Публикация ИА REGNUM по поводу открытых могил безродных, которые больше недели некому было закопать на одном из барнаульских кладбищ, помогла решить этот вопрос всего за час (если верить мэрии Барнаула). Но по большому счёту проблема осталась неразрешённой. И не исключено, что такие случаи будут происходить там впредь. Правда, общественность о них, скорее всего, не узнает.

Светлана Шаповалова Кладбище в барнаульском посёлке Власиха

Безродные

Немного предыстории. Похороны безродных людей финансирует государство. В Барнауле по справке о смерти на проведение этого ритуала можно получить чуть более шести тысяч рублей. И это тоже бизнес, может быть, не такой доходный, но на «поддержание штанов» тем, кто ним занимается, хватает, — пояснял ранее в статье ИА REGNUM руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников.

Около двух лет назад, в сентябре 2017 года с его подачи удалось пообщаться с заведующим единственным кладбищем, где в столице Алтайского края совершают такие похороны. Ещё тогда показалось, что Владимир Каминский очень ответственно подходит к своей работе — могилы безродных выглядели лучше, чем иные обычные. А ещё запомнились его слова:

«Раз при жизни безродные не видели достойного отношения, так пусть хоть после смерти оно у них будет».

И вот на днях этот человек присылает редакции ИА REGNUM видео с открытыми могилами, большинство из которых — детские.

Его пояснение повергло в шок. Каминский заявил, что его отстранили от занятий похоронами и любыми путями пытаются уводить с должности заведующего кладбищем, чтобы пристроить на это место сына местного чиновника. Виталий Иконников подтвердил ИА REGNUM, что речь идёт о Никите Гончарове, отец которого руководил «Горзеленхозом» и в 2018 году был задержан за взятку. Не стал он отрицать и того, что собирается уволить Владимира Каминского.

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"Безродные — это не коммерция»

Вот какой диалог у нас состоялся.

Виталий Евгеньевич, если мы правильно поняли, то есть распоряжение, чтобы всеми похоронами и коммерцией на кладбище во Власихе занимался Гончаров, а Каминский вёл хозяйственную часть?

Виталий Иконников: Безродные — это не коммерция, это ритуальные услуги населению. В любом случае всё хозяйство, весь порядок на кладбище является зоной ответственности Каминского. Старший смотритель — это его подчинённый. Он оказывает ритуальные услуги гражданам, проводит осмотры.

А могилы старший смотритель копает?

Виталий Иконников:Могилы копает.

Ситуация, получается, с межличностным конфликтом связана?

Виталий Иконников:Конечно. Он (Каминский) недавно на кладбище кричал, что я на него ругаюсь и матерюсь. Так получается, что я без матов с ним уже разговаривать не могу, потому что он действительно (ругательное слово, прим. ИА REGNUM). Извините меня за такое выражение.

Старшим смотрителем на кладбище стал действительно тот самый Гончаров?

Виталий Иконников: Это его сын, он до этого у нас работал смотрителем сельского кладбища, потом уходил в Горзеленхоз. Сейчас после всех этих дел с арестом отца — сюда вернулся. А что? Сын за отца не в ответе. Я наоборот, нового человека поставил, потому что Каминский не справляется, он очень (далее следует негативная оценка умственных возможностей, прим. ИА REGNUM). Он порядок может навести, но он не руководитель. Мне нужен человек, который будет руководить, который умеет общаться с людьми и решать проблемы. Каминскому для этого не хватает ни образования, ни знаний. Как мужик он хороший, как руководитель — он никакой. Когда я это ему объясняю, он обижается и начинает что попало делать — жалобу в трудовую инспекцию на меня писать, сейчас ещё куда-нибудь напишет. Но кошка скребёт на свой хребет, он чем больше жалуется, тем больше у меня к нему негатива. Я сейчас съезжу проверю и его накажу за эти могилы открытые.

Светлана Шаповалова Заведующий кладбищем в барнаульском посёлке Власиха Владимир Каминский

Почём наряд?

Позиция Иконникова как руководителя предельно понятна, если бы не одно «но». Как по прошествии 22 лет отработавший на одном месте Владимир Каминский, имеющий грамоты, благодарственные письма от мэрии и звание «Лучший по профессии», вдруг стал за пару месяцев неугоден? Математика, по мнению самого заведующего власихинским кладбищем, предельно проста.

