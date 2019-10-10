



Иван Шилов ИА REGNUM Олег Губарев. Рюрик Скьёльдунг. СПб.: Евразия, 2019

Олег Губарев. Рюрик Скьёльдунг. СПб.: Евразия, 2019.

Редко когда научное исследование напоминает детектив, но при этом не теряет своего ученого стиля изложения и академического значения. Книга санкт-петербургского историка Олега Губарева в данном случае является таким исключением. Его работа посвящена полулегендарному основателю древнерусской государственности князю Рюрику.

Ученый пишет о споре норманистов и антинорманистов, связанном с вопросом о происхождении варягов, основавших первые восточнославянские государства. Другой проблемой является дискуссия об исторической достоверности самого Рюрика. В связи с этим автор привлекает множество различных отечественных и зарубежных источников, в том числе и мусульманских, в которых древние русы и норманны отождествлялись. Именно разнообразие источников и критический разбор различных концепций и придает собственно книге детективный оттенок.

Естественно, множество приведенных фактов (зачастую взаимоисключающих друг друга) нуждаются в какой-то систематизации. Поэтому, если вновь возвратиться к сравнению с детективом, можно сказать, что книга нуждается в ключе, который бы дал ответ на все загадки. По мнению Губарева, таким ключом может выступить вождь норманнов Рёрик Фрисландский из династии Скьёльдунгов. Если принять версию, что именно он поименован в «Повести временных лет» Рюриком, то множество вопросов окажутся снятыми сами собой.

Тем более что данная гипотеза подтверждается археологическими находками, в частности, на территории Фризии (современные Нидерланды и север Германии) нашли клады с русскими драгоценностями, а на Ладоге, в свою очередь, ряд артефактов, имевших фризское происхождение. Кроме того, археологами были обнаружены фризские гребни и заготовки к ним, что свидетельствует о присутствии на ладожских берегах некоторого числа ремесленников из Фризии.

Также автор пишет о благотворном взаимном культурном влиянии норманнов и славянских племен. В частности, «до появления варягов-русов кузнечное дело у славян находилось в примитивном состоянии, с чем была связана неразвитость ремесел и отсутствие наступательного и защитного вооружения». Еще они помогли в «организации морского дела». В свою очередь многие варяжские племена восприняли христианство именно от славян.

Лишнее подтверждение слов Владимира Соловьева о том, что именно «с Востока свет, с Востока силы». В том числе, как видно из книги Губарева, и для варягов.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».