Военная операция Турции на северо-востоке Сирии «Родник мира», начатая 9 октября 2019 года, вызвала в основном негативную реакцию союзников Анкары по НАТО и стран Евросоюза. Турция официально объявила целью операции создание зоны безопасности вдоль турецкой границы за счёт сирийской территории шириной около 30 километров и протяжённостью 480 километров.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отрицательное отношение к определённому военному конфликту часто влечёт приостановку или даже прекращение военно-технического сотрудничества между странами. Так произошло и в этот раз.

Первые практические шаги против Анкары предприняла Финляндия. Она заявила о приостановке военно-технического сотрудничества с Турцией, а также о заморозке всех поставок оружия и материалов для турецкого военно-промышленного комплекса.

Не только словом, но и делом отреагировали страны Европы. Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды и Швеция заморозили экспорт оружия в Турцию. Глава внешнеполитического ведомства Швеции пошёл дальше и призвал шведский парламент поддержать идею совместного эмбарго всех государств ЕС на экспорт оружия Анкаре.

Испания, в свою очередь, приняла решение забрать с турецкой территории свои зенитно-ракетные комплексы Patriot. Эти ЗРК находятся на территории Турции в соответствии с многосторонним соглашением.

ЗРК Patriot были поставлены в Турцию после её обращения в НАТО в 2012 году. Анкара мотивировала необходимостью защиты от воздушного нападения со стороны Сирии. Три страны — США, Нидерланды, Германия — тогда согласились предоставить по два комплекса от каждой страны.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

Затем в начале 2015 года нидерландские комплексы были заменены на испанские. Они размещены на военной базе «Инджирлик» в турецкой провинции Адана. Совсем недавно, 17 июня 2019 года, Испания одобрила продление размещения своих ЗРК Patriot в Турции на шесть месяцев.

В ходе недавней встречи в Анкаре министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга глава турецкого МИД заявил, что Анкара приобрела российские зенитно-ракетные системы С-400, т. к. хочет иметь собственные средства противовоздушной обороны.

Чавушоглу подробно описал сложившуюся ситуацию: «До сегодняшнего дня у нас не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю — речь идёт о естественной ротации, и я искренне благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400».

(сс) Preiss MSC Мевлют Чавушоглу

Контракт на поставку Турции российских ЗРС С-400 «Триумф» был подписан осенью 2017 года. Общая сумма соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов. Россия начала поставки с 12 июля 2019 года и планирует их закончить до конца 2019 года. Всего Анкара получит четыре дивизиона С-400.

По словам начальника управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, комплексы С-400 будут подготовлены к эксплуатации до конца 2019 года, в полной мере их возможности можно будет использовать к июню 2020 года.

Отзыв Испанией своих ЗРК Patriot с территории Турции ставит Анкару перед необходимостью приобретения дополнительного количества ЗРК С-400. Кроме того, несколько европейских стран уже ввели эмбарго на экспорт оружия в Турцию. Поднимается вопрос о введении общего эмбарго на продажу оружия Анкаре со стороны всех стран Евросоюза. Не исключено, что ряд мер ограничительного характера будут применены и США. Американский конгресс сейчас ведёт согласование данного вопроса.

Описанные выше шаги, подталкивают Турцию к России. Кстати, Москва сдержаннее всех отреагировала на начало военной операции Анкары на северо-востоке Сирии и заблокировала осуждающую действия Турции резолюцию в Совете Безопасности ООН. Против данной резолюции также выступили и США, но по другим причинам.

В военно-технической сфере Москва предлагает Анкаре не только средства ПВО, но и современные истребители Су-35 поколения 4++, которые по большинству своих показателей не уступают американским истребителям пятого поколения.

(сс) Rulexip Су-35

Следует заметить, что в ходе посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019 президент России Владимир Путин лично показал президенту Турции Реджепу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Позже турецкий лидер заявил, что может купить Су-57 вместо американских истребителей F-35. Москва также готова помочь Анкаре и в разработке её собственного истребителя пятого поколения TF-Х.

Таким образом, эмбарго на экспорт оружия в Турцию, стремление Турции к стратегической самостоятельности, а также её желание укрепить свою обороноспособность, неизбежно приведут к интенсивному развитию отношений Москвы и Анкары в сфере военно-технического сотрудничества и увеличению закупок оружия российского производства.