Как сообщалось, возмущенные дискриминационными торговыми мерами японского правительства власти Республики Корея (Южная Корея), не сумев добиться понимания с Токио по поводу экспорта в соседнюю страну необходимой для полупроводникового производства высокотехнологичной продукции, подали жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По существующим правилам теперь представители двух стран должны провести двусторонние переговоры для поиска путей разрешения создавшейся ситуации в торговле. Если это не удастся сделать в течение двух месяцев, орган по урегулированию споров ВТО создаст комиссию для изучения дела.

Флаг ВТО

Переговоры должны начаться в пятницу, 11 октября, в Женеве. Сеул объясняет предпринятые в отношении южнокорейских предприятий санкции стремлением ответить на принятие в прошлом году Верховным судом Республики Корея судебных решений, обязывающих японские компании выплатить компенсации корейцам, принудительно работавшим в индустрии милитаристской Японии в годы войны. Токио же утверждает, что вопрос о компенсации за использование подневольного труда корейцев уже был урегулирован соглашением от 1965 года.

Японская газета The Japan Times констатирует: «Отношения двух стран серьезно нарушены из-за разногласий в восприятии истории периода войны и торговой политики».

Дело дошло до того, что правительство Японии исключило Южную Корею из списка стран, которые на упрощенных условиях закупают японскую продукцию, используемую и в военном производстве. В частности, имеется в виду фторид водорода. По сообщениям японских СМИ, Южная Корея якобы продавала его КНДР в обход международных санкций. Отвечая на подобные обвинения, президент Республики Корея назвал эти сообщения необоснованными.

Ограничения не означают полного запрета, однако для экспорта в Корею японским компаниям теперь нужно получать особое разрешение. Причем разрешение требуется для каждой поставки. Его получение занимает до 90 дней.

Питер Брейгель Младший, Уплата налога, 1640

Действия Токио не остались без ответа. Южная Корея с сентября в отместку исключила Японию из своего «белого списка» стран с минимальными торговыми ограничениями. Сообщается, что к южнокорейскому экспорту в Японию будут применяться более жесткие правила торговли, включая потенциальные длительные процедуры подачи заявок для получения разрешений на поставки.

Министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сун Юн Мо заявил, что «Япония будет включена в категорию торговых партнеров, которые не управляют своими системами экспортного контроля в соответствии с международными принципами такого контроля».

Обостряющаяся «торговая война» Японии и Южной Кореи не может не беспокоить Вашингтон, ибо эти три страны, несмотря на противодействие Сеула созданию в Северо-Восточной Азии «малого НАТО», находятся в неформальном военном союзе, противостоя соседним государствам, в первую очередь КНДР. Занятая Токио позиция «наказания» Сеула может еще дальше отдалить народы двух соседних стран, привнесет дополнительную напряженность в и без того тревожный регион.

Токио