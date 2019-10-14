Обе нитки газопровода «Турецкий поток» могут быть запущены уже до конца этого года. Об этом на днях в кулуарах Петербургского международного газового форума заявил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.

Иван Шилов ИА REGNUM

В последнее время «Газпром» буквально фонтанирует хорошими новостями. На днях партнер российского газового гиганта по строительству «Северного потока — 2» энергетический концерн UniperSE сообщил о том, что проект полностью профинансирован. А это значит, что возможное введение американских санкций едва ли сможет сильно повлиять на реализацию проекта.

Turkstream.info Турецкий поток

Благоприятный новостной фон, безусловно, добавляет оптимизма инвесторам, которые еще с лета этого года рассчитывают на рост капитализации газового монополиста. Напомним, что летом этого года «Газпром» выбился в лидеры фондового рынка, чему немало поспособствовало заявление главы компании Алексея Миллера о скором увеличении выплат дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Неслучайно сегодня аналитики советуют оценивать инвестиционную привлекательность компаний нефтегазового сектора именно исходя из дивидендной политики. «На наш взгляд, в акциях нафтегазового сектора наблюдаются радикальные изменения: движения отдельных бумаг настолько сильно расходятся и обусловлены столь разными факторами, что выражение «динамика сектора» уже теряет смысл, а фундаментальные отраслевые факторы утрачивают определяющее значение. В этих условиях мы предлагаем обратить внимание на показатель дивидендной доходности по отдельным акциям», — отмечают в ВТБ Капитал.

Сегодня эксперты прочат «Газпрому» дальнейший рост, потенциал которого может составить и 100%, и 200%. Интересно заметить, однако, что совсем недавно аналитики инвестбанков вовсе не были столь оптимистичны. И просчитались.

Свой потенциал рыночной капитализации компания-гигант показала еще до мирового кризиса в 2008 г., однако последовавшее падение цен на углеводородное сырье и множество крупных проектов отодвигали виток нового роста капитализации. После нескольких лет отсутствия роста акций и дивидендов интерес аналитиков инвестбанков к Газпрому совершенно пропал.

Kremlin.ru Алексей Миллер

Мы собрали небольшую подборку цитат инвестбанков, демонстрирующих отсутствие перспектив роста акций Газпрома.

MorganStanley, 24.07.2015:

«Газпром ориентировал на дивиденды за 2015 г. в размере не менее 7,2 руб. на акцию (дивдоходность 5%, уже хорошая знакомая рынку), но наш анализ показывает, что свободный денежный поток едва ли будет способен покрыть инвестпрограмму и дивиденды, в то время как Газпром продолжает тратить на проекты с негативнымNPV («Сила Сибири», расширение «Северного потока», «Турецкий поток» в случае возобновления строительства), что ограничивает потенциал роста дивидендов, особенно учитывая необходимость рефинансирования $10 млрд в ближайшие 2 года. Следовательно, принимая во внимание финансовые и операционные сдерживающие факторы, мы видим минимальную возможность для положительной переоценки Газпрома, акции которого торгуются на среднем трехлетнем уровне P/E2015 3.0x»

Ренессанс Капитал, 03.08.2017 г. :

«Мы предсказываем дальнейшее снижение Газпромом доли рынка в России, менее прибыльный экспорт в Европу и заморозку тарифов на транспортировку. Дивиденды могут стать светлым положительным моментом, но мы ожидаем, что Газпром будет придерживаться осторожного подхода, принимая во внимание обязательства по инвестпрограмме и работу компании в обстановке санкций. Операционный бизнес компании постепенно ухудшался в последние годы по причине того, что фактически компания выступает «генератором стоимости», распределяющим свои экономические ресурсы для поддержки роста остальной российской экономики».

J.P. Morgan, 24.08.2018 г. :

«Газпром имеет крупнейшие доказанные резервы и добычу углеводородов среди всех торгуемых на биржах компаний. Акции компании выглядят очень дешевыми по оценке мультипликатораP/B, а также по финансовым метрикамP/E иEV/EBITDA. Однако компания имеет очень высокий уровень капзатрат, генерирует низкий свободный денежный поток и платит скромные дивиденды. Пока данные проблемы не будут решены, мы не думаем, что акции смогут продолжительно расти лучше рынка».

ВТБ Капитал, 27.08.2018 г. :

«…По нашим оценкам, компания будет иметь положительный денежный поток. На наш взгляд, Газпром может также существенно повысить свой прогноз инвестпрограммы на 2018 г., учитывая в целом положительную макроэкономическую обстановку и операционные результаты (Газпром исторически стремился направлять дополнительно возникавший операционный денежный поток на инвестиции), хотя, на наш взгляд, всё это уже учтено в цене акций. В другом случае мы не ожидаем какой-либо существенной реакции на публикацию результатов компании. На наш взгляд, инвесторы в настоящее время больше сфокусированы на дивидендной доходности, и заявления менеджмента пока не дают какого-либо четкого сигнала о потенциальном увеличении дивидендов за 2018 г. Поэтому мы считаем, что компания вероятнее всего будет следовать своему же ориентиру по сохранению дивидендов на уровне прошлого года, что предполагает дивдоходность 5,6%. Этого может быть недостаточно для оживления интереса к акциям Газпрома, несмотря на сильные финансовые результаты и фундаментальные факторы».

