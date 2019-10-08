То, что сейчас уже привычно называют «стратегией экономического развития Украины» — Программу деятельности Кабинета министров — столь милым моему сердцу историка термином «Стратегикон» назвать, увы, нельзя. Потому что «стратегия» (если верить Оксфордскому словарю, а я верю) обычно включает в себя постановку целей, определение действий для их достижения и мобилизацию ресурсов для их выполнения. Предложенный кабинетом «младоукраинцев» документ не имеет ничего общего с определением порядка действий и тем более с мобилизацией ресурсов. С последним вообще беда: они не то что не проанализированы, но и не подвержены банальной логике с арифметикой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погоня Украины за инвесторами

Иначе — откуда это: во «Вступлении» замечается, что треть бюджета Украина вынуждена будет тратить «на возврат и обслуживание долгов», а уже через два абзаца постулируется: «…новые поступления в бюджет мы будем распределять по принципу 70/30, где 70% будут инвестироваться в развитие экономики, а 30% будет потрачено на социальное обеспечение». Стесняюсь спросить, а где 33% «долговых»? Они что, просчитаны «младоукраинцами» как «инвестиция в экономическое развитие»? Или возврат и обслуживание долгов и есть социальное обеспечение будущего украинцев?

Но это так, частности… Важно иное: Программа кабинета — это совсем не стратегия, а в лучшем случае перечисление целей. Всего на пять лет правительство обозначило их восемьдесят семь, для пятнадцати украинских министерств. В Кабинете министров осознают, «что эти пять лет будут непростыми, однако наше правительство приложит все усилия, чтобы к 2025 году Украина стала мирным, конкурентоспособным и инвестиционно привлекательным государством с прозрачными условиями ведения бизнеса, высокими социальными стандартами, развитой демократией, защищенными правами и свободами человека и сервисно ориентированной государственной службой — успешным примером стремительного роста в Европе и мире». Остается только искренне пожелать успеха!

Но особо не рассчитывать на него. Потому что критерием успешности своей деятельности Кабмин рассматривает достижение семи результатов. Очевидно, именно этот факт и будет означать, что Украина стала «прозрачной», «высокой», «развитой» и так далее… Это:

экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;

будет создан 1 миллион новых рабочих мест;

будет привлечено 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций;

состоится очевидное развитие инфраструктуры, в частности все основные дороги (24 000 км) будут приведены в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построено пять глубоководных портов и 15 аэропортов;

каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;

уровень загрязнения окружающей среды уменьшится как минимум на 20%;

демографический тренд будет положительным (рождаться и возвращаться на Украину больше людей, чем умирать и выезжать).

И это все с совершенно серьезным выражением лица.

Итак, ВВП. Новый премьер, Алексей Гончарук, убежден: «Мы ставим себе цель за следующие пять лет добиться 40% экономического роста. Это реалистично. Для этого в следующем году надо вырасти на пять и каждый последующий год — на семь процентов». Иными словами, на 2020 год Гончарук ставит амбициозную цель достижения сорок второго места в рейтинге стран по темпам роста ВВП (между Польшей и Узбекистаном), а в последующие годы — ворваться в первую десятку этого списка, после Руанды, Гвинеи, Бангладеш, Ливии, Камбоджи, Кот-д'Ивуара, Таджикистана, Вьетнама и Индии.

Пресс-служба президента Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Ничего не смущает? Все страны первой десятки — это слаборазвитые экономики в относительно свободных экономических нишах, где на них не давят экономические потенциалы соседей. В отличие от Украины, экономике которой не дают вздохнуть Евросоюз на западе и Россия на Востоке. Это страны, которые не отказываются от своего Богом данного статуса логистического транзитера. Это страны, которые не имеют политических противников, зато находятся в фокусе политических интересов как минимум одного планетарного игрока (как Руанда в Африке для Китая).

