«Эффект солёного огурца» — так в педагогике называют воздействие обучающей среды. Берём свежий огурец, помещаем его в рассол — и через три дня, хочет этого огурец или нет, он становится солёным. Среда формирует постоянно и неотвратимо, когда в неё погружается субъект.

Иван Шилов ИА REGNUM «Эффект солёного огурца»

То, что Путин сделал с Украиной, по аналогии «эффекта солёного огурца», получит в истории название «эффект Путина». Берём Украину, помещаем её между заинтересованной в российском газе Европой и поддерживаемым Россией Донбассом — и хочет того Украина или нет, она становится конфедеративной. То есть вообще перестаёт быть.

Сейчас стало известно, что зажатый националистами в угол Зеленский заявил о том, что если до Нового года Украина не примет закон об особом статусе Донбасса, то она автоматически выйдет из минского процесса (как говорится, молодец, давай побыстрее).

Даже разведение войск в Донецке оказалось невозможным для Украины. Сейчас она уже готовит мировое общественное мнение к тому, что вся история с мирными переговорами вообще сворачивается. Теперь там все как бы массово прозрели — Савченко уже заявила, что это Порошенко проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения.

Солдаты ВСУ

Пропагандистская истерика должна прикрыть позор одностороннего выхода Киева из нормандского переговорного процесса. Даже Порошенко теперь участвует в протестах против «формулы Штайнмайера» — того документа, который сам Порошенко и подписал, будучи президентом, — «Это Украина, детка».

Продолжение войны — это катастрофа как для Украины, так и для Европы. Украину таким способом подводят к очередному Майдану, когда Зеленского свергнет объединившаяся против Коломойского группа, завязанная на американских демократов. Отношения между Украиной и Европой после такого оборота событий не просто ухудшатся — они зайдут в тупик.

Оснований для сохранения Европой антироссийских санкций не останется. Оценить всю глубину шока из-за сбоя шаблона Европы в отношении Украины в случае неудачи минского процесса не представляется возможным.

Украина откровенно достала Европу. Зеленский теперь превращает Штайнмайера в идиота. Макрон уже просто взбешён. Трамп требует от Зеленского переговоров с Путиным с намёком на уступки и прекращение выгодной демократам войны с Россией.

Именно из-за конфликта на Украине Трамп не может заручиться крайне необходимой позицией России в борьбе США с Китаем. Украина из любимой мозоли превратилась в чирей на седалище, который не хочет проходить, отказывается лечиться и требует всё более растущей заботы. Самое досадное, что планируемого вреда России украинский кейс не нанёс, а вот отдача отсушила руки тем, кто стучал молотком по этому гвоздю.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Президента России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Хельсинки. 2018

«Чем я тебя породил, тем я тебя и убью» — так Европа интерпретирует известное литературное произведение на тему Украины. Породив Украину политикой, политикой же Запад её и давит. Ибо Украина уже совершенно нагло портит Европе газовое житьё. Сначала она как могла портила Германии и Франции «Северный поток — 2», а теперь и вовсе отказывается от транзита в 2020 году, объявляя, что Нафтогаз не может заключать договор, так как будет создан новый оператор, а до создания этого оператора как до турецкой Пасхи.

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявляет глава Нафтогаза.

Новый год через 2,5 месяца, а Украина таким мягким пробросом уведомила Европу, что ждать от неё газового контракта с Россией не стоит. «Кина (в смысле газа) не будет».

При этом Украина открыто торпедирует заключение мира по «формуле Шайнмайера». Ни газа, ни мира Европе Украина не обещает. Европа вложила в украинский Майдан всю свою скупую душу и хочет как-то выбраться из ловушки убыточных санкций, а тот вместо благодарности ещё и нахамил, и обвинил в недостаточности снабжения.

«— Никогда, — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, — никогда Воробьянинов не протягивал руки.

— Так протянете ноги, старый дуралей! — закричал Остап. — Вы не протягивали руки?

— Не протягивал.

— Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он… Hy! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз…

— Да, — пробормотал предводитель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ. Украина

Украина представляет собой смесь Воробьянинова с Паниковским. Наглый попрошайка, профессиональный слепой и сын лейтенанта Шмидта с амбициями бывшего предводителя уездного дворянства всё больше приводит Европу в изумление.

Глава аналитического центра «Донбасский институт региональной политики» Энрике Менендес заявил, что в случае, если мир в Донбассе будет сорван по вине Украины и военные действия продолжатся, от Украины начнут откалываться другие регионы, в первую очередь Харьков и Херсон.

