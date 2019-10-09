



Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Сирийские курды предпринимают дипломатические маневры на фоне сложной и противоречивой картины. Турция грозится начать боевую операцию восточнее Евфрата в Сирии. США, которые поддерживали и пока еще поддерживают сирийских курдов, выступают с противоречивыми заявлениями. Анкара пропускает мимо ушей предложения Москвы и Тегерана вернуться к Аданскому соглашению по мерам безопасности в районе сирийско-турецкой границы, которое было подписано в 1998 году, и выйти на диалог с Дамаском.

В этой ситуации Reuters цитирует официального представителя курдских властей на севере Сирии Бадрана Джиа Курда. По его словам, «если США покинут этот район, в особенности приграничную c Турцией зону, наверняка мы будем вынуждены рассмотреть все возможные варианты дальнейших действий, начать переговоры с Дамаском или Москвой». Это обычная комбинация, которую и ранее сирийские курды пытались использовать для достижения своих целей, идя на определенную сделку. Они могут предложить Дамаску совместное участие в борьбе против турецкой агрессии в обмен на обещание изменить в будущем их статус в стране по примеру того, какой имеют курды в соседнем Ираке, признавая при этом суверенитет и территориальную целостность Сирии. С другой стороны, можно будет оказывать давление на США, которых обвиняют в подготовке «удара кинжалом в спину и предательство тех, кто отдал свои жизни в борьбе с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Glenn Fawcett Комплексы «Пэтриот» на юго-востоке Турции, близ турецко-сирийской границы

Не случайно после того, как Белый дом объявил о выводе войск из зоны сирийско-турецкой границы, заявив при этом, что «Турция вскоре начнет давно запланированную операцию на севере Сирии», в США разразился серьезный политический скандал. Президента Дональда Трампа стали атаковать его однопартийцы-республиканцы, которые заявили, что от «поспешного» вывода войск из приграничного района выиграют лишь Россия, Иран и Башар Асад, а риск перегруппировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возрастет». А заодно сирийским курдам опять может удаться вбить клин в американо-турецкие отношения. Анкаре пригрозили экономическими санкциями, если она вторгнется в Сирию. Так появляется первый парадокс: по разным причинам интересы Вашингтона и Дамаска на этом направлении стали совпадать.

Если Дамаск примет предложение курдов по совместной борьбе с турками, то это перекрывает не только сохраняющиеся возможности для реализации Аданского соглашения 1998 году, но и создает трещину в астанинском треугольнике Россия — Турция — Иран, что может устраивать США. Они смогут использовать такой фактор как предлог для своего военного присутствия в Сирии, объясняя его необходимостью «защиты Турции от экспорта сирийской модели на территорию этой страны». Более того, тогда существующие обвинения в адрес США в их стремлении фрагментировать Сирию станут перебрасываться в сторону Дамаска, который якобы будет «подталкивать процесс федерализации Турции». Тогда у турок, которые практикуют политику двойных стандартов, с Москвой дружат и с Вашингтоном, появится аргумент для подозрений в адрес России.

Scott Bobb Флаг Западного Курдистана на блокпосту в Африне. Сирия

Потому что тезис о сохранении территориальной целостности Сирии они воспринимают пока еще на уровне лозунга, хотя приняли активное участие в формировании сирийской Конституционной комиссии. В этой связи турецкие эксперты утверждают, что Анкара действует с прицелом «на ближайшие 30−50 лет, создавая полосу безопасности на востоке от Евфрата параллельно границам Турции». В то же время создается впечатление, что США пытаются реанимировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на фоне которого может вновь серьезно проявиться курдский фактор и в регионе появится новая реальность. Таким образом, как мы видим, сирийские курды пытаются в своих интересах разыграть складывающуюся международную конъюнктуру, как и определенные внешние силы разыгрывают курдскую карту. В Москве считают, что такие стратегические действия укладываются в стратегию США по созданию независимого Курдистана. Меняется только тактика, позволяющая держать «под прицелом» не только Сирию, но и Турцию.

Трамп выступил с многозначительным «вилочным» заявлением: «Американские военные уходят из Сирии, но не покидают курдов, которым помогают материально и оружием». Он также отметил, что «важны и отношения с Турцией, где живет много курдов». В Анкаре оценили такой намек. В этой связи турецкая газета Sabah констатирует, что «сценарий действий Анкары, сочетающий открытую и закрытую дипломатию с военными вариантами, завел в тупик». Сирия для Турции не стала Ираком, где она свободно действует на севере страны, вступив в альянс с Эрбилем. Ее действия в Сирии не имеют легитимности, как, кстати, и США. Тем не менее именно США грозят санкциями Турции в случае начала боевой операции восточнее Евфрата, в чем виден парадокс.

abcdef Территории на севере Сирии оккупированные Турцией (выделено красным)

Предполагать, что Анкара, несмотря на помехи со стороны Вашингтона, войдет в регион и, ликвидировав влияние курдов, передаст регион дамасской администрации, очень сложно, как и заставить США отказаться от проекта создания курдского государства на востоке от Евфрата, а дальше, как пишет Sabah, «американцы будут создавать коридор на севере Ирака, чтобы «со временем перекинуть коридор на запад от Евфрата и достичь Восточного Средиземноморья». США играют весьма открыто и говорят о своих планах достаточно откровенно, заявляя, что «наша цель не только устранить тревоги Турции в сфере безопасности, но и обеспечить безопасность курдских «Демократических сил Сирии», а потом, по оценке газеты, «делать шаги для последующего распада Турции». Так что события на севере Сирии развиваются с непредсказуемыми последствиями. Все еще впереди.