справедливости и мира». Вдумаемся в слова из выступления Константина Федоровича на этом форуме:
И с этими определениями, как нельзя более глубоко характеризующими величие русского народа, невозможно не согласиться.