1 октября 2019 года в Китае прошёл грандиозный военный парад в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики. Этот парад стал самым многочисленным за всю историю Китая. По Тяньаньмэнь, центральной площади Пекина, прошли 15 тысяч солдат и 580 единиц различной наземной техники, а в воздушной части парада приняли участие 160 самолётов.

ИА REGNUM Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая

Но наибольшее внимание к параду привлекла демонстрация сразу множества образцов новейшей китайской ракетной техники. Рассмотрим наиболее значимые военные новинки, продемонстрированные Китаем.

Баллистическая ракета средней дальности DF-17 с гиперзвуковым боевым блоком

Демонстрация баллистической ракеты средней дальности (БРСД) DF-17 и её боевой части — гиперзвукового планирующего боевого блока (так называемого глайдера), пожалуй, приковала к себе наибольшее внимание. Фактически, Китай впервые открыто продемонстрировал образец гиперзвукового оружия. При этом по площади Тяньаньмэнь проехало сразу 16 мобильных пусковых установок с ракетами DF-17, а это означает, что, скорее всего, изделие уже принято на вооружение армией КНР и начато его серийное производство.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-17 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Гиперзвуковой глайдер, который является боевым оснащением этой ракеты, вероятно, и есть то самое изделие под индексом DF-ZF, об испытаниях которого Китай заявил ещё в 2014 году. Уже к 2016 году, согласно американским оценкам, Китаем было выполнено 7 успешных испытательных пусков. По данным западных СМИ со ссылкой на разведку США, испытания ракеты DF-17 проводились с 2017 года, в том числе и с боевой частью в виде гиперзвукового глайдера. Таким образом, скорее всего, представленные образцы являются уже полностью боеготовыми.

По имеющимся оценкам, дальность полёта новой ракеты составляет до 2500 км. Скорость, которую глайдер DF-ZF способен развивать, оценивается в М=5−10 (М — число Маха, равное скорости звука). Отделение глайдера от ракеты-носителя происходит на высоте 60 км, после чего он планирует к цели на гиперзвуковой скорости, совершая различные манёвры. Высота отделения от ракеты-носителя, которая ниже минимальной границы зоны действия кинетических перехватчиков американских противоракет семейства SM-3, непредсказуемость траектории и возможность выполнения противоракетных манёвров делают практически невозможным перехват этого боевого блока существующими средствами противовоздушной и противоракетной обороны.

Стратегическая сверхзвуковая крылатая ракета DF-100

Другой, не менее интересной новинкой, стали продемонстрированные мобильные пусковые установки с крылатыми ракетами DF-100, также известные под индексом CJ-100. На пусковой установке смонтировано два огромных контейнера квадратного сечения, внутри которых располагается ракета. Судя по обрывочным данным, Китай создал уникальный образец нового вооружения, который не имеет аналогов ни в России, ни в США, ни в Европе. По данным зарубежных СМИ DF-100 — это сверхзвуковая крылатая ракета, имеющая дальность полёта в пределах 2−3 тысяч километров. Ракета имеет высотный профиль полёта, большая часть которого проходит в верхних слоях стратосферы. При этом скорость, достигаемая ракетой, составляет M=3−4. Вероятно, ракета способна и выполнять различные манёвры на траектории. Огромная высота полёта, проходящая на границе досягаемости по высоте современных зенитных ракет, а возможно, и превышающая её, в совокупности с огромной скоростью делают перехват такой цели по меньшей мере крайне затруднительным.

Цитата из видео на YouTube Стратегическая сверхзвуковая крылатая ракета DF-100 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Назначение ракеты до конца не ясно. По одним оценкам, основное назначение DF-100 — точечное поражение стратегически важных наземных целей на территории противника, по другим — эта ракета предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь авианосцев. Вполне возможно, что ракета оснащена активной головкой самонаведения и может поражать, как надводные, так и крупные наземные цели.

Межконтинентальная баллистическая ракета DF-41

На параде 1 октября 2019 года Китаем был продемонстрирован и новый подвижный ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) DF-41. Этот комплекс имеет очень давнюю историю — его разработка стартовала ещё в конце 1980-х годов, но лишь недавно комплекс дошёл до этапа принятия на вооружение.

Фактически этот комплекс является практически полным аналогом известнейшего российского подвижного ракетного комплекса «Тополь». К слову, как и у ракеты российского «Тополя», максимальная дальность полёта DF-41 составляет около 12 тысяч км.

Прошедший парад в честь 70-летней годовщины образования КНР наглядно демонстрирует огромный прогресс в ракетных технологиях, достигнутый Китаем за последние годы. Не сдерживаемый никакими договорами об ограничении ракетных технологий, в отличие от США и России, Китай успешно создал и принял на вооружение новые и во многом уникальные ракетные комплексы, действительно не имеющие аналогов в мире. Новые ракетные технологии представляют наибольшую угрозу для вооружённых сил США и их союзников в Тихоокеанском регионе, меняя существующий баланс сил в пользу Китая.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-41 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Китайский парад 1 октября 2019 открыл, по сути, новую страницу в истории военного дела, эпоха гиперзвукового оружия становится текущей реальностью. Уже в обозримом будущем развитие новых образцов сверх‑ и гиперзвукового ракетного оружия способно кардинально перевернуть способы ведения боевых действий и вынудит создавать новые средства для противодействия этому оружию, в частности принципиально новые средства противовоздушной и противоракетной обороны.