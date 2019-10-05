Своим выступлением в парламенте по поводу японо-российских отношений премьер-министр Японии Абэ Синдзо развеял слухи и предположения о том, что он якобы склоняется к отказу от требований «вернуть» все «северные территории» (так в Японии неправомерно именуют российские южнокурильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские — Хабомаи) и ради подписания между двумя странами мирного договора может ограничиться передачей под японский суверенитет лишь Малой Курильской гряды (Шикотан и Плоские).

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Сегодня премьером Абэ было четко заявлено: «Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова. В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности». Тем самым была подтверждена японская позиция, на неизменность которой не раз указывало ИА REGNUM. Оказались посрамлены те российские комментаторы и политологи, кто, плохо понимая существо японской политики, убеждали наш народ в том, что «территориальную проблему» с Японией якобы можно решить «малой кровью», использовав давно отвергнутый самим его создателем «хрущевский компромисс». «Компромисс», предусматривавший в 1956 году возможность пожертвовать Малой Курильской грядой ради «дружбы с Японией».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Москва. 21019

В связи с сегодняшним подтверждением японским лидером не допускающей компромиссов жесткой позиции упорного отстаивания «суверенитета Японии» на законно принадлежащих Российской Федерации территориях в ином свете предстает намеченный на 11—16 октября пилотный тур японских граждан на Кунашир и Итуруп. Российские и японские источники обходят вопрос, на каких условиях японские туристы будут высаживаться на острова, суверенитет России на которых официальный Токио решительно отказывается признавать. Однако по косвенным признакам можно заключить, что российская сторона пошла на серьезные уступки Токио и согласилась принимать на южных Курилах японских туристов по так называемому безвизовому обмену.

Японское информационное агентство «Дзи-дзи цусин» напоминает в связи с этим, что «в настоящее время поездки японцев ограничены двусторонним соглашением о допуске на южнокурильские острова (без оформления виз — А.К.) в основном бывших жителей островов и членов из семей для посещения могил захороненных на островах родственников».

Остается неясным, распространили ли российские власти для осуществления пилотного тура «безвизовый обмен» на всех японских граждан, и предусмотрен ли в этом случае принцип взаимности, позволяющий российским гражданам также посещать Японию без виз.

Туризм. Япония

Вопрос не праздный, ибо односторонние уступки, создание впечатления об особой заинтересованности Москвы в участии японцев в развитии Курил могут лишь поощрить японские власти на дальнейшее развертывание кампании «борьбы за возвращение северных территорий», вести к ужесточению позиции Токио на переговорах о мирном договоре, на необходимости подписания которого настаивают лидеры двух стран.

Токио