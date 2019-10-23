



Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

МИД Японии срочно сообщил о том, что назначенный на 11 октября так называемый «пилотный тур» японских туристов на Кунашир и Итуруп, по решению российской стороны, за два дня до начала отложен на неопределенный срок. Разъяснения причин невозможности для российских властей принять группу японских туристов и сопровождающих их чиновников МИД Японии и представителей Японского агентства по туризму не последовало.

Вместе с тем, комментируя эту новость, одна из ведущих газет страны «Асахи симбун» приоткрывает условия, на которых японское правительство согласилось направить «пилотный тур». По сути, признается, что Токио удалось добиться от Москвы согласия осуществить поездку без оформления для японских граждан российских въездных виз. Другими словами, получается, что российские власти допустили распространение «безвизового обмена» для посещающих могилы родственников престарелых бывших жителей южных Курил на всех японских граждан, что серьезно нарушает существующее в нашей стране законодательство о правилах въезда на территорию Российской Федерации граждан иностранных государств, с которыми визовый режим не отменен.

Не вызывает сомнения, что это было жестким условием направления «пилотного тура» со стороны Токио, который наотрез отказывается оформлять визы для посещающих Курилы своих граждан. Объясняя это тем, что, запрашивая визы, Япония признает-де суверенитет Российской Федерации на южных Курилах. Не случайно и российская, и японская сторона избегали разъяснять, на каких условиях не имеющие отношения к посещению могил японцы будут въезжать на острова.

Gov.ru Кунашир

Нельзя исключать, что на решение Москвы отложить в последний момент поездку повлияло, прямо скажем, провокационное и оскорбительное объявление в парламенте премьер-министром Японии Абэ Синдзо о якобы японском суверенитете на всех южных Курилах. Напомним это заявление японского политического лидера: «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности».

Если наше предположение верно, то следует согласиться и поддержать принятое в Москве решение отложить на неопределенное время «пилотный тур», ибо недопустимо и, скажем прямо, абсурдно, когда гость приезжает в твой дом с претензиями на его владение. А то получается, как в сказке, когда лиса, попросившись погостить в избушке зайца, взяла, да и выгнала его…

Токио