Но даже в таких, совсем не тепличных условиях накрутить цифры экономического роста совсем не трудно. Ведь ВВП — это очень лукавая цифра. Ведь даже иконы современной экономики не скрывают: «Изменение ВВП будет одинаковым, независимо от того, вызвано ли оно ростом объема выпуска на 5% при неизменном уровне цен; или ростом цен на 5% при прежнем объеме выпуска» (Кэмпбелл Макконнелл и Стенли Брю, «Экономикс»). Так что «младоукраинцам» достаточно будет, в случае чего, задрать цены и тарифы. Правда, тогда им следует учесть, что к Украине будет потерян любой интерес как к рынку сбыта. Ибо уже сейчас по медианному богатству (сумма, которая делит распределение богатства на две равные группы: половина взрослых имеет богатство выше среднего, а другая половина — ниже) Украина находится на последнем, 174-м месте в мире (по Global Wealth Report 2018) с суммой (внимание!!!) 40 (сорок) долларов.

(сс) jackmac34 Гривна

И тогда неизбежно поднимается вопрос об инвестировании. Кто захочет инвестировать в рынок сбыта, где у половины населения 40 долларов в кармане? Или кто захочет инвестировать в промышленность страны, чей ВВП хоть и обозначен как «позитивный», но реальность к позитиву не имеет ни малейшего отношения? Потому что за последние пять лет индекс промышленного производства (относительный показатель динамики объема промышленного производства, показывающий его подъем или спад) лишь однажды, в 2016 году, показал позитив в 3,1% по отношению к предыдущему году. Все остальные годы — откровенный спад: минус 17,2% (2014), минус 1,6% (2015), минус 2,9% (2017), минус 4,7% (2018). И относительно свежие данные за январь — август 2019-го — минус 9,0%.

Нет, заводят на Украину денег немало и с удовольствием. Во-первых, в канун продажи земли, да и, во-вторых, при объявленной доходности облигаций внутреннего государственного займа (от 14,75 до 15,89% годовых) у любого бизнесмена «крышу сносит). Неудивительно, что с начала этого года портфель нерезидентов ОВГЗ вырос в 15,4 раза, на 91 437,73 миллиона гривен, с 6 349,36 миллиона. Но это облигации, инструменты финансовых спекуляций.

Квентин Массейс. Договор продажи

С прямыми инвестициями, долгосрочными вложениями материальных средств компаниями-нерезидентами не в финансовые спекуляции, а в реальную экономику страны все гораздо трагичнее. Гончарук планирует привлекать по десять миллиардов инвестиций в год. Но за последние без малого четыре года сальдо прямых иностранных инвестиций в Украину УПАЛО с $3 012 миллионов (в 2015-м) до $1 075 миллионов (в текущем году).

И еще один момент, теоретический. Традиционно считается, что иностранные инвестиции стремятся в либеральные демократические страны. «Младоукраинцы», вероятно, тоже так считают, поэтому используют либерально-либертарианскую риторику зачастую вопреки здравому смыслу. Хотя следовало бы задуматься: инвестиции (китайские, российские, европейские) валом валили в экономику Ливии при Муамаре Каддафи, когда страна строила железные дороги, нефтепроводы, искусственные реки — т. е. объекты государственной инфраструктуры. Потом прилетели демократы с либерализмом на подвесках самолетов — и что? Где она, та очередь инвесторов в приемных Халифы Хафтара, Фаиза Сараджа и племенных вождей юга страны?

Вот и я, как историк, склонен к мысли что «инвесторы не к либералам ходят» (Дмитрий Джангиров, киевский политолог). Они ходят к «конкретным пацанам», которые «сказал — сделал». И на которых всегда можно пожаловаться еще более «конкретному пацану».

Так что «нет», предоставленная украинским Кабинетом министров «Программа» — это не «стратегия». Это, скорее, «целеполагания». А «целеполагание» в истории Украины — это штука опасная. Было однажды уже такое: целились, целились в морскую мишень — а все равно попали в самолет Тель-Авив — Новосибирск.