И Европа это прекрасно осознаёт. Угроза распада Украины исходит вовсе не от России. Если Украина не выполнит подписанные соглашения, Европа пророчит начало распада незалежной.

Мнение Европы в этой ситуации озвучивает израильский политолог Соломон Манн. Он отметил, что те, кто сейчас угрожает Украине потрясениями из-за «формулы Штайнмайера», представляют собой всего 5% населения. Но именно эти 5% радикальных националистов, чьи выступления оплачены незначительными взятками, разрушают последние шансы Украины на мир и сохранение территориальной целостности. По сути, Запад предрекает Украине гражданскую войну и распад, если та не выполнит предписания «нормандской четвёрки».

Да, Зеленский крутится как уж на сковородке, пытаясь интерпретировать подписанные условия так, как Балаганов с Бендером на глазах председателя исполкома вспоминали детали восстания на крейсере «Очаков» — «с такими ускользнувшими от Истпарта подробностями, что успокоившийся было председатель исполкома снова навострил уши». Подробности Зеленского так переворачивают смысл «формулы Штайнмайера», что Европа с трудом сдерживается, чтобы не вышвырнуть Украину, как Паниковского, на улицу.

OSCE Parliamentary Assembly Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Запад всё дальше расходится с Украиной во взглядах на жизнь. Украине это грозит не только остаться вдовой, но и потерять всю мебель.

«В таком случае наши взгляды на жизнь оказались диаметрально противоположны, — сказал Остап. — Обниматься некогда. Прощай, любимая, мы разошлись, как в море корабли».

Европа всё громче начинает требовать от Украины прекратить дешёвый концерт и выполнить требования «нормандской четвёрки». Какие бы пузыри на Украине по этому поводу ни пускали, если там вовремя не окстятся, им будет очень больно.

Европа всё громче говорит, что это не Россия, а Украина не хочет мира. Европа может простить Украине всё, кроме одного — выставления себя дурой. В диалоге с Россией, США и Китаем Европа не может позволить себе роскошь выглядеть более идиотски, чем Украина. А Украина именно это сейчас делает с Европой.

Меркель опять терпеливо обсуждает с Зеленским перспективу встречи в «нормандской четвёрке». Но встречи не будет, если Украина не станет выполнять то, что подписала так, как там написано. Меркель и Макрон просто не могут позволить себе выглядеть слабаками перед Путиным. Перед Трампом могут, перед Путиным — нет.

И потому Украину ждут плохие времена. Примерно, как Паниковского, за которым гнались арбатовцы после того, как тот украл у них гуся. Если Европа, исчерпав все пределы терпения, поймёт, что «украинские» их опять одурачили, она снимет санкции с России. И такое возможно, когда станет ясно, что демократы в США опять проигрывают Трампу. В этом случае Украину не спасёт даже чудо.

Европа уже подаёт нехорошие сигналы Украине. Постепенно меняется ход слушаний по делу о сбитом Боинге. Голландия вдруг захотела оценить степень вины Украины, чего никогда не было. Хотят допросить тех, кого Россия с самого начала предлагала допросить. Дания вдруг согласилась на «Северный поток — 2».

Nord Stream 2 Axel Schmidt Трубы для трубопровода Северный поток — 2

Эти отдельные звонки постепенно перейдут в погребальный колокольный звон. Сформированная Путиным вокруг Украины среда сама превращает Украину в политический труп. Да, украинцы не хотят этого признавать, им это очень обидно. Но прошло то время, когда украинцев в европейском хоре слушали хотя бы из вежливости.

Из нынешнего положения Украине нет выхода ни в одну сторону. Куда ни пойди — повсюду гражданская война и распад. Состояние отсроченной смерти. Нет никаких вариантов спасения. Есть в истории больших и малых империй моменты, когда борьба за сохранение малого куска территории так перенапрягает силы, что империя распадается.

Сейчас такой момент наступил на Украине. Она давится Донбассом, ни проглотить, ни выплюнуть который она не может. Похоже, за все мучения и издевательства Донбасс отплатил Украине самой страшной местью — он её просто взорвал и распустил. Украина умоется той кровью, которую она проливала в Донбассе.

Бумеранг вернулся. Уже не Россия, а Европа приговорила Украину к распаду. Война не может затухнуть, и продолжаться она не может. Вынести такого напряжения Украине не удастся.

«— Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё!»

Ще не вмерла, говорите? Ну-ну.