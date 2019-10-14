Сирийские правительственные войска начали переброску сил на север страны, где проходит операция турецких военных и союзных им сил «Источник мира». Согласно данным ливанского телеканал «Аль-Маядин», армия Сирии может в ближайшие 48 часов войти в города Манбидж и Кобани. Это означает, что сирийские курды заключили какое-то соглашение с Дамаском.

Иван Шилов ИА REGNUM

Информация подтверждается заявлением Курдского самоуправления Северной и Восточной Сирии. В нём говорится, что «развертывание сил правительства должно остановить турецкое вторжение в Сирийский Курдистан, где уже десятки мирных жителей были убиты в результате турецких атак». Указывается и на возможность освобождения района Африн, который перешел под контроль Турции во время операции Анкары в прошлом году. В связи с этим глава Пентагона Марк Эспер заявил, что солдаты США оказались в северной Сирии «поймаными» между силами курдов и Турции, а Вашингтон намерен «эвакуировать» с севера Сирии около тысячи солдат. «Эта ситуация была спровоцирована турками, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — добавил министр обороны США. По его словам, речь, впрочем, не идет о полном уходе американских войск из Сирии, а решение отозвать около тысячи солдат из региона было «хорошо обдумано».

Так возникает опасность уже прямого военного столкновения Дамаска и Анкары, хотя это маловероятно, учитывая партнерские отношения между Россией и Турцией. Но у Москвы есть претензии к планам Анкары продвинуться вглубь Сирии. Не всё ладно для Турции и в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Эрдоганом и потребовала «немедленно прекратить» турецкое военное наступление в Сирии. По ее мнению, «невзирая на оправданные интересы Турции в области собственной безопасности», военная операция на северо-востоке Сирии приведет к вынужденной миграции большого количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, Германия и Франция заявили об отказе поставлять оружие в Турцию. Как следует из совместного заявления французских министерств обороны и иностранных дел, турецкое наступление на севере Сирии угрожает европейской безопасности.

Msb.gov.tr Турецкая военная техника

Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге собираются выработать скоординированную позицию в отношении действий Анкары. С ними солидарен и Лондон. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Эрдоганом высказал серьезные опасения в связи с военными действиями Турции в Сирии и призвал президента «закончить военную операцию и начать диалог». Как сообщил представитель британского правительства, премьер-министр считает, что операция Турции «может усугубить гуманитарную ситуацию в этом регионе и подорвать прогресс», достигнутый в борьбе с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лондон также дал понять, что не может поддержать военные действия Анкары. Готова ли была Турция к такой реакции своих западных союзников»? Судя по всему, даже готовила ответные контрходы. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если союзники Турции поддержат представителей сил самообороны сирийских курдов (YPG), турецкие власти ни по какой причине «не отступят в этой борьбе».

YPG в Анкаре считают террористической организацией. Поэтому Чавушоглу отметил, что это «жизненно важный вопрос, вопрос национальной безопасности и выживания для Турции». Такого же уровня, какой был у Кемаля Ататюрка во время национально-освободительной борьбы Турции в начале 1920-х годов. Помимо того, министр не исключил, что турецкие власти в ответ на критику Европейского союза по поводу военной операции на севере Сирии откроют границы и позволят беженцам, находящимся в Турции, попасть в Европу. По его словам, «пока что турецкое государство потратило более 40 миллиардов долларов, а ЕС не оказал нам необходимую поддержку. В любом случае сирийцы хотят попасть в Европу». Он также считает, что возможность открытия границ для беженцев — это «не угроза и не блеф», а «просто ответ на позицию ЕС».

Закончим тем, что и Лига арабских государств осудила наступление Турции на севере Сирии. Так в целом выглядит реакция мирового сообщества на действия Анкары. Она, на наш взгляд, носит несколько сдержанный характер. Более активно вовлеченные в события региона страны полагают, что на данном этапе многое будет зависеть от взаимодействия Анкары с Москвой. С этим согласны многие эксперты. Но западное издание Middle East Eye вносит в ситуацию интригу. Оно считает, что между Россией и Турцией существует договоренность «избежать военных столкновений между Анкарой и Дамаском, несмотря на их взаимную враждебность», и что «Асад опасается, что такое сотрудничество в долгосрочной перспективе может привести к политическому урегулированию, в результате которого ему придется делить власть с оппозиционными группами». Поэтому Россия якобы предоставляет Турции свободу передвижения на севере Сирии.

(сс) Kurdishstruggle Курды

Но даже такая конспирология интересна, ведь другим странам особо нечего сказать. В принципе, большинство западных стран, включая и США при президенте Дональде Трампе, в значительной степени перестали участвовать в составлении «дорожной карты» политического урегулирования конфликта в Сирии. Евросоюзу, к примеру, на протяжении многих лет ни разу не удалось выработать стратегию по Сирии, а концепция американцев в основном заключалась в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и неохотной поддержке повстанцев. В начале прошлого года россияне предложили проект новой Конституции, предусматривающий дальнейшее существование Сирии как централизованного государства, но с автономными правами для отдельных регионов. Москва сделала курдам выгодное предложение: они выводят свои войска из региона, взамен там усиливается военное присутствие сирийской армии, которая при необходимости сможет предотвратить атаку турецких войск.

Турции тоже в той или иной форме пошли на уступки, чтобы добиться от Анкары ответных уступок на переговорах по сирийскому урегулированию. Никто не желает и того, чтобы курды считали себя полномочными представителями США в Сирии. Так что турецкая операция «Источник мира» в Сирии вскрывает некоторые элементы зарытой дипломатии, используемые внешними и внутренними игроками в регионе. Впереди немало интересного.