



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринял решительный шаг, начав боевую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Напомним, ранее Анкара уже проводила на территории Сирии две военные операции: «Щит Евфрата» (август 2016 — март 2017) и «Оливковая ветвь» (январь — март 2018 года). В результате их была создана буферная «зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, а также был установлен контроль над городом Африн. И на сей раз заявленные цели Анкары вроде бы не выбиваются из этого жанра. Турция намерена образовать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Но нынешняя операция имеет одну первую важную особенность: впервые турецкая армия вступила в прямое боевое столкновение с силами самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РКП). Вторая особенность: сирийских курдов активно поддерживали США, взваливая на их плечи немалую работу по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь американцы вывели из предполагаемой зоны безопасности находившихся там своих военных, хотя от курдов они еще не отказались. Подобный расклад изначально предполагал активную подготовительную дипломатическую деятельность Анкары. Эрдоган неоднократно вел личные и телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и сумел все же заручиться его заверением в том, что Вашингтон не примет участия в операции Турции на севере Сирии. При этом сам Трамп назвал турецкую операцию «плохой затеей».

Kurdishstruggle Отрядами народной самообороны c флагом подразделения

Данная тема обсуждалась и в ходе переговоров Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, который призвал Анкару тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб совместным усилиям по урегулированию в Сирии. Что касается другого участника астанинского процесса, Ирана, то он заявил, что «подобные действия не только не будут способствовать безопасности Турции, но и приведут к материальному ущербу и человеческим жертвам». Тегеран предложил свои услуги для «организации немедленных консультаций с представителями властей Турции и Сирии с целью урегулирования существующих проблем мирным путем». Европа не поддержала Анкару, как и ряд арабских стран, в частности Египет. Каир осудил турецкую операцию и потребовал созвать срочное заседание Лиги арабских государств для того, чтобы обсудить поведение Эрдогана. Саудовская Аравия назвала военную кампанию Турции актом агрессии против арабского государства.

Тем не менее Анкара сочла сложившуюся политико-дипломатическую ситуацию благоприятной для начала боевой операции «Источник мира» на севере Сирии. Загадка в том, почему Вашингтон и Москву по-разному, но зажгли перед Анкарой «зеленый свет», а предостережения из Брюсселя, Дамаска, Тегерана, Багдада, Иерусалима и Эрбиля турки попросту проигнорировали. Одновременно политико-дипломатические маневры предпринимали и лидеры сирийских курдов. Они многократно проводили политические консультации с США и некоторыми европейскими странами, заявили о намерении вступить в диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации. Поэтому есть основания предполагать, что сирийские курды имеют какой-то запасной сценарий действий, который может быть запущен позднее. В то же время аналитики Пентагона стали предупреждать Анкару о возможных серьезных рисках для нее в том случае, если начнут проявлять себя дестабилизирующие последствия операции на севере Сирии в самой Турции и за ее пределами. Обозначим их в следующей последовательности:

1. Курды могут быстро перейти к партизанской войне, с охватом территорий Сирии и Турции, и может быть, даже Ирака.

2. Курды могут вступить в самые разные альянсы: с Дамаском в борьбе против «турецкой агрессии», а при определенных условиях даже с остатками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), все больше и больше затягивая Турцию в трясину региональной войны. Они сняли охрану с лагерей, где содержались в заключении боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и члены их семей.

Mass Communication Specialist 1st Class Steven Harbour Турецкие солдаты

3. Может измениться политика США, которые станут закручивать гайки санкций против Турции. Сейчас расположение турок вдоль всей северной окраины Сирии в целом почти никак не ущемляет интересы американцев и в чем-то даже выгодно, ведь они на данном этапе они не передают эти территории в ведение правительства Сирии, против которого выступают. В то же время Пентагон может помешать Эрдогану довести дело до конца в случае несанкционированного продвижение турецких войск. Перед Анкарой обозначена «красная линия», и все понимают, что нынешняя ее кампания будет стоить немалых жертв и времени, а также может привести, как считает глава европейской дипломатии Федерика Могерини, «к масштабным переселениям». В результате ситуация в регионе может радикально измениться, но в первую очередь в сторону обострения курдского конфликта.

Наконец, по мнению турецкого политолога Керима Хаса, исходя из логики событий Анкара «будет вынуждена идти на дальнейшее сближение с Москвой», что подтверждается тем фактом, что глава МИД России Сергей Лавров впервые посетил Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Как видится политологу, это не может не затрагивать интересов Анкары. Москва может получить так называемую «роль брокера» по курдскому вопросу — и в Сирии, и в Ираке, и в самой Турции. Но это зависит от того, как пойдет дальше развитие этого вопроса, по позитивному или негативному сценарию. Однако Анкара может столкнуться с трудностями из-за включения в конфликт других стран. Тогда новое вторжение турецких войск в Сирийский Курдистан не покажется для Турции «увеселительной прогулкой», а создаваемая ею «зона безопасности» может стать источником разного рода новых опасностей.