Есть пятеро землекопов. По закону тем, кто копает могилу для безродных, положено 2,5 тысячи. Но в июне 2019 года во Власихинское был «спущен» МУП Барнаульской похоронной службы Гончаров-младший. Его должность — старший смотритель, и в его обязанности входит копка могил. Но молодой человек (он уже тогда, видимо, мнил себя заведующим кладбищем) говорит, что у него высшее образование и он не будет копать могилы. В то же время, со слов Владимира Каминского, получать деньги за свои ФИО, вписанные под нажимом сверху в наряды на копку могил, Никита Гончаров был очень даже не прочь. Дошло до того, что зарплата у старшего смотрителя за счёт его фиктивного участия в рытье могил стала больше, чем у вышестоящего начальника.

«Гончаров мне говорит: « Ты будешь на меня писать наряды ». Я говорю: « Каким образом? Бери тогда лопату и копай, я буду ». Он всё равно настаивает: « Свыше сказали, что ты будешь» . Я упорствую, говорю: « Мужики работают, вот на них и буду, а при чём здесь ты? » Гончаров тем не менее заявил, что мне свыше скажут, и я всё равно буду приписывать. Так и вышло. Экономист не стала оплачивать ни одного документа без внесения в него фамилии Гончарова. Куда мне деваться? Пришлось наряд переделывать и вписать его. И вот у меня как у заведующего стала зарплата меньше, чем у Гончарова — у старшего смотрителя. Он стал получать 26−28 тысяч, а у меня было 22 тысячи, сейчас ещё меньше. Уже в августе меня отстранили от этой коммерции, чтобы я не видел, как он наряды выписывает. Приказ пришёл на него, а меня отстранили от захоронений, оставили исключительно заведовать по хозяйству». Заведующий кладбищем в Барнауле Владимир Каминский

По словам Каминского, недавно ему и вовсе заявили: ставка заведующего кладбищем сокращается.

Работать некому

Собственно, теперь стало более понятно, почему в Барнауле стало некому хоронить безродных. Скорее всего, дело не в тракторе, который, как ранее заявлял Иконников, сломался. С таким «своеобразным» подходом к оплате труда и кадрам копатели на работе долго не задерживаются.

«7 октября были запланированы похороны на три часа, а у нас осталось всего два новеньких копщика, и всё. И привезли ещё одного безродного. Опять его прикипали, и неизвестно, сколько всё бы простояло. Больше недели другие безродные так лежали. И Гончарова самого в тот день не было — он взял выходные на два дня. А в отношении меня придумали такую схему — уведомили о сокращении через два месяца моей должности. В воскресенье проверили, на работе я или нет, а я дежурил как раз, и привезли приказ — что я могу перейти на работу либо трактористом, либо уборщиком. Это же незаконно», — поясняет Каминский. И сам же признаётся, что дело не в увольнении и не в зарплате вовсе:

Светлана Шаповалова Кресты на кладбище в барнаульском посёлке Власиха

Заведующий кладбищем в барнаульском посёлке Власиха Владимир Каминский «Я начинал тут работать 22 года назад за 400 рублей. Везде бегал, чтобы всё на кладбище благоустроить. Тут же в болотниках ходили — была только полевая дорога. И я с нуля это кладбище сделал. Все довольны теперь им. Оно чистое, оно ухоженное. Насадил деревьев. Все стараются теперь сюда с захоронениями приезжать. Потому что чисто и аккуратно. Приезжают все — удивляются, говорят, с городом не сравнить. На родительский день нет никаких заторов. И если кто подходит, всегда что-то посоветую, потому что я сам много родственников потерял, понимаю тех, кто переживает горе. Я не из-за денег работаю. Сейчас вообще 17 тысяч получаю, да и Бог с ними, с деньгами. Только бы не лезли и не рушили тут всё. Ну, а выгонят, так и пусть, но как могу, всё равно буду бороться».

Светлана Шаповалова Одна из заброшенных могил на кладбище в барнаульском посёлке Власиха

Чем закончится данная история — сложно сказать. Проверку проводят и в мэрии Барнаула, и в СУ СК РФ по Алтайскому краю (доследственную). Но чиновничью халатность уже сейчас сложно не заметить, равно и само отношение к «бывшим людям», о которых в ироничной песне «Веселая покойницкая» Владимира Высоцкого поётся:

«Что ему дождь — от него не убудет, —

Вот у живущих — закалка не та.

Ну, а покойники, бывшие люди, —

Смелые люди и нам не чета».

Убывает как раз от нас, живых. От нашей человечности, культуры и умения чувствовать чужую боль. А ведь это то, что даже бездомный из Барнаула В. понял, когда попросил людей: «Закопайтеменя, как человека».

Светлана Шаповалова Могила безродного в Барнауле

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