Сбербанк CIB, 26.02.2019 г. :

«Газпром провел сегодня ежегодный день инвестора, на котором компания сообщила о своих проектах и рассказала о последних новостях по операционной и финансовой деятельности, а также о дивидендах. Несмотря на то, что компания раскрыла новые подробности о планах развития, мы не видим ничего, что могло бы повлиять на рынок. Дивиденды за 2018 г. были подтверждены на уровне 10,43 руб. за акцию (дивдоходность 6,7%), что является существенным улучшением к предыдущему году. Тем не менее похоже, что пик инвестпрограммы отодвигается на 2019−2020 гг., что, вероятно, отсрочит дальнейшие перспективы увеличения дивидендов»

Разворот тренда акций Газпрома случился гораздо раньше, чем предполагали аналитики. С марта по июль 2019 г. акции компании выросли более чем на 50% после заявлений менеджмента о росте дивидендов до 16,61 руб. за акцию по итогам 2018 г., принятии до конца года новой дивидендной политики, совершенствовании системы закупок, что существенно повысит качество корпоративного управления. Теперь уже аналитики инвестбанков наперегонки нахваливают Газпром и рекомендуют акции на покупку.

Gazprom.ru Северный Поток-2

По данным Bloomberg, на сегодня ни один инвестбанк не рекомендует продавать акции Газпрома. А вот изменение рекомендаций аналитиков:

ВТБ Капитал, 14.05.2019 г.

«Мы признаем, что новое предложение [по увеличению дивидендов за 2018 г.] является сильным сигналом позитивных изменений в корпоративном управлении, и поэтому уменьшаем нашу премию за риск корпоративного управления для Газпрома до 1% (с 2%). Также мы обновили нашу финансовую модель по Газпрому и отразили последние макроэкономические данные и финансовые прогнозы. В итоге мы рассчитали целевую цену акций на следующие 12 месяцев в размере $3,40, что предполагает рост цены 25% (к цене сегодняшнего закрытия). В связи с этим мы повышаем нашу рекомендацию по Газпрому с «держать» до «покупать»…»

Сбербанк CIB, 31.05.2019 г.

«Менеджмент Газпрома объявил о том, что подготавливает новую дивидендную политику, которая, на наш взгляд, кардинально меняет инвестиционный тезис. Неожиданное увеличение дивидендов две недели назад поначалу казалось единоразовой выплатой благодаря сильным результатам 2018 г. Коэффициент дивидендных выплат за вычетом неденежных разовых статей составил 23%, в целом соответствуя существующей устаревшей и не особенно прозрачной дивидендной политике компании. Однако новая дивидендная политика предполагает переход на выплату дивидендов в размере 50% чистой прибыли в течение трех лет, и это существенно улучшает инвестиционный тезис, отражая более существенные денежные отчисления в пользу акционеров, дивдоходность которых может достичь 14−15% после 2021 г. Мы понимаем, что краткосрочный прогноз финансовых результатов достаточно слабый, а временной диапазон для повышения дивидендов оставляет некоторое пространство для размышлений. Тем не менее мы считаем, что такой шаг менеджмента очень конструктивен, и его нельзя недооценивать».

GoldmanSachs, 11.06.2019 г. (рекомендация «покупать»):

"После поездки для инвесторов у нас появилась бóльшая уверенность в том, что Газпром будет двигаться к увеличению дивидендов в размере 50% прибыли в будущем с дивидендов в размере 27% за 2018 г. (что также подтверждается недавними заявлениями председателя правления Газпрома). Мы считаем, что менеджмент компании сфокусирован на большей эффективности в распределении капитала компании и повышении дивидендов акционеров. Мы ожидаем, что целевой уровень дивидендов в размере 50% прибыли будет обозначен в обновленной дивидендной политике, которая будет анонсирована позже в этом году».

Ренессанс Капитал, 09.07.2019 г. :

«На основе раскрытых подробностей новой дивидендной политики, которую еще предстоит утвердить, мы рассчитываем, что дивиденды компании в 2021 г. составят 28,5 руб. за акцию, дивдоходность составит 11%, основываясь на коэффициенте дивидендных выплат 50% от прибыли 2021 г. и текущего уровня цены акций. Мы ожидаем, что Газпром будет торговаться на среднем для сектора уровне дивдоходности 7−8%, в таком случае цена акций должна будет вырасти на 40−60% в течение следующих двух лет, что является основой для нашего инвестиционного тезиса для акций компании. Однако мы предполагаем, что изменение дивидендной политики является лишь верхушкой айсберга для роста цены акций, по нашим оценкам, при смещении фокуса компании на создание стоимости достижим многократный потенциал роста».