Это уже становится смешным, но, похоже, при слове «Украина» американские политики скоро будут мелко креститься и искать глазами пожарный выход.

Украина

Короче, в США началась новая медиа-атака на демократических лидеров. На этот раз в прицеле скандала 79-летняя Нэнси Пелоси. Ну что же, цель вполне достойная — демократ, член Конгресса с 1987 года, с января этого года спикер Палаты представителей США, самая высокопоставленная избранная женщина в истории Соединенных Штатов. Будучи спикером Палаты, она занимает второе место в президентской линии преемственности — сразу после вице-президента.

24 сентября Пелоси объявила о начале процедуры расследования, цель которого — определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. В выражениях спикер не церемонилась: «На этой неделе президент сознался в том, что призывал украинского президента совершить действия, которые принесли бы ему политическую пользу. Это возмутительное свидетельство измены его присяге, предательства нашей национальной безопасности и честности американских выборов». С этого момента следовало ожидать реакции сторонников Трампа персонально на Нэнси. Она и начинается. Реакция идет по испытанных на Джо Байдене сценарии (грешки сына) и сцене (грешки на Украине).

Атаку начал журналист-расследователь Патрик Хоули. В его активе участие в расследовании актуального для американцев сексуального скандала с NXIVM (NXIVM sex cult). Это американская секта, которую ее основатели публично характеризовали как компанию по развитию личности, а во внутреннем общении — «как своего рода учебную военную часть для крутых сучек». Но как ни называй, в июне 2019 года лидер секты Кейт Раньер был пожизненно осужден за рэкет и торговлю людьми. Еще журналист Хоули принимал участие в разоблачении сексуальных забав мультимиллионера, филантропа и педофила Джеффри Эпстейна, повесившегося (или повешенного) в Столичном исправительном центре (Нью-Йорк) 10 августа 2019 года. Так что расследовательский бэкграунд у Патрика Хоули достаточно впечатляющ.

Джеффри Эпстейн. 1980

В том, что атака идет «от республиканцев», сомневаться не приходится. Хоули много писал для известного крайне правого сайта Breitbrat в период, когда им руководил Стив Беннон, ближайший к Дональду Трампу человек в первый год его президентства. Сейчас Патрик Хоули — шеф-редактор крайне правого медиа-сайта «Политика Большой Лиги» (Big League Politics), которую The Wall Street Journal характеризует как сайт, «поддерживаемый республиканскими сотрудниками». Но статью с претензией на сенсацию Патрик разместил не там, а на ресурсе «National file».

«Внимание: сын Нэнси Пэлоси был исполнительным директором газовой компании, которая занималась бизнесом в Украине» — так называется статья, появившаяся на сайте 3 октября. Суть сенсации непритязательна: «Сын Нэнси Пелоси, Пол Пелоси — младший (который отправился в Украину в 2017 году), был членом совета директоров Viscoil и исполнительным директором в связанной с ней компании NRGLab, которая занималась ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ бизнесом в УКРАИНЕ! А Нэнси Пелоси появилась в рекламном ролике для компании!».

Вообще-то группа компаний Viscoil и NRGLab добычей энергоресурсов никогда не занималась. Только развитием технологий для максимального использования природных ресурсов, таких как нефть и другие ресурсы. Например, производством СН-боксов, экологически чистых генераторов, в которых используется поликристаллическая технология для производства электроэнергии из тепла окружающей среды.

Вообще-то Нэнси Пелоси появилась в двух рекламных роликах NRGLab New Technology в 2013 году с призывом к развитию энергосберегающих технологий.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Вообще-то, к моменту своего приезда в Украину Пелоси-юниор (50 лет) руководящих постов в компаниях энергетического сектора ViscoilGroup и NRGLab уже не занимал. В феврале 2017-го он стал исполнительным директором Инициативы корпоративного управления, организации, призванной развивать систему руководящих принципов, методов и процедур. А в июле 2017 года как потом рассказывал Пол-младший, он находится в Украине для обсуждения молодежного партнерства по футболу (соккеру) с украинским правительством, тогда еще Гройсмана.

То есть, по сути, ничего, похожего на деятельность на украинской земле отца и сына Байденов («конфликт интересов», «непотизм» и конвертация политического значения в денежные знаки, т. е. «коррупция») в случае сына Нэнси Пелоси не просматривается. Это тривиальная американская электоральная разборка с целью, обозначенной еще Марком Твеном: «когда-то честный человек, а ныне: Гнусный Клятвопреступник, Монтанский Вор, Осквернитель Гробниц, Белая Горячка, Грязный Плут и Подлый Шантажист» (из рассказа «Как меня выбирали в губернаторы»). Такое было и будет происходить в Америке (да и не только там) еще сотни и сотни раз.

Ведь и в этот раз налетчики на политическое целомудрие демократов своих целей добились: за неделю информация о «сыне Нэнси в Украине» переопубликована на сотнях сайтов. Кампания, конечно, в итоге сойдет на нет, но «осадочек-то остался». Но да Бог с ними, с американцами и их предвыборной грязью. Для нас печально другое. Деятельность прошлого, да и нынешнего украинского режима дает повод нашим союзникам создавать из Украины образ не суверенного государства, достойного если не почтительного, то хотя бы уважительного отношения, а некого грязного и токсичного коррупционно-антигуманного болота, с которым лучше не иметь никаких контактов — измажешься и никто не отстирает.

Хочешь побольнее ударить своего соперника — свяжи его имя с Украиной. И ведь все это только начинается. 8 октября Education4Libs, учетная запись Twitter, поддерживающая Трампа, заметила: «У Байдена, Пелоси, Керри и Ромни есть дети, работающие в украинских газовых компаниях. И все люди, которых я упомянул, хотят, чтобы Трамп был привлечен к ответственности. Ты уже соединяешь точки?» И до ноября следующего года этот вопрос, уверен, будет задаваться все чаще и чаще.

В таких условиях никакие мантры украинских лидеров о «великом учителе» из США лидерам не помогут. «Учить» будут издалека.