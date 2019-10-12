Политика президента США Дональда Трампа в отношении сирийских курдов оживила старые страхи и комплексы поляков. Большинство из высказавшихся квалифицировали действия Белого дома как «предательство курдов».

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам консервативного польского политика Романа Гертыха, «измена Трампа означает, что США не защищают своих союзников. Это удар по авторитету США, а также удар по нашей безопасности, которую правительство PiS (правящая польская партия «Право и Справедливость». — С. С.) видит только и исключительно на основе отношений с Трампом». Другие отмечают: «Эта измена совпадает с предательством союзников по отношению к Польше во время и после окончания Второй мировой войны. Курдов использовали для войны с мировым терроризмом, а затем отдали их туркам, как нас Советам». Третьи, не оправдывая Трампа, считают, что у Польши все равно нет альтернативы альянсу с американцами. Четвертые находят в решении президента США кое-что полезное. Как политолог Ежи Таргальский, заявивший, что «уход Трампа из Сирии означает прежде всего последствия для Израиля». То есть теперь «Израиль останется один» и у него не будет времени и желания «проводить клеветническую кампанию против Польши».

Роман Гертых (внизу справа)

Но в целом решение американского президента появилось не вовремя для правящей польской партии, которая вложила все в отношения с США. До голосования на парламентских выборах в Польше осталось всего ничего, оно состоится в это воскресенье, 13 октября, проправительственные комментаторы стараются не высказываться на тему американцев и курдов. Но оправдывают ставку «Права и Справедливости» на Вашингтон в целом. Как заявил в эфире Polskie Radio 24 американист Артур Врублевский, в основе сотрудничества с США лежит «чувство дефицита уровня безопасности», а «добавленной стоимостью» в этом союзе является «гарантия безопасности, которую не даст Польше сотрудничество с немцами или французами». Он также полагает, что угроза со стороны Москвы американским интересам означает, что администрация Трампа может рассчитывать на поддержку Конгрессом инициатив по развитию военного сотрудничества с Центральной и Восточной Европой. «Российский фактор» появился не случайно. Некоторые польские издания в контексте решения Трампа отмечают: «Нужно отдать должное россиянам — они как раз готовы защищать своих союзников, независимо от того, кто те и что творят».

(сс) kurdishstruggle Курды

Стоит заметить, что из США по поводу польско-российских отношений доносятся противоречивые сигналы. Говорят разное. Так, на днях известный эксперт-демократ Майкл Карпентер, бывший советник вице-президента США Джо Байдена, в интервью порталу EURACTIV. pl заметил: «Я всегда поддерживал диалог Вашингтона с Москвой. И мне трудно представить, что Польша не будет вести диалог с Москвой на политическом и военном уровнях… Как американец, я давно поддерживаю прямой диалог между руководителями штабов США и России и, конечно, на уровне министров иностранных дел и обороны. Я не только поддерживаю такие переговоры, но и считаю, что их масштабы должны быть расширены. Нам также необходимо вдохнуть новую жизнь в стратегический диалог Вашингтона и Москвы, потому что тот факт, что мы слишком редко говорим о стратегической стабильности, может иметь серьезные и потенциально опасные последствия». Карпентер представляет оппонентов Трампа. Но можно напомнить, что и сам президент США, выступая 12 июня 2019 года на совместной пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, сказал тогда: «Я надеюсь, что у Польши будут отличные отношения с Россией. Я думаю, что это возможно».

Defense.gov Майкл Карпентер

То есть Варшаве дают понять, что ситуация, когда в течение последних 9 лет между Польшей и Россией не было прямых переговоров на высшем уровне, выглядит аномалией. Можно предположить, что американцы были бы не против стимулировать возобновление польско-российского диалога. Иначе этим займутся европейцы, которые в случае разворота Варшавы в сторону отношений с Евросоюзом и государствами-членами, особенно с Германией и Францией, по словам одного из польских экспертов, «готовы закрывать глаза на агрессию Москвы против Украины и возвращаться к нормальным отношениям с Кремлем». Что касается Вашингтона, то вряд ли там заинтересованы в сближении ЕС с Россией в ситуации, когда европейцы позволяют себе оказывать сопротивление американцам по ряду ключевых вопросов. Это создает сложную дилемму для любого польского правительства, которое будет сформировано после 13 октября. Пойти на разморозку польско-российских отношений под «американским зонтиком» — это вызовет настороженность ЕС, аналогичные действия под «европейским зонтиком» — вопросы США. Ничего не делать — значит, дождаться, когда европейцы и американцы сами договорятся с Россией над головой Польши и за ее счет.

В то же время Варшава могла бы попробовать не вписывать в диалог с Москвой третьи страны и их интересы, выделив пространство сугубо двусторонних действий. Но решится ли?