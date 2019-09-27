



Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Уми и Соро

Жизнь зарождается в океане. Каждый человек — вселенная. С каким звуком умирают звезды? О чем поют киты? Дайсукэ Игараси в 2007 году начал публиковать мангу «Дети моря». Тома выходили на протяжении пяти лет: история завершилась в 2012-м. Спустя еще семь лет в прокат в Японии выходит полнометражное одноименное аниме, где Игараси выступает в роли сценариста, а режиссером становится Аюму Ватанабэ («Космические братья»). До России картина доехала в октябре 2019 года (хотя на родине вышла в прокат в мае).

Еще с трейлера стало понятно, что аниме будет выделяться цветовым решением и музыкой. Музыку, кстати, писал Дзё Хисаиси — давний друг Хаяо Миядзаки, культового представителя жанра. Дзё помогал Миядзаки с 80-х годов: благодаря его творчеству мы запомнили саундтреки к популярным лентам «Мой сосед Тоторо» или к «Ходячий замок Хаула». Многие художники из команды Миядзаки приложили руку к «Детям моря» — и аниме действительно получилось удивительным.

«Дети моря» — очень медленное аниме. Сюжет течет медленной речкой — вот мы знакомимся, буквально штрихами, с главными героями: девочкой Рукой и ее семьей. А вот уже появляются зачинщики всей истории — мальчики-ихтиандры Уми и Соро («Небо» и «Море» в японском языке). И все трое отправляются в путешествие на поиски загадочного праздника. И вся эта история — о небе и о море.

Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Уми и Руко

Японцы умеют снимать вдумчиво, метафорично, пунктиром обрисовывая так, что от пары слов становится ясен весь рисунок. С нескольких предложений мы понимаем, кто такая Рука: девочка-изгой, пацанка, потерянная и замкнутая, но упрямая. Ее родители живут отдельно друг от друга, и папу она любит больше. Папа работает в океанариуме, и вся жизнь девочки связана с морем и его обитателями. Неудивительно, что ее сразу заинтересовали новые гости, умеющие дышать под водой.

Солнце и море созданы из одних элементов

Эта история — загадка. Здесь мало диалогов, сюжет тянется даже излишне флегматично, но сутью становится изображение. Художник словно разливает все краски в одной палитре, и они, перетекая из одной в другую, отражают морские глубины и бескрайний космос. Это — созерцательное аниме, не содержательное. Все, кто любят интриги, разборки и перестрелки, ошибутся с выбором, решив посмотреть фильм. Хотя одна загадка в нем все-таки есть.

Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Звездное небо

Уми и Соро, два брата, были найдены еще детьми в стае морских чудищ. Они выросли в море, как Маугли в джунглях, но настоящая природа этих парней никому не понятна: медицинские обследования не показывают ничего удивительного, но способности мальчишек заставляют ученых ломать головы. Жить им осталось недолго, но до времени своей смерти они должны передать миру послание — рядом очень вовремя оказывается Рука, с которой ребята быстро находят общий язык.

Вот звезда, ещё звезда,А море — словно мать.Человек — чтобы смотреть.А небо — чтоб играть.

© Цитата из аниме «Дети моря» (2019)

Вот только послание это непростое. Один из героев истории, помощник профессора по фамилии Энглэнд, играет роль «доброго дядюшки» и позволяет мальчишкам путешествовать без разрешения взрослых. Он же — источник всех главных мыслей этой истории. Он рассказывает зрителям о том, откуда и почему появилась Вселенная, в чем разница между добром и злом, и что общего у моря, солнца и человека. Из сказочных витиеватых поверий его речи перетекают в научные теории о сотворении космоса, Большом взрыве и антиматерии.

Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Подводный мир

«Дети моря» — это притча, в которой можно найти десятки подсмыслов. Начиная от песни китов, которую можно принять за колыбельную матери ребенку, заканчивая тем, что волшебный метеорит, дающий жизнь странным мальчикам-ихтиандрам, передается через поцелуй. Поцелуй — следствие любви, а любовь — начало всего сущего. можно было бы дойти до того, что первым Словом, которое было в начале, была Любовь. Можно даже увидеть аллюзию на интимные отношения в том, как рождаются новые звезды.

Невероятной красоты закаты сменяются глубоким звездным небом ‑ и морем, в котором светящийся планктон похож на мерцание небесных светил. Это аниме, в котором нужно наблюдать и размышлять; и оно идеально подходит под меланхолично-задумчивое настроение — такое, при котором люди любят отвечать на вопросы о смысле жизни.

На небе только и разговоров…

Но при этом «Дети моря» ничему не учат. Здесь отсутствует видимая мораль: она рисуется ради галочки (родители примиряются перед общей проблемой, ребенок понимает, что дружба важнее всего), но никаких формулировок и ответов зритель не получает. Каждый сам решает для себя, о чем это аниме, выбирая из десятков мудрых высказываний. Будем честными: Игараси изящно переплетает достаточно популярные афоризмы между собой, так что они смотрятся не избито, а свежо.

Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Кит

Кроме истории возникновения рыб и океана аниме рассказывает о предназначении. О том, что ничего не происходит без причины — и о том, что, как писал Маяковский, если звезды зажигают — это кому-нибудь нужно. Например, самим звездам.

Цитата из аниме «Дети моря» (2019) «Если что-то светится — оно хочет, чтобы его нашли. Может быть, и я хочу, чтобы меня нашли?»

Девочка Рука ищет себя в огромном мире, следуя от состояния обиженного одиночества к пониманию своего предназначения. Ей тоже хочется, чтобы ее нашли — не столько обнаружили физически (несмотря на то, что она прячется всякий раз от родителей), сколько поняли, к чему стремится ее душа. Как она светится — ярко ли, всполохами или мерно и тихо?

Цитата из аниме «Дети моря» (2019) «Но в свечении звёзд нет радости. Есть только печаль. Потому что звёзды знают, что все равно погаснут. Знают… Но все равно светятся».

Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Руко

Лента длится два часа, хотя по насыщенности событий ее можно было бы сократить минимум вдвое — а то и вовсе превратить в моноспектакль, проходящий под декорации из расплывшейся синей акварели. Звезды будут сменяться на рыб, солнце, на китов, а зритель — засыпать под мерный рассказ о празднике рождения звезд. И просыпаться всякий раз, когда звезда умирает.